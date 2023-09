Les femmes remportent les primaires mexicaines ; l’une d’elles sera probablement la première femme présidente

Commentez cette histoire Commentaire

MEXICO — La moitié des membres du Congrès mexicain sont des femmes. Le cabinet est paritaire. Et maintenant, les femmes ont remporté les primaires des deux principaux blocs politiques, ce qui rend probable que cette nation traditionnellement machiste élira sa première femme présidente, devant les États-Unis. Claudia Sheinbaum, 61 ans, qui était jusqu’à récemment maire de Mexico, a battu cinq hommes pour assurer la nomination du parti au pouvoir, MORENA, ont annoncé mercredi ses responsables. Si la candidate de gauche triomphe aux élections de juin prochain, elle créera également un nouveau précédent en devenant le premier chef d’État juif du Mexique.

Sa victoire est intervenue quelques jours après qu’une coalition d’opposition, le Front large pour le Mexique, ait nommé Xóchitl Gálvez, 60 ans, dirigeant d’entreprise et sénateur d’origine autochtone.

« C’est le rêve d’une féministe », a déclaré Maricruz Ocampo, une militante des droits des femmes de la ville centrale de Querétaro. La course de 2024, a-t-elle déclaré, « va marquer un tournant dans la façon dont nous voyons les femmes en politique ».

Cette confrontation souligne à quel point les femmes ont accédé au leadership politique au cours des dernières années. Une femme est juge en chef de la Cour suprême du Mexique. Les femmes dirigent les deux chambres du Congrès. Les femmes représentent 50 % des membres du corps législatif depuis 2021, lorsque le Mexique est devenu le plus grand pays à atteindre la parité entre les sexes.

Ce n’est pas tout à fait Barbie Land, mais les progrès sont remarquables dans un pays où les femmes ne pouvaient même pas voter avant 1953.

Et les femmes politiques mexicaines brisent les plafonds de verre à un rythme plus rapide que leurs collègues de l’autre côté de la frontière. Les États-Unis n’ont pas encore élu de femme présidente. Les femmes détiennent 28 pour cent des sièges au Congrès – un record américain, mais un résultat lamentable comparé à une grande partie du monde.

Le Mexique se classe au quatrième rang mondial pour la participation des femmes aux assemblées législatives nationales, selon l’Union interparlementaire. Les États-Unis occupent la 71e place, juste derrière l’Irak.

Les progrès rapides du Mexique en matière d’égalité des sexes sont ancrés dans sa transition d’un État autoritaire à une démocratie multipartite. Après des décennies de domination du Parti révolutionnaire institutionnel, les politiciens ont réécrit les lois dans les années 1990 pour rendre les élections plus équitables – et les militants des droits des femmes ont saisi l’occasion.

Ils ont insisté sur le fait que « la démocratie n’est pas seulement une question d’élections, mais aussi du type d’égalité que nous offrons à nos citoyens », a déclaré Jennifer Piscopo, professeur de genre et de politique à l’Université de Londres qui a étudié la politique mexicaine. Les militantes féministes ont convaincu les législateurs d’introduire des quotas de genre au Congrès.

Ces quotas ont été progressivement élargis et, en 2019, le Mexique a adopté un amendement constitutionnel fixant un objectif de parité entre les sexes « dans tout » – dans toutes les courses aux élections et dans les nominations aux postes de direction dans les branches judiciaire et exécutive du gouvernement.

À mesure que de plus en plus de femmes prenaient leurs fonctions, a déclaré le politologue Federico Estévez, « nous avons commencé à nous habituer à l’idée » qu’elles soient aux commandes.

Sheinbaum est en tête de la course à la présidentielle, selon les sondages. Fille d’universitaires de gauche, elle a grandi dans la capitale et a obtenu un doctorat en ingénierie environnementale. Elle est considérée comme une protégée du président populaire du pays, Andrés Manuel López Obrador, qui l’a nommée secrétaire à l’environnement de Mexico lorsqu’il était maire de 2000 à 2005. Sheinbaum a elle-même remporté la course à la mairie en 2018 ; elle a démissionné en juin pour se présenter à la présidentielle.

Gálvez a bouleversé la course avec une histoire personnelle originale. Lorsqu’elle était petite, elle vendait des tamales et des gobelets Jello pour aider sa famille en difficulté dans l’État central d’Hidalgo. Elle est allée à l’université, a étudié l’informatique et dirigeait sa propre entreprise lorsque le président conservateur Vicente Fox l’a nommée en 2003 pour devenir sa commissaire aux affaires autochtones. Elle est ensuite devenue présidente d’un arrondissement de Mexico, puis sénatrice.

