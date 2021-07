Les femmes sont en tête des victoires aux Jeux olympiques de 2020, mais dans la Grèce antique, leur participation a été refusée

L’avenir est peut-être féminin, mais le passé ne l’était certainement pas. Même si les Jeux olympiques de Tokyo 2020 comptent déjà beaucoup de femmes médaillées jusqu’à présent, les Jeux olympiques, à leurs débuts, n’accueillaient pas de femmes. Les Jeux Olympiques de la Grèce antique n’étaient pas des règles du jeu équitables pour les femmes – quelque chose dans les temps modernes a changé et est en passe de devenir égalitaire. Alors que les femmes n’étaient pas interdites de participer aux festivités et aux événements sportifs exaltants dans les villes des États du Péloponnèse, y compris Délos et Athènes, les jeux ou sports réels étaient limités aux hommes. Un regard rétrospectif sur la mythologie et la documentation grecques montre que les Jeux d’Olympie, au pays d’Elis, la ville d’origine des Jeux olympiques, ont conservé une interdiction traditionnelle et sacrée des femmes. Elis a décrété que si une femme mariée (les femmes célibataires pouvaient regarder) était prise présente aux Jeux Olympiques, elle serait jetée du mont Typéum et dans la rivière qui coule en contrebas, selon le géographe et écrivain grec Pausanias, rapporte Atlas Obscura.

Mais à l’époque, les Jeux olympiques étaient aussi un sport apprécié des spectateurs – et les femmes aussi voulaient y participer. Les femmes en Grèce voulaient faire plus que simplement regarder. Ils voulaient jouer – alors ils ont commencé leurs propres Jeux olympiques : les Jeux héréens.

Les archives du Penn Museum notent que les Jeux Heraean comprenaient des courses à pied pour les filles non mariées, « bien que l’on ne sache pas quel âge avait le festival, il était peut-être presque aussi vieux que le festival des garçons et des hommes ». les jeux sont de Pausanias, qui écrit qu' »il était organisé et supervisé par un comité de 16 femmes des villes d’Elis. Le festival avait lieu tous les quatre ans, quand un nouveau péplos était tissé et présenté à Héra à l’intérieur de son temple. »

Pausanias avait également une description de la tenue d’une fille pour les jeux d’Héra du IIe siècle de notre ère. Les filles portaient leurs cheveux libres dans le dos et une tunique tombant presque aussi bas que les genoux ne couvrant que l’épaule gauche et la poitrine. Le costume décrit par Pausanias a peut-être été le costume traditionnel à Olympie et peut-être ailleurs pendant des siècles.

Les femmes qui ont remporté les courses héréennes ont été couronnées de coiffes d’olives et ont décerné une partie de la vache qui a été sacrifiée à Héra. Pausanias a également écrit qu’il y avait des statues dédiées aux vainqueurs avec leurs noms gravés dessus. Cependant, aucune statue n’a jamais été trouvée à Olympie, a écrit la professeure d’études sportives Betty Spears dans le Journal of Sport History.

Cependant, cette théorie a également suscité des sceptiques : certains se demandent si les jeux héréens étaient même réels, car le peu de preuves qui existent sont basées sur quelques comptes rendus documentés. La raison pourrait également être la même raison pour laquelle les femmes n’étaient pas initialement incluses dans les Jeux olympiques : les sports avec des femmes étaient considérés comme insignifiants.

Heureusement, nous avons bien dépassé cette époque : aujourd’hui, les femmes non seulement concourent et cimentent à juste titre leur place aux Jeux olympiques, mais elles réussissent parfois mieux que les hommes. Au 31 juillet, davantage de femmes, l’Australienne Emma McKeon, l’Américaine Katie Ledecky, la Chinoise Zhang Yufei et la Sud-coréenne An San sont en tête des Jeux olympiques de 2020 avec le plus grand nombre de médailles à ce jour.

