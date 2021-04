Les FEMMES piégées avec le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 temporairement mis en attente devraient être «attentives à certains symptômes», a averti le Dr Anthony Fauci mercredi – neuf femmes ayant souffert de caillots sanguins.

«C’est un événement très rare. C’est moins d’un sur un million », a-t-il déclaré mercredi à CBS News.

Neuf des sept millions d’Américains qui ont reçu le vaccin unique Johnson & Johnson ont souffert d’anomalies de la coagulation Crédits: Rex

Le Dr Fauci a confirmé que ceux qui avaient reçu le vaccin Johnson & Johnson devaient être «attentifs à certains symptômes» qui pourraient être liés à des caillots sanguins Crédit: CBS Evening News

«Cela dit, vous voulez toujours être attentif à certains symptômes, tels que des maux de tête sévères, des difficultés à bouger ou des malaises thoraciques et des difficultés respiratoires.»

Le conseiller en santé de la Maison Blanche a également confirmé que les analystes étudient la possibilité d’une réponse «hormonale» indésirable avec le vaccin Johnson & Johnson lié à la prise d’un régime de pilules contraceptives.

«Il y a eu des types de phénomènes similaires qui se sont produits pendant la grossesse», a-t-il déclaré lors de l’entretien.

«Des anomalies de la coagulation sont connues chez les femmes qui prennent des contraceptifs oraux, donc il pourrait certainement y avoir un aspect hormonal à cela.

Mais il ne sait toujours pas si les pilules contraceptives sont un préjudice ou non.

«Nous ne le savons pas», admit-il.

« Et c’est l’une des questions qui va être posée à propos de ces personnes, y avait-il un point commun entre les personnes qui prennent des pilules contraceptives? Nous ne connaissons pas la réponse à cela pour le moment. »

On ne sait toujours pas si les effets des hormones contenues dans les pilules contraceptives provoquent des effets indésirables chez les femmes vaccinées avec le vaccin Johnson & Johnson. Crédits: Getty

L’appel à la vigilance de Fauci intervient après que neuf bénéficiaires du jab J&J – sur près de sept millions aux États-Unis – aient contracté une maladie rare impliquant des caillots sanguins en une semaine à deux semaines, une personne mourant et une autre inscrite dans un état critique.

Les femmes âgées de 18 à 48 ans sont apparemment plus exposées au risque de réactions de caillots sanguins à la piqûre.

«Ce sont les femmes vraiment plus jeunes qui semblent être les plus à risque et il y a d’autres risques dans ce groupe d’âge», a déclaré à KGO la Dre Yvonne Maldonado de Stanford, qui est une liaison pour le Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation (ACIP). les pilules de contrôle pourraient prendre en compte.

« Par exemple, c’est à ce moment-là que les maladies auto-immunes commencent à apparaître, c’est à ce moment-là que les pilules contraceptives sont utilisées, il peut donc y avoir d’autres facteurs impliqués. »

Mercredi, les agences fédérales de santé ont suspendu l’administration du vaccin afin de pouvoir enquêter sur des cas «extrêmement rares» de caillots sanguins (jusqu’à présent, 9 cas atypiques sur des millions de doses).

Deux de ces cas ont été découverts au cours d’essais cliniques et les autres ont été signalés après que la société a reçu l’autorisation de commencer à injecter.

« Ce matin, la FDA et le CDC ont annoncé que, par prudence, nous recommandons une pause dans l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson Covid-19, en raison des rapports de six cas d’un type rare et grave de caillot sanguin. après l’administration de la vaccination », a déclaré mercredi Janet Woodcock, commissaire par intérim de la FDA.

«Nous recommandons cette pause pendant que nous travaillons ensemble pour comprendre pleinement ces événements et aussi pour que nous puissions transmettre des informations aux prestataires de soins de santé et aux vaccinés.