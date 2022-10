Les femmes sont DEUX FOIS plus susceptibles d’être invitées à faire du thé ou du café pour des collègues de travail que les hommes

Selon une étude, les FEMMES au travail sont plus de deux fois plus susceptibles que les hommes de se voir demander de faire du thé ou du café pour tout le monde.

Un sondage auprès de 2 000 employés britanniques a révélé que le langage sexiste et l’utilisation de stéréotypes sont répandus sur les lieux de travail, 42 % des femmes affirmant qu’elles seront invitées à faire un tour, contre seulement 16 % des hommes.

42% des femmes ont affirmé qu’on leur demanderait de faire une tournée de thé contre 16% des hommes Crédit : Getty

Les femmes sont également plus susceptibles (50 % contre 21 %) d’être interrogées sur le bien-être de leurs enfants et d’effectuer des tâches subalternes ou administratives (37 % contre 19 %).

Il est également apparu que les femmes sont la cible de blagues sexistes presque trois fois plus que les hommes (43 % contre 15 %).

La recherche a été commandée par Samsung UK et Ireland, qui s’est engagé à favoriser une plus grande diversité et inclusion dans l’industrie technologique en devenant signataire de la Tech Talent Charter.

Il a également constaté que les personnes interrogées entendent un langage sexiste utilisé sur leur lieu de travail en moyenne quatre fois par semaine.

Les exemples spécifiques comprenaient “être constamment appelé lady, sweetheart ou darling” et “être appelé une femme” de mon âge “après avoir demandé un fan.”

Et de telles choses ne sont pas seulement dites dans des conversations informelles, car 40 % ont été victimes d’un langage sexiste lors de réunions et 30 % lors d’entretiens d’embauche.

Tanya Weller, fondatrice du groupe de ressources pour les employés, Women@Samsung, a déclaré : « Les résultats ont révélé des révélations choquantes sur les stéréotypes utilisés envers les femmes au travail et sur la façon dont notre choix de mots crée des obstacles à l’inclusion sur le lieu de travail.

« Comme toute chose, la langue s’adapte avec le temps, et nous savons qu’en tant que société, nous devons évoluer avec elle, en mettant en place une feuille de route qui favorise une plus grande égalité et inclusion.

“Par exemple, nous travaillons en étroite collaboration avec Textio pour nous assurer que nous préparons les choses comme nous voulons continuer et appliquer un langage inclusif dans toutes nos offres d’emploi chez Samsung Royaume-Uni et Irlande.”

Sur une note positive, la recherche suggère que les employés britanniques commencent à remettre en question ce vocabulaire, 64 % d’entre eux appelant un langage sexiste.

Parmi ceux-ci, 28% l’ont signalé directement à la personne, 22% l’ont signalé à leur patron et 14% sont allés aux RH.

Tandis que 92 % font un effort conscient pour utiliser un langage inclusif au travail avec des termes tels que « équipe » et « tous ».

Cependant, 19 pour cent ont voulu corriger quelqu’un au travail pour ne pas utiliser de tels termes, mais ont choisi de ne pas le faire parce qu’ils n’avaient pas confiance en eux.

Jackye Clayton, de Textio, a déclaré : « Les employeurs du Royaume-Uni doivent prendre des mesures proactives pour favoriser un langage inclusif – pour attirer les talents et créer un lieu de travail qui favorise l’inclusivité sur le lieu de travail.

«Avec près de la moitié des employés britanniques utilisant un langage sexiste au travail, les entreprises doivent faire plus pour comprendre comment et où les préjugés inconscients se manifestent et prendre des mesures pour les éliminer.

“Ce n’est qu’en faisant cela que les entreprises peuvent devenir vraiment inclusives pour tout le monde.”

Réalisée via OnePoll, l’étude a révélé que seulement 20% des employés sont pleinement conscients de ce que fait leur entreprise pour lutter contre le langage sexiste.

Les actions qu’ils aimeraient que leurs employeurs prennent incluent une formation sur l’inclusivité (47 %), une formation sur le langage genré (30 %) et un examen des termes utilisés dans les descriptions de poste (28 %).

Il y a également un soutien pour un examen du langage de messagerie externe comme on le voit sur les sites Web et les pages de carrière des entreprises (27 %), et un désir de messages positifs ou de signalisation dans les bureaux (24 %).

Tanya Weller a ajouté : « Ces résultats nous indiquent le rôle crucial que joue la langue dans la normalisation des stéréotypes de genre au travail.

“Des phrases subtiles comme ‘Salut les gars’ sont quelque chose que beaucoup d’entre nous disent sans réfléchir, mais peut-être sans s’en rendre compte, nous aliénons les gens.

“Cela nous rappelle d’être réfléchis dans la façon dont nous nous exprimons en tant qu’individus et en tant qu’entreprises.”

Louise Mullany, professeur de sociolinguistique et experte du langage de la diversité et de l’inclusion, a travaillé comme consultante en linguistique sur l’enquête et la campagne Samsung.

Le professeur a fourni des mots et des phrases alternatifs offrant des conseils sur la façon dont les gens peuvent utiliser un langage non sexiste au travail, y compris les gens au lieu des gars, tout le monde au lieu des gars et l’équipe au lieu de chéri.