Ivy Snitzer raconte comment son apparition dans « Shallow Hal » lui a conduit à des jours sombres.

Dans une interview avec The Guardian, Snitzer a expliqué qu’elle était une actrice en herbe de 20 ans lorsqu’elle travaillait comme doublure pour Gwyneth Paltrow dans le film de 2001 dans lequel Paltrow incarnait une femme obèse.

Alors que Snitzer a déclaré que les acteurs et l’équipe « m’ont traité comme si j’avais vraiment de l’importance, comme s’ils ne pouvaient pas faire le film sans moi » et qu’elle a été « très à l’aise », a-t-elle déclaré, « il ne m’est pas venu à l’esprit que le film serait vu par des millions de personnes.

« C’était comme si les pires aspects du fait d’être gros étaient amplifiés », a déclaré Snitzer à propos de la sortie du film. « Et personne ne me disait que j’étais drôle. »

Ce qui a suivi, ce sont des gens qui l’ont accusée de promouvoir l’obésité et de l’approcher dans la rue, a-t-elle déclaré.

«J’ai eu vraiment peur», se souvient-elle. «Je me disais : peut-être que j’en ai fini avec le concept de célébrité, peut-être que je ne veux pas être acteur. Peut-être que je ferai autre chose.

Après avoir quitté Los Angeles et être retournée chez elle à New York pour vivre avec ses parents, Snitzer a déclaré que deux ans plus tard, elle était «techniquement morte de faim».

Après une opération de l’anneau gastrique en 2003, son anneau a glissé, a expliqué Snitzer, « et j’ai eu une torsion – comme les chiens en ont puis meurent. »

Incapable de consommer quoi que ce soit de substantiel sans vomir, elle a déclaré qu’elle vivait de boissons pour sportifs et de shakes nutritionnels édulcorés.

« J’étais si maigre qu’on pouvait voir mes dents à travers mon visage et ma peau était toute grise », a déclaré Snitzer. « Et j’étais tellement garce tout le temps. J’ai en quelque sorte aliéné beaucoup de mes amis. Ma mère aussi était en train de mourir ; c’était sombre. Les humains ne devraient pas avoir à vivre à quel point cette période particulière de ma vie a été très sombre.

Son état de malnutrition empêchait les médecins d’effectuer une intervention chirurgicale corrective et d’autres complications l’ont obligée à subir un pontage gastrique, ce qui ne lui permet désormais de manger que de très petites portions, a déclaré Snitzer.

Et même si la chirurgie bariatrique consistait davantage en un médecin qui lui disait que cela lui sauverait la vie qu’en apparaissant dans « Shallow Hal », elle dit maintenant qu’au moment du tournage, elle se sentait à la fois en insécurité et en confiance.

«Je n’étais pas positive quant à mon corps, parce que cela n’existait pas vraiment ainsi», a-t-elle déclaré. « J’étais un peu ‘moi positif’, parce que je me disais : je suis drôle, c’est assez bien ! »

