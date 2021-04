Les FEMMES qui se réveillent la nuit risquent jusqu’à deux fois plus de mourir jeunes, a révélé une étude.

Mais ils pourraient réduire leur risque en bloquant les sons avec des bouchons d’oreille, en traitant le ronflement ou en perdant du poids, disent les médecins.

La recherche de 8 000 hommes et femmes a porté sur «l’éveil inconscient» pendant la nuit, ce que tout le monde éprouve.

Le réveil du sommeil se produit dans le cadre de la capacité du corps à réagir à des situations potentiellement dangereuses, telles que le bruit, la douleur, la température et la lumière.

Une obstruction à la respiration – un symptôme de l’apnée du sommeil, qui provoque le ronflement – peut également pousser quelqu’un à un état de veille inconscient.

Ces minuscules moments d’éveil ne seront pas nécessairement rappelés le lendemain matin, mais donnent envie à quelqu’un de dormir.

Les chercheurs dirigés par l’Université d’Adélaïde, en Australie, disent que si elles sont fréquentes, ces perturbations sont liées à une pression artérielle plus élevée parmi d’autres problèmes de santé.

Ils ont utilisé les données de trois études distinctes dans lesquelles les participants portaient un moniteur de sommeil pendant une nuit de sommeil.

Chacun a reçu un pourcentage de «fardeau d’excitation», qui combinait la fréquence à laquelle ils se réveillaient la nuit, pendant combien de temps et par rapport à la durée totale de leur sommeil.

Les participants ont été suivis sur une période de plusieurs années, allant d’une moyenne de six ans à 11 ans.

L’auteur principal de l’étude, le professeur agrégé Mathias Baumert et ses collègues ont constaté que les femmes se réveillaient moins la nuit que les hommes.

Cependant, les impacts semblaient être plus importants, en particulier sur leur risque de décès par maladie cardiovasculaire – un terme général couvrant les affections qui affectent le cœur ou les vaisseaux sanguins, comme les accidents vasculaires cérébraux ou les crises cardiaques.

Les femmes qui se réveillaient le plus la nuit (6,5% de leur nuit de sommeil) avaient entre 60 et 100% (le double) plus de risques de mourir d’une maladie cardiovasculaire que les femmes qui avaient une bonne nuit de sommeil.

Leur risque de décès par maladie cardiovasculaire était de 12,8% contre 6,7%.

Le risque de décès toutes causes confondues a également augmenté de 20 à 60%.

Dans l’ensemble, il est passé de 21% dans la population générale de femmes à 31,5%.

Le résultat était moins significatif chez les hommes, selon les résultats publiés mardi dans l’European Heart Journal.

Ceux qui se réveillent le plus courent un risque de 13,4% et 33,7% de mourir de maladie cardiovasculaire ou de toute cause, respectivement, contre 9,6% et 28% chez les hommes qui ne se réveillent pas souvent.

Le co-auteur Dominik Linz, professeur agrégé au département de cardiologie du Maastricht University Medical Center (Pays-Bas), a déclaré que la raison pour laquelle il y avait une différence entre les hommes et les femmes n’était pas claire.

Mais il a dit qu’il pouvait s’expliquer par des différences dans la façon dont le corps réagit au réveil nocturne.

Il a affirmé qu’être plus âgé, plus gros et ronfler plus n’aidait pas.

Il a déclaré: «Bien que l’âge ne puisse pas être changé, l’IMC et l’apnée du sommeil peuvent être modifiés et peuvent représenter une cible intéressante pour réduire les fardeaux de l’excitation.

«La question de savoir si cela se traduira par une diminution des risques de mourir d’une maladie cardiovasculaire mérite une étude plus approfondie.

«Pour moi, en tant que médecin, un fardeau d’excitation élevé aide à identifier les patients qui peuvent être plus à risque de maladie cardiovasculaire. Nous devons conseiller à nos patients de prendre soin de leur sommeil et de pratiquer une bonne «hygiène» de sommeil.

«Des mesures visant à minimiser la pollution sonore pendant la nuit, à perdre du poids et à traiter l’apnée du sommeil pourraient également contribuer à réduire le fardeau de l’excitation.»

L’étude a été menée principalement chez des personnes blanches et ne peut donc pas être extrapolée à l’ensemble de la population. Les participants étaient également plus âgés, avec un âge moyen de plus de 65 ans.

Ce n’est pas la première fois que la recherche établit un lien mauvais sommeil et risques de décès accrus des événements cardiovasculaires, tels que les accidents vasculaires cérébraux ou l’insuffisance cardiaque, et d’autres causes.

Le professeur Borja Ibáñez, directeur de la recherche clinique au Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, Madrid, a déclaré qu’il existe des théories sur les raisons pour lesquelles le sommeil a un impact sur le cœur.

Il n’a pas été impliqué dans la recherche, mais a fait remarquer que la perturbation de «l’horloge biologique», appelée médicalement rythme circadien, peut entraîner une accumulation de graisse dans les artères.

Cela pourrait expliquer le risque plus élevé de problèmes cardiovasculaires chez les personnes ayant un sommeil de mauvaise qualité, Prof Ibáñez a écrit dans un article lié à l’étude,

Lui et ses collègues ont écrit: «Même si de nombreuses lacunes dans les connaissances sur la relation entre le sommeil et les maladies cardiovasculaires restent à étudier dans les années à venir, cette étude fournit des preuves solides soutenant l’importance de la qualité du sommeil pour une meilleure santé cardiovasculaire.

«Il reste à déterminer si une intervention visant à améliorer la qualité du sommeil est capable de réduire l’incidence des événements cardiovasculaires et la mortalité. En attendant ces épreuves, nous vous souhaitons de beaux rêves. «