Les femmes savent qu’il est risqué de montrer ses émotions au travail. Harris prouve le contraire

Son micro était peut-être coupé lorsque ce n’était pas son tour de parler, mais les expressions faciales de la vice-présidente Kamala Harris en disaient long lors de son débat contre l’ancien président Trump.

Elle avait les sourcils arqués, la main sur le menton. Son regard compatissant et son hochement de tête dédaigneux étaient particulièrement efficaces pour communiquer le dégoût et l’amusement lorsque son adversaire affirmait que les immigrés mangeaient les animaux de compagnie de leurs voisins et que les nouveau-nés étaient tués lors d’avortements post-natals.

Sondages Les téléspectateurs ont eu le sentiment qu’elle avait battu sa rivale, et Trump a depuis annoncé qu’il ne participerait pas à un second débat avec Harris. Mais selon The Way It’s Always Been Done, elle aborde cette élection de la mauvaise manière.

« Si elle veut gagner, Harris doit entraîner son visage à ne pas réagir. » a écrit le sondeur républicain Frank Luntz lors du débat de mardi. « Cela alimente un stéréotype féminin et, plus important encore, risque d’offenser les électeurs indécis. »

Avertissement aux électeurs indécis : le sujet de Harris et de son visage inexpérimenté peut être source de malaise. Lisez ce qui suit à vos risques et périls.

L’ancien président Trump et la vice-présidente Kamala Harris se serrent la main avant leur débat présidentiel mardi. (Alex Brandon / Associated Press)

Un visage impassible a toujours été aussi essentiel pour paraître présidentiel qu’une poignée de main ferme ou un costume rigide. Il suffit de jeter un œil aux portraits sur la monnaie américaine. Et pour être clair, le terme n’a pas été inventé par Lady Gaga. C’est un descripteur pour « un visage impénétrable qui ne révèle aucune trace des pensées ou des sentiments d’une personne. »

Son attitude impassible a peut-être contribué à donner une certaine légitimité aux légions d’hommes qui se sont présentés aux élections avant elle, mais malgré 235 ans de stoïcisme présidentiel sous 46 dirigeants, Harris ne tire pas son pouvoir de son impassibilité. Au contraire, le pari risqué de montrer ce qu’elle ressent s’est avéré être l’une de ses grandes forces.

Au cours du débat, son langage corporel et ses expressions ont contribué à véhiculer sa passion et sa détermination sur des sujets brûlants tels que l’interdiction de l’avortement et l’immigration. Et comme le montrent les innombrables mèmes de débat qui inondent désormais les réseaux sociaux, son approche démonstrative a mis Trump à terre.

Lorsque Harris s’est penché vers lui et a suggéré aux téléspectateurs d’assister à ses rassemblements pour voir de ses propres yeux ses manologues ennuyeux et les participants partir tôt, on pouvait presque voir de la vapeur sortir de ses oreilles. Elle lançait des regards interrogateurs lorsqu’il disait quelque chose de manifestement absurde, semblait peu impressionnée lorsqu’il lançait des insultes. Elle a facilement pivoté vers une position autoritaire, regardant directement la caméra pour s’adresser aux téléspectateurs, comme si elle racontait l’événement. C’était Harris qui s’appuyait sur sa propre nature grégaire tout en déployant une retenue tactique si nécessaire.

Les réactions faciales expressives de Harris évoquent un progrès pour ceux d’entre nous qui sont assez vieux pour se souvenir de l’époque où il était interdit aux femmes de porter des tailleurs-pantalons au Sénat (Barbara Mikulski et Carol Moseley Braun l’ont fait quand même en 1993). Rire, sourire trop ou afficher des expressions d’empathie, de déception ou de soutien au travail était interprété comme une faiblesse, une immaturité ou une indécision.

Le fait de montrer ses émotions sur le lieu de travail était – et est toujours – considéré comme un obstacle à la carrière des femmes aspirant à des postes de direction. La règle tacite : en cas de doute, agissez comme les hommes autour de la table, même si le code vestimentaire de l’entreprise vous oblige à porter une jupe.

Peu importe le chemin que nous pensons avoir parcouru, ces attitudes font toujours partie intégrante de la manière dont les Américains choisissent leurs dirigeants. Étude 2019 Une étude du Centre sur l’éducation et la main-d’œuvre de l’Université de Georgetown a révélé qu’environ 13 % des hommes et des femmes ont des doutes sur l’aptitude émotionnelle des femmes à la politique.

Autrement dit, cela représente une personne sur huit. Il est vrai qu’Hillary Clinton a remporté le vote populaire avec 2,9 millions de voix d’avance lors de l’élection de 2016, mais cela tient peut-être davantage à l’inquiétude suscitée par l’instabilité émotionnelle de Trump qu’à un changement d’attitude à l’égard d’une femme dans le Bureau ovale.

Quand Harris a essayé de garder un visage impassible, elle a dégagé moins de confiance et de pouvoir, et franchement, elle semble mal à l’aise. L’interview du mois dernier sur CNN est un exemple de ce genre où elle est apparue trop contrôlée, trop calme.

Cela ne veut pas dire que Harris est la meilleure en tant que folle. Ce n’est pas le cas, et d’ailleurs, c’est le rôle de Trump. Harris n’a pas manqué de conseils sur la manière de remporter la présidence. Ils sont venus de tous les grands médias, de tous les sites médiatiques mineurs, de tous les experts et hommes politiques, de Joe Manchin à Chris Christie. La plupart d’entre eux ont porté sur la façon de se comporter.

Mais si le débat de mardi est une indication, elle n’a pas besoin d’en écouter. Comme l’a écrit Emily Favreau sur X« Elle maîtrise parfaitement le visage de la pitié et du dégoût simultanés et chaque femme sait que c’est *la* combinaison la plus importante. »