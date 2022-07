Les femmes saoudiennes revêtent des robes colorées lors du Hajj sans tuteur

Avec son mari de retour à la maison en Tunisie et drapé dans un drapeau national, Laila al-Qarni exhorte toutes les femmes musulmanes à assister au hajj en Arabie saoudite sans tuteur masculin, après que l’exigence a été abandonnée l’année dernière. La décision des autorités saoudiennes a apporté une toute nouvelle dimension au pèlerinage annuel. « Pourquoi les femmes doivent-elles être accompagnées d’un homme de toute façon ? Pourquoi?” dit-elle, s’exprimant près de la Grande Mosquée de La Mecque, la ville la plus sainte de l’islam, dans l’ouest de l’Arabie saoudite. « Les femmes sont capables de se prendre en main. J’encourage chaque femme à venir ici sans tuteur masculin », a ajouté la femme de 60 ans. Le hajj de cette année, la première édition à grande échelle depuis l’abandon de l’exigence de tuteur en 2021 au milieu de Covid, a pris une teinte différente avec des milliers de femmes non accompagnées se joignant aux rituels.

Beaucoup d’entre eux ont abandonné les robes noires traditionnellement préférées par les organisateurs du hajj, ajoutant une touche de couleur avec des rouges, des verts, des oranges et des bleus parsemés dans la foule.

Les femmes arabes doivent être « courageuses et capables de s’adapter » aux différentes circonstances, a déclaré la sœur d’Al-Qarni, Hayat Abdul Malek.

“Une femme vaut 100 hommes”, a déclaré cette mère de trois enfants, qui gérait 1 400 employés dans l’entreprise où elle travaillait avant de prendre sa retraite.

L’année dernière, le ministère saoudien du hajj a autorisé les femmes de tous âges à faire le pèlerinage sans un parent masculin, connu sous le nom de “mehrem”, à condition qu’elles partent en groupe.

Les autorités stipulaient auparavant un tuteur masculin pour toute femme pèlerine de moins de 45 ans, empêchant de nombreuses femmes dans le monde d’accomplir l’un des cinq piliers de l’islam.

Le mari d’Al-Qarni n’a pas pu y assister car il a plus de 65 ans.

La nouvelle décision a également encouragé les femmes de plus de 45 ans qui avaient hésité à se présenter sans leurs frères, fils, pères ou maris.

N’ayez pas peur

Un million de personnes, dont 850 000 de l’étranger, sont autorisées au hajj de cette année alors que seulement des dizaines de milliers de personnes auraient pu y assister au cours des deux dernières années, en raison des restrictions liées à la pandémie.

Samedi, les femmes locales de La Mecque devraient célébrer le premier jour de l’Aïd al-Adha, qui marque la fin du hajj, dans des robes saoudiennes traditionnelles et colorées qui ont été abandonnées pendant des décennies avant les récentes mesures de modernisation du pays conservateur.

La décision d’abandonner le “mehrem” s’inscrit dans le cadre des réformes sociales mises en place par le dirigeant de facto, le prince héritier Mohammed ben Salmane, qui tente de secouer l’image austère du royaume et d’ouvrir son économie dépendante du pétrole.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, les femmes sont autorisées à conduire et à voyager à l’étranger sans tuteur masculin. En contrepoids aux nouvelles libertés, les critiques du régime du prince Mohammed ont également subi une dure répression.

Suhail Mohammed, pèlerine égyptienne et mère de trois enfants, a travaillé comme responsable dans un département du ministère de la Défense pendant plus de trois décennies.

“Venez et n’ayez pas peur”, a-t-elle dit, encourageant d’autres femmes à faire le voyage sans parents masculins.

“Cela m’a donné confiance… Cela m’a donné du pouvoir et m’a rendue plus forte”, a-t-elle déclaré à propos du pèlerinage de cinq jours.

“Les femmes qui restent à la maison sont celles qui peuvent avoir peur” d’accomplir des rituels tels que le hajj, qui nécessite une résilience mentale et physique, a-t-elle ajouté.

Écart entre les sexes

Les femmes de la région arabe sont depuis longtemps confrontées à une combinaison de “structures patriarcales, d’insécurités prolongées et de crises prolongées”, selon une étude de l’Institut du Moyen-Orient en octobre.

« L’ensemble diversifié de 22 pays de la région arabe a une chose en commun : les femmes continuent de faire l’expérience d’un contrecoup contre leurs propres droits et libertés fondamentales longtemps attendus », a-t-il ajouté.

La région se classe « au plus bas du monde en termes de droits des femmes, avec un écart entre les sexes qui a besoin de 153 ans pour se combler ».

Malgré les difficultés, les femmes dans des pays comme la Tunisie et le Liban jouissent de plus de libertés sociales que d’autres.

Les choses changent également dans la région du Golfe, avec plus de femmes entrant sur le marché du travail et certaines entrant en politique, occupant des postes ministériels aux Émirats arabes unis et des sièges au Parlement au Koweït.

Dans la Grande Mosquée de La Mecque, de nombreuses femmes ont effectué cette semaine seules les rituels d’ouverture du hajj.

Certains d’entre eux ont téléphoné à leurs proches restés au pays, et d’autres ont lu de longues prières sur des tablettes électroniques.

“Pour celles (femmes) qui sont capables de (faire le hajj), ne perdez pas l’occasion”, quitte à se passer d’un tuteur masculin, a déclaré l’experte financière égyptienne à la retraite Faten Abdel Moneim, 65 ans.

« C’est une joie spirituelle qui ne peut être décrite. Tu es dans la maison de Dieu, que demander de plus ?

