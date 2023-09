Les femmes sont plus susceptibles d’être confrontées à ces difficultés financières à la retraite

Le problème le plus courant pour les deux sexes est le décès d’un conjoint ou d’un partenaire, avec 77 %. Les femmes sont presque deux fois plus susceptibles de devenir veuves, selon l’étude.

Il y a un autre risque auquel ils doivent faire attention : les bouleversements perturbateurs que la vie leur lance et qui peuvent les faire dévier de leur trajectoire, selon recherche récente de la société de services financiers Edward Jones et du fournisseur de recherche sur le vieillissement Age Wave. Une majorité de femmes retraitées, 81 %, ont vécu au moins un de ces événements financiers inattendus, contre 69 % des hommes.

Voici un aperçu de plus de couverture dans le rapport spécial Women & Wealth de CNBC, où nous explorons les façons dont les femmes peuvent augmenter leurs revenus, épargner et tirer le meilleur parti des opportunités.

« Les femmes sont moins préparées au départ à la retraite », a déclaré Haas, ajoutant qu’elles « sont confrontées plus fréquemment à des difficultés et sont moins équipées pour faire des ajustements ».

La prestation de soins a tendance à être un revers important pour les femmes. Une majorité de femmes ont déclaré que devenir soignante était un événement destructeur de vie, tant d’un point de vue financier que personnel, selon Lena Haas, responsable des conseils et solutions en matière de gestion de patrimoine chez Edward Jones.

Les femmes à la retraite sont également plus susceptibles de faire face à d’autres chocs, notamment le décès d’un autre membre de la famille ou d’un ami proche, un revers financier ou le fait de devenir soignante.

À mesure que les baby-boomers vieillissent, avec environ 10 000 personnes atteignent 65 ans chaque jour , ce qui met souvent la pression sur leurs enfants pour qu’ils assument des rôles de garde, a noté Ettinger. Les femmes sont plus susceptibles d’assumer ces responsabilités lorsqu’elles n’ont pas suffisamment épargné pour leur propre retraite, a-t-elle déclaré.

Les femmes sont également confrontées à des défis uniques en matière de planification de la retraite, tels qu’un salaire inférieur, une espérance de vie plus longue et une absence plus longue du marché du travail que les hommes.

L’aide financière professionnelle peut atténuer les effets des surprises potentielles auxquelles les femmes sont confrontées.

S’asseoir avec un conseiller financier peut aider à identifier les questions importantes qui devraient être posées, a déclaré Haas.

Voici quelques exemples de telles questions : Est-ce que vous et les membres de votre famille avez une assurance vie ou une assurance soins de longue durée ? Si vous devenez aide-soignant, pourrez-vous toujours travailler ? Avez-vous un fonds d’urgence?