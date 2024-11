Les femmes se sentaient « en cage » par un couple NC dans un système de trafic sexuel multi-États, selon un agent du FBI

Un homme de Durham passera 27 ans en prison après avoir plaidé coupable de trafic sexuel par force, fraude ou coercition, ont annoncé jeudi les procureurs fédéraux.

D’Angelo Taborn, 31 ans, et sa petite amie, Imani Franco, 30 ans, de Durham, ont été arrêtés à Jacksonville le 12 août 2022, dans le cadre d’une opération de traite d’êtres humains du FBI, selon un communiqué de presse du procureur américain pour l’Est. District de Caroline du Nord Michael F. Easley, Jr.

Après avoir répondu à des publicités en ligne pour le commerce du sexe, un agent infiltré a rencontré l’une des victimes du couple dans une chambre de motel, où la femme a déclaré que Taborn et Franco la trafiquaient à travers la Caroline du Nord et la Virginie, la plainte pénale États.

« [The victim] a déclaré qu’elle avait peur de Taborn, car elle l’avait vu se montrer physiquement violent envers Franco », indique la plainte. « En outre, [the victim] savait que Taborn portait un pistolet avec une lampe de poche montée, un laser et un chargeur étendu.

Les deux hommes interdisaient à la victime de quitter sa chambre d’hôtel et la privaient souvent de nourriture et d’eau, selon la plainte.

« [The victim] a déclaré qu’elle avait mangé pour la dernière fois il y a plus de 24 heures lorsque Taborn et Franco lui avaient fourni quatre restes d’ailes de poulet qu’ils n’avaient pas consommés », indique la plainte.

Travail proposé en tant que modèles

Les enquêteurs ont trouvé des messages sur le téléphone de Taborn dans lesquels il offrait de l’argent à des femmes travaillant comme mannequins ou danseuses, leur promettant près de 1 000 dollars par jour.

Après avoir récupéré les femmes, Taborn et Franco les retenaient en otage, les menaçant avec l’arme de Taborn, selon la plainte pénale. Franco prenait des photos pour les publicités en ligne et Taborn les postait, organisait les rencontres et fixait les prix.

On ne sait pas exactement combien de temps Taborn et Franco ont mené l’opération. Selon la plainte pénale, la police a été appelée dans un motel à Smyrna, en Géorgie, le 15 décembre 2015, après qu’une femme a accusé Taborn de l’avoir menacée.

« La police a appris que Taborn résidait à l’hôtel avec cinq femmes et, selon [the victim]elles étaient forcées de se livrer au commerce du sexe pour gagner de l’argent pour payer les frais juridiques de Taborn », indique la plainte. « [The victim] ont rapporté avoir voyagé d’un État à l’autre, notamment en Caroline du Nord, en Caroline du Sud et en Géorgie.

La police a trouvé des reçus et des images de surveillance indiquant que le couple avait trafiqué des femmes à Jacksonville, Charlotte, Durham et Danville, en Virginie, indique la plainte.

Franco a plaidé coupable à une accusation de complot en vue de commettre un trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition le 25 avril et a été condamné à 12 ans de prison le 23 septembre, selon les archives judiciaires. À sa libération, elle sera en liberté conditionnelle pendant cinq ans et ne pourra pas posséder ou utiliser de caméras ou tout autre appareil pouvant se connecter à Internet sans autorisation, selon un document de condamnation.

« Il est difficile d’entendre ces victimes se sentir littéralement ‘enfermées’ par ces délinquants », a déclaré l’agent spécial du FBI en charge en Caroline du Nord, Robert M. DeWitt. « Être contraint au trafic sexuel, devoir demander de la nourriture, ce sont des conditions déplorables à endurer pour tout être humain. Le FBI et nos partenaires locaux chargés de l’application des lois ne cesseront jamais de lutter contre la traite des êtres humains.

Toute personne ayant des conseils sur des affaires de traite d’êtres humains peut envoyer un SMS au 233733 pour fournir des informations au groupe de travail sur la traite des êtres humains géré par le bureau du procureur américain pour le district oriental de Caroline du Nord.