Les femmes russes offensent les dirigeants musulmans en s’accroupissant joyeusement dans des tenues d’entraînement moulantes – en utilisant une mosquée comme toile de fond (VIDEO)

Le groupe athlétique de filles a été filmé par derrière effectuant des squats avant de mijoter devant la caméra devant la mosquée Kul-Sharif avant le marathon de Kazan, offrant un échauffement racé qui, selon elles, n’aurait pas été destiné irrespectueux avant la course épique.

On dit que leurs protestations d’innocence n’ont pas fait grand-chose pour apaiser les chefs religieux peu impressionnés, le mufti adjoint du Tatarstan, Rafik Mukhametshin, aurait qualifié le coup de provocation.

« Ils peuvent se référer à l’État laïc – » tout ce que nous voulons, nous le faisons « », a déclaré Mukhametshin, cité par Lenta. « Mais pour la communauté religieuse musulmane, de telles formes sont inacceptables. »

#RUPTURE : A Kazan, des filles en jambières de sport s’accroupissaient sur le fond de la mosquée Kul-Sharif. La vidéo de l’exercice a mis en colère les habitants religieux de la ville qui considéraient la vidéo comme contraire à l’éthique. pic.twitter.com/CquJWEhGxp – Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल (@PatilSushmit) 3 mai 2021

L’événement dans l’État à majorité musulmane du Tatarstan est fier de passer un certain nombre de monuments historiques, y compris le site sacré, qui a été construit au XVIe siècle et est l’un des plus grands du genre en Europe.

La vidéo aurait été téléchargée sur le site de médias sociaux russe VK le jour de la course. « Nous n’avons poursuivi aucune intention malveillante et n’avons jamais voulu offenser qui que ce soit », aurait déclaré son auteur, ajoutant que la toile de fond des show-offs était une coïncidence.

« Nous nous réchauffions sur la scène, qui se tenait dans le contexte de la mosquée. »

Le site Web d’informations locales PDM News a cité Mukhametshin comme expliquant: « C’est inacceptable. Un autre arrière-plan pourrait être trouvé.

« Je pense que ce sont des actions provocantes de leur part. Nous ne soutenons pas un tel comportement. »