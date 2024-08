Les femmes républicaines patriotes de l’East Valley soutiennent Trump

Réf. : Lettre de Rob Westwood du 4 août à l’éditeur : « Dénoncez votre candidat, Républicains. » M. Westwood, voici votre réponse de l’association East Valley Republican Women Patriots, basée à Palm Desert. Vous félicitez les Jeux olympiques de Paris. Vous dites qu’ils rassemblent le monde. L’ouverture des Jeux olympiques a été une insulte à tous les chrétiens. Où est le respect pour les chrétiens ? Vous continuez en disant que vous envoyez un appel à mon organisation pour dire qu’il n’y a aucune joie ni fierté dans la candidature de Donald Trump. Harris vient d’un passé politique méprisable. Il suffit de regarder les quatre dernières années.

Trump était notre président et nous avons prospéré en tant que peuple. Placer des gens à des postes en raison de la couleur de leur peau ou de leur orientation sexuelle ne devrait jamais être un critère. Vos choix pour diriger la Californie et ce pays sont mauvais. Nous sommes dans la vallée depuis 1998. Nous sommes fiers de tout ce que nous faisons. Nous aimons notre pays et nous soutenons les dirigeants lorsqu’ils font ce qu’il faut. S’ils ne le font pas, ils entendent notre voix.

Joy Miedecke, Indien

Trump a fait preuve de leadership lors d’une tentative d’assassinat

Tout le monde a vu les images de la tragédie de Butler, en Pennsylvanie, lorsqu’une balle a effleuré l’oreille de l’ancien président Donald Trump. Bien qu’il ait été touché et qu’il ait sans doute souffert, il a levé le poing et a crié « Combattez, combattez ! » Trump est largement critiqué pour son égo. Mais que ferait un homme qui ne pense littéralement qu’à lui-même dans un moment pareil ?

Je vais vous dire : il serait accroupi et laisserait ses maîtres et ses protecteurs l’emmener. Sa principale préoccupation serait sa propre sécurité et ne pas être touché par une autre balle et il voudrait monter dans une voiture le plus rapidement possible.

Mais qu’a-t-il fait ? Il a pensé au peuple américain, il a pensé aux gens qui le regardaient. Il a levé le poing en l’air et a dit : « Combattez, combattez. » C’est un homme qui pense aux autres !

Vous ne trouverez pas de politicien parfait. Vous ne trouverez pas de personnes parfaites parmi votre famille et vos amis. Et vous ne verrez pas une personne parfaite quand vous vous regarderez dans le miroir.

Sunny Simonetti, Palm Desert

Les enfants sont plus heureux sans leur téléphone

Quand mon fils avait 11 ans, il voulait assister à un événement et j’ai refusé. Peu de temps après, le téléphone a sonné et c’était la mère d’un de ses amis. J’ai pensé : « Oh non ! » Mais elle a répondu : « Merci. Tu as tout à fait raison et je n’ai pas eu le courage de dire « non ». »

Aujourd’hui, je fais partie d’une organisation nationale appelée l’Association américaine des femmes diplômées des universités. Nous avons un programme appelé Tech Trek. Nous obtenons des noms de filles de 13 ans qui ont montré une propension à suivre des cours de STEM auprès des enseignants ou des conseillers scolaires. Nous organisons pour les filles qualifiées une semaine dans une université pendant l’été, où elles assistent à divers cours et s’amusent également. L’été dernier, certaines sont allées à l’UCSD et d’autres au Whittier College. Elles logent dans des dortoirs surveillés. Elles ne sont pas autorisées à emporter avec elles du matériel électronique.

À l’automne, nous avons une réunion avec les filles et leurs parents. Elles nous font part de leurs expériences et de leurs sentiments, beaucoup d’entre elles venant de la vallée de l’Est, où l’université est un rêve. Lorsque nous leur avons demandé ce que cela représentait d’être sans téléphone pendant une semaine, nous avons tous répondu que c’était un grand soulagement. Nous avons été très surpris. Cela vous dit-il quelque chose de profond ? Je rebaptiserais l’article que je viens de lire, « Les réseaux sociaux tuent vos enfants » en « Les parents tuent leurs enfants ». Dites-le simplement Non.

Louise Kermode, Palm Desert

