Les femmes seront plus nombreuses que les hommes dans le jury de Cannes 2021

Les femmes seront plus nombreuses que les hommes dans le jury du Festival de Cannes cette année – mais des membres, dont l’actrice française Mélanie Laurent, ont déclaré mardi qu’ils rêvaient d’un moment où la représentation féminine ne serait plus digne d’intérêt dans l’industrie du cinéma. Le plus grand festival de cinéma au monde, ainsi que des vitrines rivales comme Venise, ont longtemps fait l’objet d’un examen minutieux en raison du faible nombre de femmes réalisatrices en lice pour les meilleurs prix ou occupant des postes d’influence. Lors de l’extravagance cannoise, qui débutera mardi avec la première de la comédie musicale « Annette » de Leos Carax, le réalisateur américain Spike Lee présidera le jury qui désignera le lauréat de la palme d’or, la première personne noire à faire Cinq femmes composent cependant le panel de neuf personnes – Laurent, l’actrice américaine Maggie Gyllenhaal, les réalisateurs Jessica Hausner et Mati Diop et la chanteuse Mylene Farmer.

« Mon rêve serait que ce soit le premier et le dernier festival où il y ait un débat sur les femmes », a déclaré Laurent lors d’une conférence de presse sur la Côte d’Azur, entouré de membres du jury portant des masques faciaux au milieu de contrôles stricts du COVID-19.

Diop, dont le premier long métrage « Atlantics » a remporté un grand prix à Cannes en 2019, a déclaré qu’elle espérait également que le monde du cinéma serait un jour exempt de telles distinctions.

« Je ne sais pas si de notre vivant nous arriverons au stade où nous n’aurons plus à mettre « femme » avant « réalisateur » », a déclaré Diop.

Seuls quatre films réalisés par des femmes ont été sélectionnés parmi les 24 en lice pour la Palme d’Or cette année, bien que le nombre de réalisatrices présentes dans d’autres événements et compétitions parallèles ait augmenté, ont indiqué les organisateurs.

« Cela montre que notre société est maintenant prête pour un certain changement qui aurait dû se produire plus tôt », a déclaré le réalisateur autrichien Hausner, dont le long métrage « Little Joe » a été sélectionné pour concourir pour la Palme d’Or en 2019.

Gyllenhaal, connue pour ses rôles dans « Sherrybaby » et « Crazy Heart », a déclaré que le regard féminin importait dans les films et autres formes d’art.

« (Il y a) un petit muscle supplémentaire que vous devez exercer pour en faire quelque chose auquel je pourrais m’identifier en tant que femme », a déclaré Gyllenhaal à propos des films avec des rôles principaux masculins ou des personnages féminins exprimés par un réalisateur masculin.

