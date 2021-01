(Opinion Bloomberg) – Depuis le début de l’année, le métro de Moscou emploie des chauffeuses, l’une des centaines de catégories d’emplois ouvertes à la gent féminine. C’est un retour bienvenu pour des opportunités formellement annulées il y a deux décennies – même si elle était accompagnée d’une édition spéciale de Barbie. Malheureusement, ces changements ne font qu’effleurer la surface des changements que les femmes russes doivent vraiment voir en 2021.

Les recherches montrent que si elles ont historiquement participé de manière relativement égale à la population active, les femmes russes gagnent encore près d’un tiers de moins que les hommes – l’un des écarts les plus importants parmi les pays à revenu élevé et intermédiaire. Comme ailleurs, ils ont été plus durement touchés par la pandémie étant donné leur surreprésentation dans des secteurs durement touchés comme le commerce de détail et le fait que beaucoup occupent des emplois plus précaires. En conséquence, ils ont souffert de manière disproportionnée du soutien frugal de l’État. Enfin, ils font face aux pressions liées à un État traditionaliste concentré sur le renversement d’un modèle de déclin démographique.

Les limites de l’emploi comptent. Inscrits dans la loi en 2000, ils ont empêché les femmes d’exercer 456 métiers jugés trop dangereux, pénibles ou insalubres, notamment le travail de bûcheron, la lutte contre les incendies ou la conduite de tracteurs. Une décision de 2019 d’ouvrir 356 d’entre eux est entrée en vigueur cette année. C’est une bonne nouvelle, en particulier pour les femmes des villes traditionnelles de Russie, et une victoire symbolique avec des conséquences économiques – ensemble, ces 456 rôles représentent 4% de toutes les professions.Il reste encore 100 rôles pour la plupart industriels qui restent formellement interdits, perpétuant limiter les opportunités.

Le problème est beaucoup plus profond. La Russie célèbre la Journée internationale de la femme avec des fleurs et un jour férié, et compte des personnalités féminines de premier plan comme Elvira Nabiullina, gouverneure de la banque centrale. Pourtant, deux Russes sur trois disent qu’ils ne voudraient pas d’une femme présidente, selon un sondage réalisé l’an dernier par le sondeur VTsIOM. Malheureusement, ce chiffre a augmenté depuis 2016.

Grâce à l’héritage soviétique du pays, il y a une représentation féminine, mais très peu de femmes arrivent au sommet. Le Rapport mondial sur l’écart entre les sexes du Forum économique mondial classe la Russie au 122e rang sur plus de 150 pays dans son indice d’autonomisation politique 2020, étant donné, entre autres, que moins d’un sixième des parlementaires du pays et moins d’un septième des ministres sont des femmes.

Cela indique que l’une des victoires politiques féminines les plus spectaculaires de l’année dernière était accidentelle: Marina Udgodskaya, une femme de ménage dans les bureaux administratifs d’une colonie au nord-est de Moscou, était fermement armée pour s’opposer à son patron pro-Kremlin pour légitimer la course. Elle a gagné par un glissement de terrain.

Ce qui se passe au gouvernement est le reflet de la résistance ailleurs dans la société. Une étude réalisée en 2019 sur les entreprises publiques a révélé qu’en général, la part des femmes dans les conseils d’administration ne dépasse pas 10%.

Tout cela est aggravé par un leadership de plus en plus conservateur qui n’a pas activement soutenu l’égalité des sexes et qui a tendance à la voir à travers le prisme du soutien à la maternité, comme l’aide financière aux femmes enceintes. L’avortement est légal, mais de plus en plus restreint à mesure que les autorités tentent de réduire les chiffres sans s’attaquer aux problèmes sous-jacents.

Alors, que doit faire la Russie? Elle peut commencer par protéger les femmes à la maison avec une législation forte contre la violence domestique, le strict minimum pour garantir des progrès. La Russie ne dispose actuellement pas de mesures de protection spécifiques et les cas signalés ont augmenté pendant la pandémie. Le débat sur un projet de loi, critiqué par Human Rights Watch comme étant insuffisant et contesté par l’Église orthodoxe russe, a été retardé. Les militants qui tentent de faire une différence pour les victimes, quant à eux, se sont retrouvés sous le feu d’un État méfiant envers les organisations non gouvernementales.

En ce qui concerne le lieu de travail, Moscou peut simplement lever toutes les restrictions légales restantes sur des professions spécifiques. Celles-ci ont un impact bien au-delà des secteurs spécifiques qu’elles ciblent et sont gravement dépassées.

Cela peut également élargir le vivier de talents. La crise des coronavirus a offert au gouvernement l’opportunité d’encourager le travail à distance. Cela pourrait offrir des options cruciales pour plus de femmes. Ils sont souvent plus instruits et en meilleure santé que leurs homologues masculins, mais sont souvent exclus du marché du travail s’ils sont trop éloignés des grandes métropoles créatrices d’emplois ou s’occupant d’enfants. Un meilleur accès en ligne peut également améliorer les niveaux de compétence. Tout cela ferait plus pour les ambitions démographiques de Vladimir Poutine que les documents ne le pourraient.

