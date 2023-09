Les femmes sont moins susceptibles que les hommes de subir une RCR en public | Nouvelles du Royaume-Uni

Selon une nouvelle étude, les femmes sont moins susceptibles de bénéficier d’une RCR si elles subissent un arrêt cardiaque en public que les hommes.

Une équipe de chercheurs canadiens a examiné 39 000 arrêts cardiaques survenus à l’extérieur d’un hôpital entre 2005 et 2015 au Canada et aux États-Unis.

Ils ont constaté que seulement 54 % des personnes ayant subi un arrêt cardiaque dans un lieu public avaient bénéficié d’une réanimation cardio-pulmonaire (RCR) et que les femmes étaient 28 % moins susceptibles de bénéficier d’une RCR que les hommes.

Cependant, dans les foyers et autres lieux privés, le sexe ne semble pas être lié au fait qu’une personne reçoive ou non la RCR.

À chaque augmentation d’âge de 10 ans, les femmes avaient 3 % de chances en moins d’être réanimées, tandis que les hommes avaient environ 9 % de chances en moins.

Le site Web du NHS indique que la RCR complète est une combinaison de « compressions thoraciques et d’insufflations respiratoires ».

Le Dr Alexis Cournoyer, de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal au Canada, a déclaré : « Nous ne savons pas pourquoi c’est le cas. Il se peut que les gens craignent de blesser ou de toucher une femme, ou qu’ils pensent qu’une femme est moins susceptible être victime d’un arrêt cardiaque.

« En cas d’urgence, lorsqu’une personne est inconsciente et ne respire pas correctement, en plus d’appeler une ambulance, les passants doivent pratiquer la RCR – cela donnera au patient de bien meilleures chances de survie et de rétablissement.

« Notre étude montre que les femmes victimes d’un arrêt cardiaque sont moins susceptibles que les hommes de bénéficier de la RCR dont elles ont besoin, surtout si l’urgence se produit en public. »

Selon la British Heart Foundation (BHF), il y a chaque année plus de 30 000 arrêts cardiaques hors de l’hôpital au Royaume-Uni, et moins d’une personne sur dix survive à l’urgence.

Le NHS dit que quiconque pratique la RCR doit appuyer sur la poitrine d’une personne inconsciente et qui ne respire pas normalement de 5 à 6 cm (2 à 2,5 pouces) à raison de 100 à 120 fois par minute jusqu’à l’arrivée d’une ambulance.

Toutes les 30 compressions thoraciques, deux insufflations dans la bouche de la victime doivent être administrées.