La troisième force politique du Mexique, le Mouvement citoyen, n’a pas encore choisi son candidat. Deux petits partis – le Parti Vert et le Parti des Travailleurs – devraient s’allier à MORENA.

Sheinbaum et Gálvez profitent en partie de la frustration des Mexicains face à la politique habituelle, a déclaré Patricia Mercado, une sénatrice qui s’est elle-même présentée à la présidence avec un petit parti en 2006.

« Les citoyens confrontés à de nombreux problèmes dans leur vie quotidienne ont besoin de nouveaux acteurs », a-t-elle déclaré. « Parmi ces nouveaux acteurs se trouvent des femmes. »

Les deux candidats ont mis l’accent sur leur sexe lors de leur campagne.

Sheinbaum a adopté le hashtag #EsTiempodeMujeres – en gros, « L’heure est aux femmes ».

Gálvez a utilisé l’histoire de sa vie pour illustrer la discrimination et la violence auxquelles les femmes sont confrontées. Elle a décrit avoir défié un père violent pour poursuivre ses études. À 17 ans, dit-elle, elle utilisait un fer à souder pour combattre un violeur.

Lorsque López Obrador a récemment traité Gálvez de marionnette d’hommes puissants, elle l’a accusé de sexisme – et a persuadé un tribunal électoral de lui ordonner d’arrêter. Interrogée lors d’une interview sur la lutte contre les groupes criminels lourdement armés au Mexique, elle a été directe.

« Il faut des ovaires », a-t-elle déclaré à l’émission d’information « Entre Todos ». « Pas seulement des balles. »

Quelques femmes ont participé aux élections présidentielles précédentes, mais elles ont lourdement perdu. Ce qui est différent maintenant, c’est que MORENA et l’alliance du Front large, qui comprend des partis de gauche et de droite, détiennent une avance significative sur les petits partis, ce qui rend très probable que le prochain président du Mexique soit une femme.

Cela ne mettra peut-être pas pour autant fin à la domination traditionnelle masculine en politique.

« Nous avons des candidates féminines, mais les partis, les ressources et les programmes continuent d’être contrôlés par des hommes », a déclaré Bárbara González, analyste politique à Monterrey, dans le nord du pays.

López Obrador a cherché à faire basculer son important public et sa machine politique derrière Sheinbaum lors de la primaire, a déclaré González, parce que l’ex-maire n’a pas elle-même une base politique solide et est plus susceptible que les autres candidats de maintenir ses programmes. (La loi interdit à López Obrador de se présenter aux élections. un deuxième mandat).

« Il l’a choisie parce qu’elle dépend de lui », a déclaré González. Entre-temps, a-t-elle noté, les trois partis de l’alliance d’opposition sont dirigés par des hommes.

De nombreux militants affirment que la prédominance croissante des femmes politiques n’a pas conduit à une amélioration notable de la vie quotidienne des femmes.

Il y a des changements évidents : les législatrices ont fait pression en faveur d’une loi en 2022 qui rendrait obligatoire la sécurité sociale pour les travailleurs domestiques. L’avortement a été décriminalisé dans 12 des 32 États, en partie parce qu’il y a plus de femmes dans les assemblées législatives locales et dans les bureaux des gouverneurs, a déclaré Rebeca Ramos, directrice du Groupe d’information sur les choix en matière de reproduction. La Cour suprême a décriminalisé mercredi la procédure dans tous les établissements de santé fédéraux.

Pourtant, les manifestants descendent régulièrement dans la rue pour protester contre les niveaux élevés de violence contre les femmes.

« Malheureusement, la parité ne s’est pas nécessairement traduite par de meilleures conditions de vie pour les femmes, ce qui était l’une des choses auxquelles nous nous attendions », a déclaré Mónica Meltis, directrice exécutive de l’organisation indépendante à but non lucratif Data Cívica.

López Obrador a nommé neuf femmes dans son cabinet de 18 membres, un record. Mais il s’est heurté à des organisations de femmes exigeant des mesures sur des questions telles que l’avortement et les meurtres sexistes, alléguant qu’elles étaient manipulées par ses opposants politiques. Sheinbaum entretient également des relations froides avec les féministes qui protestent contre la violence contre les femmes.

Piscopo a déclaré que les gens devraient être réalistes quant à leurs attentes à l’égard des dirigeantes politiques montantes.

« Ce ne sont pas des licornes magiques ; ils n’ont pas de baguette magique », a-t-elle déclaré. « Ils ne vont pas remédier du jour au lendemain à des siècles de discrimination à l’égard des femmes. »