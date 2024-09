Les femmes sont prêtes à raconter leur propre histoire de passage à l’âge adulte dans une nouvelle vague de films

Megan Park n’est pas la seule à être fatiguée des histoires de passage à l’âge adulte racontées par les hommes.

Le dernier film du réalisateur ontarien Mon vieux culqui sortira en salles vendredi, fait partie d’une récente vague de films du genre mettant en vedette et réalisés par des femmes.

« Je pense que les gens en ont tout simplement marre d’entendre des histoires sur les hommes », a déclaré Park à Makda Ghebreslassie de la CBC. « Nous les avons vus, ils ont eu leur temps. »

Le film est centré sur Elliott, 18 ans, joué par Maisy Stella, alors qu’un voyage d’anniversaire aux champignons mène à une rencontre avec elle-même, 39 ans, jouée par Aubrey Plaza, qui lui donne des conseils qui changeront sa vie.

Tourné et tourné à Muskoka, en Ontario, où Park passait ses étés lorsqu’elle était enfant, elle dit que l’idée lui est venue en repensant à son enfance et à l’idée de faire des choses pour la dernière fois.

« Je pense à la dernière fois que j’ai fait des vidéos de danse avec mes amis sur des chansons des Spice Girls, et je ne savais pas que c’était la dernière fois que je le ferais. Si je pouvais revenir en arrière et me dire que c’était la dernière fois , est-ce que je l’apprécierais davantage, ou est-ce que cela la gâcherait simplement ? Est-ce ainsi que la vie est censée être ? » dit-elle. « C’est cette question qui m’a poussé à avoir cette idée. »

Comme le titre effronté le suggère, Park avait l’intention de réaliser à terme un film sincère et réconfortant qui équilibre la « lourdeur » des questions qu’il explore. Même si le film n’est pas autobiographique, elle dit qu’il y a une part d’elle-même dans chaque personnage.

Les réalisatrices encore rares à Hollywood

Les femmes réalisatrices sont encore rares à Hollywood. UN Étude Annenberg de l’Université de Californie du Sud sorti en août, examinant les inégalités dans les films populaires, a révélé que seuls 123 des 1 700 films les plus rentables entre 2007 et 2023 étaient réalisés par des femmes. L’année dernière, les femmes ne représentaient que 12,1 pour cent des réalisateurs et 15,2 pour cent des scénaristes.

Stacy Lee Kong, critique culturelle basée à Toronto et fondatrice de la marque médiatique Friday Things, dit que c’est une joie de voir des films canadiens comme Mon vieux cul et Durga Chew-Bose Bonjour Tristesse — qui a été projeté cette année au Festival international du film de Toronto (TIFF) — apportant une perspective plus large au genre du passage à l’âge adulte, historiquement dominé par les hommes.

« Il y a quelque chose de très puissant dans le fait de voir ce qui se passe actuellement, c’est que nous recevons de plus en plus d’histoires de différentes perspectives », a déclaré Kong.

« Les femmes n’ont pas eu l’occasion de raconter ces histoires. Nous n’avons pas eu l’occasion de plonger dans la richesse de ce que signifie équilibrer des désirs concurrents et nos responsabilités familiales », a-t-elle déclaré. « Nous n’avons pas eu l’occasion de raconter de véritables histoires sur ces expériences, et surtout pas celles qui nous permettent d’aborder la complexité, les nuances, voire la moralité. »

La réalisatrice néo-écossaise Stephanie Joline a exploré les thèmes du passage à l’âge adulte dans son premier long métrage de 2022. Fleurs nocturnesqui raconte l’histoire d’une adolescente issue d’une famille dysfonctionnelle qui a une liaison avec le père de sa meilleure amie. Le film reflète sa propre expérience d’enfance, autour des filles qui ont des ennuis en grandissant dans les années 1990.

Stephanie Joline dirige les acteurs Alexandra McDonald et Jessica Clement sur le tournage de Night Blooms, un film sur le passage à l’âge adulte qui se déroule en Nouvelle-Écosse dans les années 1990. (Jessie Wells/Levelfilm)

Joline dit que le fait que davantage de personnes de différents horizons racontent leurs histoires nourrit la compassion et la compréhension du public, et elle pense que l’authenticité transparaît à l’écran lorsque l’écrivain connaît vraiment le monde qu’il décrit.

« Nous sommes un pays diversifié et beaucoup d’entre nous veulent se voir représentés à l’écran. Alors, quand nous avons l’histoire d’un seul point de vue depuis tant d’années, cela peut être décourageant », a-t-elle déclaré.

Plus de diversité à l’écran, « meilleure pour tout le monde »

Joline, d’origine inuite et acadienne, nomme une émission de télévision canadienne Ne même passur les adolescents autochtones de Winnipeg, comme quelque chose qu’elle aurait aimé voir quand elle était plus jeune.

Reconnaissante pour la récente prolifération d’histoires racontées sous des angles plus divers, elle affirme que les médias que nous consommons jouent un rôle dans la formation de qui nous sommes et de notre façon de penser dès le plus jeune âge, dans une plus grande mesure que nous pourrions vouloir l’admettre.

« Plus nous pouvons refléter la véritable diversité de notre pays à l’écran, je pense simplement que c’est mieux pour tout le monde de voir cela de plus en plus. Et puis les gens ne se sentent pas aussi seuls, les gens ne se sentent pas aussi peur de raconter leur histoire », a-t-elle déclaré.

La nouvelle comédie dramatique de la cinéaste canadienne Molly McGynn, Fitting In, plonge dans son propre passé. Quand McGynn avait 16 ans, elle a découvert qu'elle souffrait d'une maladie rare connue sous le nom de MRKH. Elle espère que le film aidera les autres personnes atteintes à se sentir moins seules.

Parmi les autres films canadiens acclamés sur le passage à l’âge adulte qui ont fait sensation l’année dernière, citons La reine de mes rêvesréalisé par Fawzia Mirza, sur une Pakistanaise et sa fille née au Canada qui ont grandi à deux époques différentes, et le film de Molly McGlynn S’intégrerqui se concentre sur une jeune fille de 16 ans diagnostiquée avec un trouble reproducteur rare.

Le réalisateur américain Kim O. Nguyen, dont la comédie sur le passage à l’âge adulte Dates du bal est sorti en mai, affirme que le public prouve qu’il se présentera pour ces histoires.

« Les histoires sont là, la créativité est là, le succès est là, les indicateurs sont là », a-t-elle déclaré. « C’est une dynamique croissante en ce moment. »

Nguyen, né au Vietnam et élevé à Chicago, parle des films de 2023 Bas et Promenade dans la joie et le film nominé aux Oscars 2017 Dame Oiseau sont quelques-unes de ses récentes histoires préférées sur le passage à l’âge adulte centrées sur les femmes.

Avec Dates du balune histoire sur deux adolescentes qui tentent de sauver leur soirée de bal après avoir toutes les deux rompu avec leurs rendez-vous la veille, Nguyen dit qu’elle voulait une comédie centrée sur l’amitié et de vrais personnages humains intelligents mais qui font quand même de mauvais choix.

« C’est définitivement un film que j’aurais adoré avoir en grandissant – en particulier des films dans lesquels les personnages féminins sont désordonnés et complexes et sont plus qu’une simple réaction à quelqu’un d’autre qui raconte une blague », a-t-elle déclaré.

« Souvent, je regardais des films et je me demandais ce qui était arrivé à cette petite amie après qu’elle ait été déposée à la maison ? Que se passait-il dans leur vie après cela ? »