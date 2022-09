Les femmes royales ont fait preuve d’une grande dignité et d’une grande force depuis la mort de la reine – c’est ce qu’elle aurait voulu

DEPUIS que la reine guerrière Boadicea a mené un soulèvement en Grande-Bretagne romaine, les femmes royales ont fait preuve d’une grande force.

Aujourd’hui, au lieu d’une épée puissante et d’un char, ils utilisent leur dignité et leur courage pour gagner leurs batailles.

Les femmes royales ont fait preuve de force et de dignité dont la reine aurait été fière Crédit : AFP

La princesse Anne a fait le voyage avec le cercueil de la reine depuis Balmoral Crédit : AFP

Le dévouement de la reine au devoir se perpétue à travers les femmes royales Crédit : AFP

Cette sombre période de deuil a prouvé que le dévouement unique de la reine au devoir se perpétue chez ceux qui restent.

C’est la princesse royale qui a peut-être le plus incarné l’esprit de sa mère lors des événements récents.

Anne était au chevet de Sa Majesté au château de Balmoral lorsqu’elle est décédée et s’est assurée que sa mère ne soit pas seule depuis.

Mardi, elle était la seule de ses frères et sœurs à accompagner le cercueil de sa mère lors d’un voyage en voiture de six heures à travers l’Écosse, du château de Balmoral à Édimbourg, puis d’un vol vers Londres.

C’était un dernier acte d’amour approprié d’une fille qui a toujours été là pour la reine.

Hier soir, c’était au tour des plus jeunes membres de sa famille de monter la veillée à Westminster Hall.

Les princesses Beatrice et Eugénie ont rejoint les cousins ​​​​le prince William et le prince Harry, Peter Phillips, Zara Tindall, James Vicomte Severn et Lady Louise Windsor pour leur rendre hommage.

La princesse Anne a prouvé son courage dès son plus jeune âge.

Elle a commencé à travailler pour le compte de Sa Majesté à l’âge de 18 ans.

Au cours de la première année de fonctions publiques d’Anne, elle a effectué 30 missions par elle-même.

Mais sa vie publique n’a pas été sans scandale.

DIGNITÉ CALME INTÉGRÉE

Elle a divorcé de son premier mari, le capitaine de l’armée Mark Phillips, en 1992 pendant l'”annus horribilis” de la reine.

Huit mois plus tard, elle épousa Timothy Laurence, un commandant de la marine chargé de s’occuper des chevaux de la famille royale.

Mais elle est passée des gros titres en se consacrant à un travail acharné, accomplissant régulièrement plus de tâches que tout autre royal.

Vendredi, avec ses frères et sœurs, le prince Andrew, le roi Charles et le prince Edward, elle s’est tenue dans une veillée silencieuse à côté du cercueil.

C’était leur deuxième et dernière veillée à la reine avant qu’elle ne soit inhumée demain.

Anne baissa la tête et se leva avec une expression solennelle alors qu’elle montait la garde pendant 15 minutes.

C’était la première fois qu’une femme royale assistait à un tel événement – ​​une tradition connue sous le nom de « veillée des enfants », qui remonte à l’époque de George V.

La reine consort Camilla regardait, qui plus tôt dans la journée a rendu un hommage touchant à Sa Majesté en portant une réplique d’une broche poireau en diamant qu’elle et la princesse Diana portaient, alors qu’elle rejoignait Charles lors de sa première visite au Pays de Galles en tant que roi.

Les femmes royales, dirigées par la princesse royale et la reine consort, ne se plaignent pas et ont une dignité tranquille intrinsèque qui n’a pas besoin d’être rappelée ou louée.

La bonne grâce de la reine consort Camilla fait d’elle un véritable atout pour le roi Charles Crédit : AP

Alors que le pauvre roi Charles a eu deux épisodes de “rage au stylo”, contestant récemment un stylo plume qui fuit lors d’une cérémonie de signature au château de Hillsborough, Camilla était calme et a pris les choses en main.

Elle lui prit l’objet offensant des mains en marmonnant calmement : “Oh regarde, ça va partout.”

C’est typique de la bonne grâce avec laquelle elle s’acquitte de ses fonctions.

Travailler à un nombre croissant d’engagements royaux et parcourir le monde lors de tournées à l’étranger n’est pas exactement la vie que Camilla imaginait qu’elle mènerait au milieu de la soixantaine, mais son soutien indéfectible à son mari est évident.

Son désir de soutenir Charles est plus fort que jamais.

Elle a également connu une réhabilitation remarquable aux yeux du public.

