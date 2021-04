Les rapports sur les effets secondaires du vaccin COVID-19 confirment ce que beaucoup ont observé de manière anecdotique: les femmes assument le plus gros fardeau.

Parmi près de 7 000 déclarations traitées par le biais du système de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS) des Centers for Disease Control and Prevention du 14 décembre au 13 janvier, plus de 79% provenaient de femmes. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés étaient les maux de tête, la fatigue et les étourdissements.

Les femmes sont également plus susceptibles que les hommes de ressentir certains des effets secondaires les plus inhabituels du vaccin, tels qu’une éruption cutanée rouge avec démangeaisons qui apparaît au site d’injection communément appelé bras COVID ou bras Moderna, car environ 95% des réactions se produisent avec le Moderna vaccin. Dans l’ensemble, les femmes représentent 77% des effets secondaires signalés du vaccin Moderna.

Ces effets secondaires – même s’ils sont inhabituels – sont un bon signe que le vaccin agit pour armer le système immunitaire du corps contre le coronavirus. Mais pourquoi les femmes sont-elles plus susceptibles d’en faire l’expérience que les hommes?

Les experts de la santé disent que cela peut être dû à des différences biologiques, à des rapports incohérents par les hommes et à des préjugés sexistes dans les essais cliniques.

Différences biologiques

Les femmes présentent une plus grande réponse immunitaire aux vaccins que les hommes, selon les experts, ce qui peut expliquer en partie pourquoi un plus grand nombre d’entre elles ont signalé des effets secondaires au vaccin COVID-19.

«D’un point de vue biologique, les femmes et les filles produisent parfois deux fois plus d’anticorps anti-infectieux à partir de vaccins», a déclaré Rosemary Morgan, chercheuse à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Bien qu’il n’y ait pas de données comparant la réponse immunitaire des hommes et des femmes au vaccin COVID-19, les chercheurs d’une étude de 2019 ont découvert que les femmes développaient des réponses cytokines et anticorps plus importantes que les hommes après avoir reçu le vaccin contre la grippe.

Cela pourrait être dû au fait que les femmes ont une fréquence plus élevée de cellules T CD4 +, également appelées «cellules T auxiliaires», qui activent d’autres cellules du système immunitaire qui fabriquent des anticorps pour combattre le virus, a déclaré le Dr Daniel Saban, un scientifique immunologiste chez Duke. École universitaire de médecine.

«C’est la réponse immunitaire adaptative qui agit de manière plus robuste avec le vaccin», a-t-il déclaré. «(Ces cellules) sont plus disposées à être actives et à déclencher cette réponse.»

Les hormones pourraient également dicter les différentes réponses immunitaires entre les hommes et les femmes, a déclaré Saban, car certaines cellules immunitaires ont des récepteurs d’œstrogènes. Les femmes produisent plus d’œstrogènes que les hommes, ce qui peut avoir un impact sur le fonctionnement des cellules immunitaires.

Rapports incohérents possibles

Les femmes peuvent ressentir plus d’effets secondaires des vaccins que les hommes, mais les hommes peuvent également les signaler moins fréquemment, selon les experts de la santé.

«Nous n’avons pas de preuves plus solides sur la façon de signaler les effets secondaires … mais ce que nous savons, c’est qu’il est possible que les femmes signalent plus d’effets secondaires que les hommes en raison de ce que nous savons sur le comportement des hommes en matière de soins de santé. », A déclaré Morgan.

Des études ont montré que les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’utiliser les services de santé, selon l’Organisation mondiale de la santé. Ce comportement de recherche de soins de santé pourrait aider à expliquer pourquoi les hommes peuvent sous-déclarer les effets secondaires du vaccin COVID-19.

Biais sexiste dans les essais cliniques

La recherche clinique a historiquement négligé les différences entre les sexes, a déclaré Morgan, ce qui a affecté la façon dont les femmes réagissent aux vaccins et aux médicaments approuvés.

Les femmes ont été pour la plupart exclues des essais cliniques jusqu’à ce que la loi de 1993 sur la revitalisation des instituts nationaux de la santé soit adoptée pour garantir l’inclusion des minorités dans la recherche clinique.

«En termes de médicaments et de médicaments, de nombreux médicaments que nous avons sur le marché aujourd’hui ont été approuvés sur la base de recherches cliniques qui excluent les femmes», a déclaré Morgan. «Ce qui se passait, et ce qui arrive encore à ce jour dans certains cas, c’est que le corps masculin était utilisé comme norme et que c’était un type de corps très spécifique, un certain âge, poids et blanc.»

Même si des femmes ont été incluses dans les essais cliniques du vaccin COVID-19, les experts de la santé affirment que les préjugés sexistes existent encore aujourd’hui. Alors que la posologie pour les patients pédiatriques est généralement déterminée en fonction du poids, un homme et une femme adultes reçoivent la même dose de vaccin, quelle que soit leur taille.

Cela signifie que les femmes peuvent recevoir une dose plus forte que nécessaire pour déclencher une réponse immunitaire adéquate. Des études montrent que cela peut être vrai pour les vaccins contre la grippe. Une étude de 2008 a révélé que les femmes avaient une réponse immunitaire similaire à une demi-dose de vaccin contre la grippe que les hommes qui avaient reçu une dose complète.

Une dose complète est toujours sûre et efficace pour les femmes, a déclaré Morgan, mais plus d’effets secondaires d’une réaction plus forte peuvent contribuer à l’hésitation à la vaccination.

«Si les hommes et les femmes reçoivent le même dosage, ce n’est pas dangereux dans le sens où cela fonctionne toujours et efficace», a-t-elle déclaré. «Si les femmes reçoivent une dose plus forte que nécessaire pour avoir le même effet et que cela entraîne une plus grande hésitation à la vaccination… pour moi, il est important que nous nous attaquions.

