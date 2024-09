Les femmes qui luttent contre leur poids sont stigmatisées. Pourquoi ?

À l’adolescence, Pamela Everland souffrait de règles irrégulières et excessivement abondantes qui duraient de six à huit semaines. À 19 ans, un gynécologue lui a finalement prescrit un contraceptif pour réguler ses règles, mais de nouveaux symptômes sont apparus ; Everland a connu une prise de poids rapide tout au long de sa vingtaine malgré divers régimes, notamment Weight Watchers et le régime Atkins à faible teneur en glucides, et a souffert d’acné jusqu’à la trentaine.

Mais à chaque visite chez le médecin, on lui disait simplement de perdre du poids.

« J’ai dit à mon médecin traitant que je détestais venir au cabinet parce que j’avais l’impression que c’était axé sur le poids », dit-elle.

Alors, elle a arrêté d’aller chez le médecin et a souffert en silence.

Au lieu de cela, Everland a commencé à mener ses propres recherches et a découvert que ses symptômes correspondaient au syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), une maladie endocrinienne dans laquelle les ovaires et/ou les glandes surrénales d’une femme surproduisent des hormones sexuelles mâles appelées androgènes.

Elle a demandé à son médecin traitant de tester ses hormones, ce qui l’a obligée à arrêter la contraception pendant trois mois pour obtenir une mesure précise.

Au cours de ces trois mois, tous les symptômes hormonaux que la contraception avait supprimés sont réapparus. Everland a eu de l’acné sur tout le corps, une perte de cheveux sur la tête et une pilosité excessive sur le menton. « Je me suis laissé pousser une barbiche parce que je n’arrivais pas à suivre le rythme de l’épilation », dit-elle.

Ses analyses sanguines ont révélé un taux élevé de testostérone, des marqueurs inflammatoires et d’insuline ainsi qu’un déséquilibre hormonal, tous des indicateurs du SOPK.

Everland a finalement reçu un diagnostic de SOPK à l’âge de 38 ans, près de trois décennies après ses premières règles.

Qu’est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) ?

Le SOPK affecte 8%-18% des femmes en âge de procréer. En moyenne, les femmes consultent trois professionnels de santé ou plus avant qu’un diagnostic ne soit établi. Et l’Organisation mondiale de la santé estime que jusqu’à 70% des femmes Les femmes touchées par le SOPK ne sont toujours pas diagnostiquées dans le monde.

Le poids et les préjugés sexistes jouent un rôle crucial dans ce retard de diagnostic, car les femmes atteintes du SOPK souffrent souvent de soins de santé axés sur le poidsselon Angela Grassidiététicienne agréée basée à Philadelphie et fondatrice de Centre de nutrition SOPKDans certains cas, les médecins exiger les patients à perdre du poids avant de se voir proposer d’autres options de traitement efficaces, malgré le fait que les déséquilibres hormonaux associés au SOPK rendent cette option difficile perdre du poids.

Biais médical lié au poids et obtention d’un diagnostic

Everland, aujourd’hui âgée de 48 ans, affirme que les préjugés médicaux liés au poids l’ont affectée tout au long de sa vie, l’obligeant à retarder ses rendez-vous avec des médecins généralistes et des spécialistes.

En 2020, pendant les confinements liés à la COVID-19, Everland était seule à l’hôpital pour une opération d’urgence pour réparer une hernie. Mais au lieu de s’occuper de son problème de santé, le chirurgien est entré dans sa chambre d’hôpital et lui a dit qu’elle avait besoin d’une chirurgie bariatrique, sinon « son obésité la tuerait ».

« Je lui ai dit qu’il ne comprenait pas que j’avais le syndrome des ovaires polykystiques », raconte Everland. « Il m’a répondu que j’utilisais cela comme excuse pour être grosse. J’étais là pour une hernie, et il n’écoutait même pas ce qui n’allait pas chez moi. »

Everland n’est pas seul.

Grassi, qui dirige le PCOS Nutrition Center, a consulté trois médecins présentant les mêmes symptômes (prise de poids inexpliquée et acné) et ayant le pressentiment qu’elle souffrait du SOPK avant qu’un spécialiste ne lui administre les tests appropriés pour cette maladie.

