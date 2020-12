Femme Covid-19 Les patients font face à des complications de la maladie moins graves et un risque de décès plus faible que les patients de sexe masculin grâce aux hormones et aux chromosomes qui contribuent à une réponse immunitaire plus forte, selon les chercheurs.

« Le point culminant de notre étude est la façon dont les différences entre les sexes Covid-19 sont liés à ACE2 », a déclaré l’auteur principal Gavin Oudit de l’Université de l’Alberta au Canada.

L’ACE2 est l’enzyme qui agit en tant que récepteur permettant au SRAS-CoV-2 de pénétrer dans l’organisme, mais il est également essentiel pour se protéger contre les maladies cardiovasculaires, pulmonaires et rénales.

«En raison de leurs chromosomes, les femmes ont deux copies du gène ACE2 et les hommes n’en ont qu’une seule», a déclaré Oudit.

Cela les protège des complications associées au virus.

Dans l’étude, publiée dans l’American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, l’équipe de recherche a expliqué que ACE2 est un gène lié au chromosome X.

Pour éviter la duplication, un chromosome X a tendance à être inactivé, mais en raison de son emplacement, ACE2 échappe à l’inactivation, ce qui signifie que les femmes ont deux fois plus d’instructions génétiques actives pour fabriquer ACE2.

Un autre gène qui est deux fois plus puissant chez les femmes en raison de cette fuite d’inactivation X est appelé récepteur Toll-like sept, un élément clé du système immunitaire inné.

«La présence plus forte du récepteur Toll-like 7 chez les femmes explique pourquoi le système immunitaire des femmes est plus fort que celui des hommes et peut mieux tolérer l’infection virale, y compris le rhume», a déclaré Oudit.

« Le phénomène de l’homme froid est réel », a ajouté Oudit.

Dans l’étude, les chercheurs rapportent que les hommes sont confrontés à une maladie plus grave et à de moins bons résultats dans le monde.

Ils ont noté que les femmes sont probablement plus exposées au SRAS-CoV-2 que les hommes – par exemple, 70 pour cent des travailleurs de la santé sont des femmes – mais cela ne se reflète pas dans leurs résultats.

«En raison des problèmes de genre, les femmes sont plus exposées au risque, il est donc rassurant de savoir que leurs résultats ne sont pas pires; en fait, elles sont clairement meilleures que celles des hommes», a déclaré Oudit.