Loin d’être « l’autre femme », Camilla a cimenté sa place au cœur de la famille avec un dévouement discret.

Sophie Wessex était particulièrement proche de la reine, développant un lien fort avec Sa Majesté Crédit : Reuters

Sophie Wessex a été décrite comme «l’arme secrète» – et a fait ses preuves depuis la mort de la reine.

Jeudi, elle a montré son empathie naturelle en embrassant une jeune personne en deuil à Manchester.

Sophie était sur le point de partir lorsqu’elle vit le jeune homme les bras tendus et se précipita pour lui faire un câlin.

Elle porte ses émotions sur sa manche et retient ses larmes lors de la procession du cercueil à Édimbourg.

Il est compréhensible qu’elle soit si bouleversée. Sophie, son mari Edward et leurs deux enfants ont passé beaucoup de temps avec la reine.

Sophie a développé un lien très fort avec Sa Majesté et l’a appelée “Mama”.

Elle a également gardé un œil sur Meghan, qui a été accueillie à nouveau dans la famille parce que c’était le souhait de la reine, pas nécessairement son propre choix.

Lady Louise assume davantage un rôle public et est la plus jeune petite-fille de la reine Crédit : Getty

Sa fille Lady Louise, 18 ans, joue également un rôle de plus en plus public.

Elle est sur le point d’entamer sa première année d’université, mais elle est mature pour son âge et devrait jouer un rôle plus important à l’avenir.

Mais cela n’a pas toujours été simple pour Sophie.

Lorsqu’elle a épousé Edward, elle avait déjà sa propre entreprise de relations publiques prospère et n’avait pas l’intention de devenir un membre actif de l’entreprise royale.

Son beau-père, le duc d’Édimbourg, avait des doutes mais soutenait pleinement sa décision.

SON DERNIER VOYAGE

Mais la reine ressentit une énorme sympathie pour elle et encouragea Sophie et Edward à quitter leurs entreprises commerciales.

La monarque voulait leur aide pendant son année de jubilé d’or en 2002, alors que la vie de royale active commençait vraiment pour Sophie.

La reine serait sans aucun doute touchée de voir à quel point son rôle est désormais important.

Hier soir, Sophie était clairement désemparée en regardant ses enfants veiller.

La princesse Béatrice a été nommée conseillère d’État Crédit : PA

La princesse Eugénie était visiblement bouleversée par la mort de la reine Crédit : AFP

Une semaine plus tôt, il y avait plus d’émotions à l’affiche.

En lisant les hommages laissés à Balmoral, une Eugénie en pleurs a été réconfortée par son père, le duc d’York.

Les filles d’Andrew se sont taillées une carrière couronnée de succès.

À la suite de la mort de la reine, Béatrice a été nommée conseillère d’État, ce qui signifie qu’elle peut remplacer le roi s’il est à l’étranger ou frappé d’incapacité.

Kate, mariée au prince William depuis 11 ans, sera parfaite pour son dernier titre.

Jeudi, elle et William ont fait leur première sortie en solo en tant que prince et princesse de Galles.

Le couple a passé environ 45 minutes à parler avec les personnes en deuil devant les portes Norwich de Sandringham House.

Kate a dit à ses sympathisants que le prince George “comprend la perte” de son arrière-grand-mère, tandis que les frères et sœurs plus jeunes, la princesse Charlotte et le prince Louis, le comprennent “moins”.

Un sympathisant a entendu Kate dire à un groupe d’enfants que Louis avait dit “au moins grand-mère est avec arrière-grand-père maintenant”.

Elle a accompagné une autre jeune fille à travers la foule afin qu’elle puisse déposer ses fleurs en personne.

Sans essayer, elle apportera sa propre marque unique au rôle.

Kate a indiqué qu’elle voulait s’approprier le rôle, tout en respectant l’importance de sa défunte belle-mère.

Et alors que la duchesse de Sussex a provoqué une grande tension dans la famille, son soutien à Harry pendant cette période difficile est clair.

Elle n’a pas tardé à réconforter le duc, qui semblait particulièrement nerveux et bouleversé pendant le deuil public, avec un affectueux coup de dos ou en lui tenant la main.

Ce sont les femmes royales actives qui marcheront sur les traces de la reine.

Sophie, Anne, Camilla et Kate se sont toutes consacrées à aider la monarque vieillissante dans ses années crépusculaires.

Ils l’ont aidée dans son dernier voyage sans que l’accent soit mis sur eux.

C’est ainsi que cela devrait être. C’est ce que la reine aurait voulu et attendu.

Ingrid Seward est rédactrice en chef du magazine Majesty et auteur de William And Harry.