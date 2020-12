Quatre femmes en vêtements de protection soulèvent le corps d’une coronavirus victime dans le crématorium de Pashupati dans la capitale du Népal, Katmandou, et le remettant aux travailleurs du crématorium – une scène inimaginable dans le pays conservateur ces dernières années.

Les femmes touchant un cadavre sont toujours un tabou culturel au Népal. Mais les droits des femmes se sont améliorés depuis que le pays à majorité hindoue est sorti d’une décennie de conflit en 2006 et a aboli sa monarchie féodale séculaire deux ans plus tard.

Les femmes transportant des cadavres à Katmandou, tous des soldats, sont déployés pour la première fois alors que la nation de 30 millions de personnes tente de trouver les corps de COVID-19[feminine victimes au milieu de la pandémie croissante.

« Je me sens privilégiée et chanceuse d’avoir l’opportunité de faire le travail qui jusqu’à présent n’a été effectué que par les hommes », a déclaré l’une des femmes, un caporal de 25 ans nommé Rachana, qui a demandé une personne. à identifier. Nom. « La société change … Je ne suis pas avec ma famille depuis que j’ai commencé mon nouveau devoir, mais mes amis sont heureux. Ils me remercient et disent: » Vous avez accompli une tâche difficile avec soin et assuré votre sécurité personnelle. Merci » . Je suis heureux. «

Lors de leur premier jour de travail le mois dernier, les quatre personnes ont transféré six corps d’un hôpital à un crématorium.

Le porte-parole de l’armée népalaise, Shantosh B. Poudyal, a déclaré que la force de 95 000 hommes place les femmes soldats dans de nouveaux rôles dans le cadre d’un programme visant à les renforcer.

«Les femmes étaient auparavant utilisées dans les services de combat, les hôpitaux, les munitions, les ingénieurs et les catastrophes. C’est la première fois qu’ils gèrent les corps des hôpitaux et les transportent au crématorium », a déclaré Poudyal à Reuters. « On pourrait dire que ça brise les frontières … brise le plafond de verre. »

L’armée du Népal est chargée de gérer les corps de coronavirus victimes à travers le pays.

La pandémie a tué 1508 personnes dans le pays et infecté 233 452 personnes depuis la découverte du virus en janvier, selon les données officielles.

Lundi, 29 personnes sont mortes COVID-19[feminine , le plus grand nombre de décès quotidiens depuis le 4 novembre, selon les données du ministère de la Santé.

Il est difficile de suivre les infections et les décès car les tests sont limités et les experts affirment que les chiffres réels pourraient être beaucoup plus élevés que les données officielles. Un groupe spécial enquête sur les divergences, selon les autorités.

Les agents de santé affirment que la pandémie ne fera qu’empirer avec l’arrivée de l’hiver et les infrastructures sanitaires limitées, y compris les lits de soins intensifs, sont épuisées.

À l’extérieur de la maison d’incinération de Pashupati, des parents en pleurs ont jeté des soucis et de la poudre vermillon par-dessus une clôture de fer sur un linceul blanc recouvrant le corps d’un homme de 58 ans.

Trois autres corps, avec des étiquettes avec leurs noms et âges attachés aux sacs, gisaient sur le sol à côté d’un corbillard blanc alors que les agents de crémation étaient au travail après minuit.

«Il est de mon devoir de retirer les cadavres et je suis fier de ce que je fais», a déclaré Krishna Kumari, un autre soldat du groupe.

Le sergent de 37 ans a ajouté: « Le travail est physiquement exigeant … et nous avons prouvé que les femmes sont capables d’accomplir des tâches difficiles pendant la pandémie. »