Elle a commencé à ressentir les symptômes du SOPK à l’âge de 24 ans, notamment une prise de poids rapide, une perte de cheveux et des poussées d’acné inhabituelles sur le menton. Cela l’a incitée à prendre rendez-vous avec un médecin, mais ses inquiétudes ont été ignorées car elle ne présentait pas le symptôme caractéristique de règles irrégulières ou absentes. Un autre médecin lui a dit que les symptômes disparaîtraient probablement une fois qu’elle aurait « perdu le poids supplémentaire ».

Finalement, un an après sa première visite, Grassi a pris rendez-vous avec Docteure Katherine Sharifun spécialiste des soins primaires pour les femmes, qui a testé ses niveaux d’hormones pour le SOPK, a pris des antécédents médicaux détaillés et lui a posé un diagnostic approprié.

Grassi dit qu’il est extrêmement courant que les médecins disent aux patients que leur SOPK « disparaîtra » ou s’améliorera si ils perdent du poids. Le SOPK est également l’une des principales causes d’infertilité chez les femmes, mais certains cliniques n’effectuera pas de récupération d’ovules sur les patients à moins qu’ils ne soient en dessous d’un certain IMC.

Ne pas tenir compte des inquiétudes des patientes concernant leurs symptômes du SOPK peut entraîner des conséquences néfastes sur leur santé. Si le SOPK n’est pas traité, les femmes sont exposées à des risques accrus. risque accru d’hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires, de diabète gestationnel et d’hypercholestérolémie. Les femmes atteintes du SOPK peuvent également être exposées à un risque accru de risque plus élevé pour le diabète de type 2 s’ils présentent une résistance à l’insuline, dans laquelle le taux de sucre dans le sang peut augmenter.

Selon Grassi, la stigmatisation liée au poids et difficulté à maintenir un poids stable ont contribué à une prévalence élevée de troubles de l’alimentation dans la communauté SOPK.

« Le syndrome des ovaires polykystiques est un véritable sentiment de honte, surtout si vous avez un corps plus gros, car vous avez des symptômes visibles que vous ne pouvez pas cacher et qui ne correspondent pas à la société », explique Grassi. « Beaucoup de femmes l’intériorisent et ne peuvent pas s’accepter. »

Les patients qui sont stigmatisés ou rejetés en raison de leur poids peuvent reporter ou renoncer soins médicaux futurs en raison de l’anxiété associée aux expériences passées de biais médicaux liés au poids. Il s’agit d’un problème croissant aux États-Unis, car environ 70% de la population est en surpoids ou obèse et ces maladies risquent de ne pas être diagnostiquées, ce qui empêche une intervention et un traitement précoces.

« La santé à toutes les tailles »

Grassi a été formé selon la philosophie «La santé à toutes les tailles”, qui souligne que vous pouvez soutenir la santé sans vous concentrer sur la perte de poids.

Cependant, peu Les écoles de médecine proposent une formation qui intègre la diversité corporelle dans les soins cliniques et élimine les préjugés liés au poids.

Des progrès récents ont été réalisés au cours de l’année écoulée, notamment l’ajout d’un biais de pondération à la Rapport sur les directives de diagnostic du SOPK« Ils ont spécifiquement dit de ne pas utiliser les termes « en surpoids » ou « obèse » parce que c’est un langage très stigmatisant, et de demander la permission de peser (les patients) », explique Grassi.

Il reste cependant encore beaucoup à faire pour améliorer la qualité des soins du SOPK. Grassi recommande aux patientes de demander aux prestataires de soins de santé les preuves qui étayent les affirmations selon lesquelles la perte de poids réduirait les symptômes du SOPK.

« Nous n’avons pas d’études à long terme sur ce qui se passe après cinq ans (de régime) ou après que quelqu’un en a arrêté un », explique Grassi. « La plupart des gens regagner le poids qu’ils ont perdu. C’est juste une question physiologique réponse à la restriction. Alors, quel est l’effet sur le SOPK ? Personne n’a étudié cette question.

Grassi encourage également les patients à poser des questions difficiles aux médecins lorsqu’ils cherchent à se faire soigner pour les symptômes du SOPK. Ses questions préférées incluent : « Que diriez-vous à une personne mince atteinte du SOPK ? Quels conseils lui donneriez-vous ? »