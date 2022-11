Les femmes se tournent-elles vers le cannabis pour soulager les symptômes de la ménopause ?

Une enquête offre un aperçu de la consommation de cannabis et de CBD chez les femmes d’âge mûr.

Les bouffées de chaleur et les changements de sommeil ou d’humeur sont des symptômes gênants bien connus qui peuvent survenir pendant la périménopause et la ménopause. Aujourd’hui, une enquête suggère que près de 80% des femmes d’âge mûr consomment du cannabis pour soulager certains symptômes, tels que les problèmes d’humeur et les troubles du sommeil.

Un nombre croissant d’États américains ont légalisé la marijuana à des fins médicales ou récréatives ces dernières années. Cette vague d’acceptation va de pair avec le scepticisme de certains milieux concernant les options de traitement de la ménopause approuvées par la FDA, y compris l’hormonothérapie. Mais un manque de données de recherche à long terme sur la consommation de cannabis a conduit un expert de Harvard à se demander à quel point il peut être sûr, tout en reconnaissant son efficacité probable pour certains malheurs de la ménopause.

“De plus en plus de patients me disent chaque année qu’ils ont essayé le cannabis ou le CBD (cannabidiol, un ingrédient actif du cannabis), en particulier pour le sommeil ou l’anxiété”, explique le Dr Heather Hirsch, responsable de la Menopause and Midlife Clinic à Harvard- affilié Brigham and Women’s Hospital. “En plus de son attrait, le cannabis est désormais légal dans de nombreux endroits et agit de manière aiguë pendant quelques heures. Vous n’avez pas besoin d’une ordonnance médicale. Socialement, cela peut être plus facile à justifier que d’utiliser un médicament. Mais pourquoi y a-t-il un mouvement vers dire ok à quelque chose qui a des effets à long terme inconnus, plus qu’à quelque chose qui a été étudié et dont l’innocuité a été prouvée ? » elle demande.

Rapports d’enquête sur qui consomme du cannabis, pourquoi et comment

Le nouveau Harvard-dirigé enquêtepublié dans la revue Ménopause, ont examiné les schémas de consommation de cannabis chez 131 femmes en périménopause – la période souvent longue de plusieurs années avant la fin des règles – ainsi que 127 femmes qui étaient passées par la ménopause. Les participants ont été recrutés par le biais d’affichages en ligne sur des sites de médias sociaux et d’une plateforme de recrutement en ligne. Presque tous les répondants à l’enquête étaient blancs et la plupart appartenaient à la classe moyenne, selon les déclarations de revenus.

La grande majorité (86 %) étaient des consommateurs actuels de cannabis. Les participants étaient divisés selon qu’ils consommaient du cannabis à des fins médicales, à des fins récréatives ou les deux. Près de 79% l’ont approuvé pour soulager les symptômes liés à la ménopause. Parmi ceux-ci, 67 % ont déclaré que le cannabis aidait à perturber le sommeil, tandis que 46 % ont déclaré qu’il aidait à améliorer l’humeur et l’anxiété.

Les femmes en périménopause ont signalé des symptômes de ménopause plus graves que leurs homologues ménopausées, ainsi qu’une plus grande consommation de cannabis pour traiter leurs symptômes. Plus de 84 % des participants ont déclaré fumer du cannabis, tandis que 78 % consommaient des produits comestibles à base de marijuana et près de 53 % utilisaient des huiles de vapotage.

Une limite flagrante de l’analyse est son groupe de participants auto-sélectionnés, qui manquait de diversité et pouvait fausser les résultats. Mais le Dr Hirsch n’a pas été surpris par la forte proportion de personnes déclarant consommer régulièrement du cannabis. “Je ne serais pas surprise si ces chiffres reflètent l’ensemble de la population”, dit-elle.

Comment le cannabis pourrait-il aider les symptômes de la ménopause ?

Il est logique que les femmes d’âge mûr aient déclaré que le cannabis améliore l’anxiété, l’humeur et le sommeil, explique le Dr Hirsch. Le médicament aide probablement tous ces symptômes en “atténuant le cortex préfrontal, la partie décisionnelle de notre cerveau”.

Pour de nombreuses femmes, l’anxiété augmente pendant la périménopause, note-t-elle. Les facteurs de stress courants pendant cette période, tels que les parents vieillissants ou un nid qui se vide, s’ajoutent aux effets des hormones de trempage. “C’est ce sentiment de, ‘Je ne peux pas éteindre mon cerveau.’ C’est vraiment dérangeant parce qu’ils se couchent et ne peuvent pas s’endormir, alors ils sont plus fatigués, de mauvaise humeur et de mauvaise humeur le lendemain”, explique-t-elle. L’obscurcissement du cortex préfrontal permet aux gens de se calmer.

Les bouffées de chaleur, souvent citées comme le symptôme le plus courant de la ménopause, ne se sont pas autant améliorées grâce à la consommation de cannabis, selon les répondants au sondage. Cela aussi a du sens, dit le Dr Hirsch, car l’hypothalamus – la région du cerveau considérée comme le thermostat du corps – n’est pas censé être significativement affecté par le médicament.

Pas encore de recherche sur les effets à long terme

Étant donné le manque d’essais cliniques testant objectivement l’efficacité et l’innocuité du cannabis pour gérer les symptômes de la ménopause, davantage de recherches sont clairement nécessaires.

“Si les gens trouvent un soulagement grâce au cannabis, tant mieux. Mais est-ce sûr ? Nous pensons que oui, mais nous ne savons pas”, dit-elle. “Il n’y a pas d’études sur des femmes d’âge moyen consommant du cannabis pendant 10 ans, aussi longtemps que les symptômes de la ménopause durent souvent. Y aura-t-il des effets à long terme sur la mémoire ? Sur la fonction pulmonaire ? Nous ne savons pas.”