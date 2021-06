Les femmes qui ont coupé le pénis de leur homme

C’est un acte de brutalité horrible par une femme méprisée – et conçue pour voler à un partenaire sa virilité, sinon sa vie.

Cette semaine, la Brésilienne Dayane Machado est devenue la dernière femme à trancher le pénis de son mari – avant de le faire frire dans de l’huile de soja.

Dayanne Machado aurait coupé le pénis de son mari avec un couteau de cuisine Crédit : Flash info

Machado, 33 ans, a été arrêté dans la ville brésilienne de Sao Goncalo après avoir prétendument assassiné son mari Andre et lui avoir coupé la virilité avec un couteau de cuisine, à la suite d’une dispute.

La sœur d’André, Adriana Santos, a affirmé que Machado avait tué son frère pour se venger de l’avoir trompé.

Mais son avocate, Carla Policarpo, a déclaré qu’André l’avait menacée et qu’elle l’avait tué en état de légitime défense.

Le couple, qui a un fils de huit ans et une fille de cinq ans, était séparé depuis deux ans, mais continuait à se voir par intermittence.

Policarpo a déclaré: « Il n’a pas accepté la fin de la relation et a dit que si elle ne pouvait pas être avec lui, elle ne pourrait être avec personne. »

Machado, qui a été accusé de meurtre, rejoint un petit groupe de femmes qui ont mutilé des partenaires dans un acte de vengeance extrême.

De la castration à la star du porno

Lorena Bobbitt a coupé le pénis de son mari avec un couteau

John Wayne Bobbitt est devenu célèbre après avoir perdu sa virilité Crédit : Getty – Contributeur

Lorena Bobbitt, de Virginie, a été la première à faire la une des journaux du monde entier lorsqu’elle a coupé le pénis de son mari et est partie avec dans sa voiture, en 1993.

Le couple était marié depuis quatre ans, mais Lorena a affirmé que John Wayne Bobbitt l’avait agressée émotionnellement, sexuellement et physiquement tout au long du mariage.

Elle a dit qu’il l’avait trompée et l’avait forcée à avorter, ainsi qu’à la voler.

L’attaque brutale a lancé une carrière dans le porno Crédit : Document à distribuer

Dans la nuit du 23 juin 1993, elle a tranché son tacle avec un couteau de cuisine puis est partie en voiture avant de le jeter dans un champ.

Le pénis a été remis en place après une perquisition policière, au cours d’une opération qui a duré neuf heures et demie.

Lorena a été déclarée non coupable pour cause d’aliénation mentale et a subi une évaluation de 45 jours dans un hôpital avant d’être libérée.

John Wayne Bobbitt a ensuite joué dans une série de films porno – après être passé à nouveau sous le couteau pour avoir un agrandissement de pénis.

La « partie préférée » du mari « pécheur »

Victoria Frabutt a coupé les parties génitales de son mari dans un « message contre le péché » Crédit : La Méga Agence

Victoria Frabutt a utilisé un sécateur pour couper le pénis de son mari, en 2019, en guise d’avertissement contre « le péché contre Dieu et la fornication ».

L’homme de 56 ans originaire de Caroline du Nord a ligoté James, 61 ans, avant de lui couper la virilité, puis d’appeler les services d’urgence.

Elle a d’abord dit aux flics que quelqu’un avait besoin d’une « assistance spirituelle » avant d’ajouter qu’ils pourraient ressentir une « douleur physique ».

Dans l’appel au 911, Frabutt aurait poursuivi en disant que son mari, qu’elle appelait son ex-mari, ne saignait pas sérieusement.

Elle a ajouté qu’elle avait coupé la « partie préférée de lui-même » de son mari, mais qu’elle était déçue qu’il n’y ait pas « assez de sang pour faire le signe de la croix, ou écrire pécheur, ou quelque chose comme ça ».

Le major Jason Wank, de la police locale du comté de Carteret, a déclaré que les flics sur les lieux avaient mis l’appendice sur la glace et emmené James dans un centre médical voisin pour une intervention chirurgicale.

Victoria Frabutt a été accusée d’enlèvement et de castration malveillante.

La colère contre le porno vengeance

Brenda Barattini a offert du sexe à son amant avant de l’attaquer Crédit : Facebook

La victime a survécu après avoir appelé les ambulanciers paramédicaux

Des cisailles de jardin ont également été utilisées par Brenda Barattini, en 2017, lorsqu’elle a coupé la virilité de son amant chez lui à Cordoba, en Argentine.

La victime de 40 ans, identifiée uniquement comme Sergio F, a témoigné plus tard : « Nous avons commencé à avoir des relations sexuelles et elle m’a dit qu’elle allait me faire une surprise, qu’elle avait quelque chose à me donner. »

Brenda, 26 ans, lui avait alors recouvert les yeux d’un masque de velours et « m’avait dit de deviner avec quoi elle m’avait touché ».

Elle lui a ensuite fait une fellation avant de lui couper 90 % de son pénis et un testicule.

Barattini a utilisé des ciseaux de jardin pour couper son pénis Crédit : Central European News

Sergio, qui a réussi à s’enfuir et à appeler les ambulanciers, a déclaré: « J’avais l’impression que j’allais mourir. »

L’architecte stagiaire Brenda a nié la tentative d’homicide, mais a été emprisonnée pendant 13 ans pour l’attaque.

Au cours du procès, elle a affirmé qu’il la « traitait comme un trophée » et avait partagé des vidéos explicites d’elle avec ses amis.

