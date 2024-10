Les femmes qui commencent une chimiothérapie pour un cancer du sein déclarent avoir amélioré leur fonction cognitive lorsqu’elles participent à des exercices aérobiques

Crédit image : Kalim | stock.adobe.com

Selon les résultats de l’essai ACTIVATE (NCT03277898), publiés dans Cancerles femmes atteintes d’un cancer du sein qui ont commencé une chimiothérapie tout en commençant un programme d’exercices aérobiques ont signalé de plus grandes améliorations de leur fonction cognitive et de leur qualité de vie par rapport à celles recevant uniquement des soins standard. De nombreuses femmes qui reçoivent une chimiothérapie subissent une diminution de leur capacité à se souvenir, à se concentrer ou à réfléchir.1 Ceci est communément appelé « chimio-cerveau » ou « brouillard cérébral » et a conduit les experts à tenter de trouver des solutions pour atténuer ce phénomène.1,2

L’essai ACTIVATE est un essai contrôlé randomisé à 2 bras et 2 centres mené à Ottawa et à Vancouver. Au total, 57 femmes (âge médian : 48,8 ± 10 ans) ayant reçu un diagnostic de cancer du sein de stade I à stade III et qui attendaient une chimiothérapie ont été assignées au hasard pour commencer l’exercice aérobique avec chimiothérapie (n = 28) ou les soins habituels pendant la chimiothérapie avec aérobie. exercice après la fin de la chimiothérapie (n = 29). L’intervention a duré de 12 à 24 semaines et consistait en un entraînement aérobique supervisé et des exercices à domicile.2,3

Des évaluations de la fonction cognitive ont été réalisées avant le début de la chimiothérapie et de nouveau après la compétition. Pour cette étude, le critère de jugement principal était la fonction cognitive objective mesurée à l’aide de 13 tests neuropsychologiques, et les critères de jugement secondaires comprenaient la fonction cognitive autodéclarée et l’impact sur la qualité de vie, qui ont été évalués à l’aide de questionnaires.1-3

À propos du procès Nom de l’essai : Exercice aérobie et fonctionnement cognitif chez les femmes atteintes d’un cancer du sein (ACTIVATE) Identifiant ClinicalTrials.gov : NCT03277898 Parrainer: Université de la Colombie-Britannique Date d’achèvement (estimée) : 1 janvier 2022

Selon les résultats, les femmes atteintes d’un cancer du sein qui ont été assignées et ont participé à un programme d’exercices aérobiques tout en recevant une chimiothérapie avaient déclaré avoir une meilleure fonction cognitive. De plus, ils ont noté que leurs capacités mentales s’étaient améliorées par rapport à ceux qui recevaient des soins standard sans exercice. Malgré 4 des 6 résultats sur la fonction cognitive autodéclarés dans le groupe d’exercices aérobies, les tests neuropsychologiques avaient révélé des performances similaires entre les 2 groupes à la fin de la chimiothérapie.1,2

« Nos résultats renforcent les arguments en faveur de l’évaluation, de la recommandation et de l’orientation de l’exercice physique comme élément de routine des soins contre le cancer ; cela pourrait aider les femmes vivant avec le cancer ou au-delà à gérer activement leur santé physique et mentale pendant et après le traitement », a déclaré l’auteure principale Jennifer Brunet, PhD, de l’Université d’Ottawa.1

En outre, les enquêteurs ont noté que les limites de l’étude pourraient inclure la petite taille de l’échantillon recruté et l’influence de la pandémie de COVID-19 sur le recrutement, le manque de prise en compte des événements indésirables liés à la chimiothérapie, les questionnaires étant sujets à des biais de rappel et de désirabilité sociale, et le manque de généralisabilité des résultats. Bien que les tests n’aient pas révélé de différences entre les 2 groupes, les auteurs ont noté que de telles méthodes d’intervention peuvent néanmoins avoir des impacts bénéfiques sur la qualité de vie.2

En outre, les auteurs ont suggéré que les recherches futures devraient inclure des périodes d’intervention plus longues que celles d’ACTIVATE, des interventions à plusieurs composantes (par exemple, aérobie, force et équilibre) et multidomaines (par exemple, exercice, pratiques mentales et corporelles et simulation cognitive), et l’introduction d’entretiens virtuels et de méthodes d’exercices – si celles-ci s’avèrent tout aussi efficaces – pour améliorer l’accessibilité pour ceux qui n’ont pas pu s’inscrire. De plus, les auteurs ont également insisté pour qu’un échantillonnage plus diversifié, tant du point de vue sociodémographique que médical, soit inclus dans les recherches futures.2

« Pour résoudre ce problème, nous préconisons une collaboration entre divers secteurs – universitaire, soins de santé, conditionnement physique et communauté – pour développer des programmes d’exercices spécialement conçus pour les femmes atteintes d’un cancer du sein », a déclaré Brunet dans le communiqué de presse. « Ces programmes devraient être faciles à adopter et à mettre en œuvre à grande échelle, contribuant ainsi à rendre les bienfaits de l’exercice plus accessibles à toutes les femmes confrontées aux défis du traitement du cancer et de leur guérison. »1

RÉFÉRENCES

1. Wiley. L’exercice aérobique peut-il aider à prévenir le brouillard cérébral causé par la chimiothérapie ? Communiqué de presse. 21 octobre 2024. Consulté le 23 octobre 2024. https://www.eurekalert.org/news-releases/1061398

2. Brunet J, Sharma S, Zadravec K et al. Exercice aérobie et fonctionnement cognitif chez les femmes atteintes d’un cancer du sein (ACTIVATE) : un essai contrôlé randomisé. Cancer. 2024 ; 1-14. est ce que je:10.1002/cncr.35540

3. Exercice aérobie et fonctionnement cognitif chez les femmes atteintes d’un cancer du sein (ACTIVATE). Identifiant ClinicalTrials.gov : NCT03277898. Mis à jour le 11 février 2021. 23 octobre 2024. https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cncr.35540