Les femmes pourront épouser autant d’hommes qu’elles le souhaitent en même temps en vertu de la nouvelle loi sud-africaine

Les FEMMES vivant en Afrique du Sud pourraient être autorisées à prendre autant de maris qu’elles le souhaitent en vertu d’une nouvelle loi.

La proposition a suscité la fureur des conservateurs du pays et de certains groupes religieux, qui affirment qu’autoriser les femmes à épouser plus d’un homme « détruira la culture africaine ».

Musa Mseleku s’est opposé à la proposition – malgré le fait qu’il ait quatre femmes Crédit : instagram @musamseleku

Le gouvernement a présenté des plans pour réformer la loi sur le mariage afin de légaliser la polyandrie – lorsqu’une femme a plus d’un mari à la fois.

La polygamie, lorsqu’un homme épouse plus d’une femme, est déjà autorisée en Afrique du Sud.

L’homme d’affaires Musa Mseleku, qui joue dans une émission de télé-réalité sur sa famille polygame, a critiqué la proposition, rapporte la BBC – malgré le fait qu’il ait quatre femmes.

« Cela va détruire la culture africaine », a-t-il déclaré,

« Qu’en est-il des enfants de ces personnes ? Comment connaîtront-ils leur identité ?

« La femme ne peut plus assumer le rôle de l’homme. C’est du jamais vu.

« La femme va-t-elle maintenant payer lobola [bride price] pour l’homme. L’homme devra-t-il prendre son nom de famille ? »

M. Mseleku joue dans l’émission de télé-réalité avec ses quatre partenaires Crédit : instagram @musamseleku

M. Mseleku a admis avoir été traité d’hypocrite à cause de sa position, mais il la maintient fermement.

« J’ai été traité d’hypocrite à cause de mes mariages, mais je préfère parler maintenant que de me taire », a-t-il déclaré.

« Tout ce que je peux dire, c’est que ce n’est pas africain. Nous ne pouvons pas changer qui nous sommes. »

Le chef du Parti chrétien-démocrate africain, le révérend Kenneth Meshoe, a également frappé, affirmant que cela « détruirait la société ».

« Il viendra un moment où l’un des hommes dira: » Vous passez la plupart du temps avec cet homme et pas avec moi « – et il y aura un conflit entre les deux hommes », a-t-il déclaré à la BBC.

Selon le professeur Collis Macoko, le contrecoup porte sur le « contrôle ».

« Les sociétés africaines ne sont pas prêtes pour une véritable égalité », a déclaré l’universitaire au journal

« Nous ne savons pas quoi faire avec les femmes que nous ne pouvons pas contrôler. »

Le professeur Machoko a fait des recherches sur la polyandrie au Zimbabwe en parlant avec 20 femmes et 45 co-maris qui la pratiquaient – bien qu’elle soit taboue et non reconnue légalement.

La femme initie généralement la relation en polyandrie, invitant l’homme à rejoindre son union, certains payant la dot et d’autres choisissant de contribuer à sa subsistance.

Le professeur Macoko a déclaré que l’amour de la BBC était la principale raison pour laquelle la plupart acceptaient d’être co-maris, tandis que d’autres ont déclaré qu’ils ne satisfaisaient pas leur femme sexuellement ou à cause de l’infertilité.