« Il a violé mon intimité, ma vie et ma carrière. Cela a tout gâché », a-t-elle déclaré.

Castré pour liaison

Karuna Sanusan a découvert que son mari avait une liaison Crédit : Presse virale

Siripan a été transporté d’urgence à l’hôpital après l’attaque Crédit : Presse virale

Lorsque Karuna Sanusan, 24 ans, a découvert que son mari avait une liaison, elle a planifié une vengeance brutale, en 2018.

Elle a tranché le pénis de Siripan, 40 ans, avec un couteau à découper de 12 pouces et l’a jeté par la fenêtre de la chambre de leur maison à Bangkok, en Thaïlande.

Siripan a été retrouvé gisant dans une mare de sang après que des voisins qui ont entendu ses cris d’agonie ont appelé la police.

Son pénis a été placé dans une glacière, mais les chirurgiens ont déclaré qu’il n’était pas possible de le rattacher.

Le pénis de Siripan a été projeté par la fenêtre de la chambre Crédit : Presse virale

Karuna a planifié l’attaque avec le couteau de boucher Crédit : Presse virale

Sanusan a déclaré à la police : « J’ai découvert qu’il sortait secrètement avec d’autres femmes. Cela m’a mis très en colère.

« J’étais plein de colère et je ne pouvais pas me détendre. J’étais tellement en colère à l’intérieur.

Elle a également dit aux flics qu’elle avait planifié l’attaque.

Elle a ajouté : « Je l’ai excité le matin alors qu’il était distrait, puis j’ai utilisé le couteau pour lui couper le pénis. Je l’ai jeté par la fenêtre.

Coupé DEUX FOIS et mangé par un chien

Le mari mutilé photographié à l’hôpital Crédit : EuroPics – CEN

Le couple s’est battu devant l’hôpital après une deuxième attaque Crédit : Europics

La femme jalouse Feng Lung a coupé la virilité de son mari infidèle – DEUX FOIS.

Le jeune chinois de 21 ans était furieux après avoir découvert un message sexuellement explicite que Fan Lung avait envoyé à un amant en utilisant le téléphone portable de sa femme.

Elle a attrapé une paire de ciseaux, a fait irruption dans leur chambre et lui a coupé le pénis pendant qu’il dormait.

Le père de cinq enfants a été transporté d’urgence à l’hôpital, où les médecins ont pu sauver l’appendice et le recoudre.

Mais Feng a réussi à se faufiler dans la salle de réveil, où elle lui a coupé le pénis une deuxième fois et l’a jeté par la fenêtre.

Un Lung choqué a poursuivi sa femme à l’extérieur, malgré une perte de sang importante.

« Le personnel s’est précipité pour voir ce qui se passait et a trouvé le patient avec du sang coulant le long de ses jambes frappant la femme », a déclaré un porte-parole de l’hôpital au CEN.

« Il a été arrêté et la femme a été emmenée pour un traitement, puis nous avons découvert qu’elle avait à nouveau coupé son pénis. »

Malgré des efforts de recherche désespérés, le pénis de Lung n’a jamais été retrouvé et la police pense qu’il a peut-être été mangé par un chien ou un chat errant.

La maîtresse de Lung – Zhang Hung, 21 ans – a dit qu’elle resterait à ses côtés, même s’ils ne pouvaient pas avoir d’enfants.

« Peu importe qu’il ait perdu sa fertilité, dit-elle. « Il a déjà cinq enfants.

L’offre sexuelle se termine dans un bain de sang

Chen a été transporté à l’hôpital mais son membre a été perdu à jamais Crédit : AsiaWire

Un Lee a également été hospitalisé après une tentative de suicide Crédit : AsiaWire

Une Lee, 58 ans, originaire de Taïwan, s’est vengée brutalement après avoir appris que son ex-mari Chen avait triché, en juillet 2019.

Elle l’a « séduit » avec la promesse de sexe et lui a coupé le pénis avec une paire de ciseaux, lui laissant un centrage, suivi des deux testicules.

Elle leur a ensuite versé de l’acide et les a jetés dans les toilettes.

Le couple avait divorcé un mois avant l’attaque, mais Lee a planifié l’attaque après avoir appris qu’il avait vu une autre femme dans son dos alors qu’ils étaient mariés.

La police a déclaré qu’elle lui avait dit : « Si je ne peux pas l’avoir, personne d’autre ne le peut ». Elle a ensuite tenté de se suicider avec des somnifères.

Le pénis n’a pas été récupéré et les médecins ont confirmé qu’ils n’auraient pas été en mesure de le rattacher de toute façon.

Cuit avec des nouilles

L’homme ensanglanté a été photographié sur les réseaux sociaux

La photo semblait montrer des morceaux de chair dans des nouilles

Un homme sans nom a apparemment été laissé à l’agonie après que sa femme lui aurait coupé le pénis et l’aurait cuit dans une casserole de nouilles.

Des images très troublantes d’un homme allongé sur un lit couvert de sang ont été partagées sur les réseaux sociaux en 2019, ainsi qu’une photo de nouilles avec des morceaux de chair rose.

Ils ont été publiés par le site Web Prolific Skins qui a déclaré: « Une femme lésée a poussé l’adage » l’enfer n’a pas de fureur comme une femme méprisée « à un autre niveau. »

Cependant, les images n’ont pas été vérifiées et beaucoup l’ont rejeté comme un canular de mauvais goût.