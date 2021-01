Moscou a embauché des femmes pour conduire ses rames de métro pour la première fois depuis des années, a révélé le service de transport.

La nouvelle liste se compose de 12 femmes d’un groupe de formation initiale qui ont depuis passé les tests nécessaires – et opèrent maintenant sur la ligne Filyovskaya, reliant l’ouest de Moscou.

Avant 2021, les femmes pouvaient travailler pour l’entreprise elle-même, mais il leur était depuis longtemps interdit d’être embauchée pour le siège du conducteur. Cela est dû à une législation historique qui interdisait aux femmes de travailler dans certaines professions, en particulier si le métier était considéré comme dangereux pour la santé.

Le dernier registre des emplois interdits a été approuvé en 2000, même si cela n’a pas expulsé les femmes des emplois qu’elles occupaient déjà. Par conséquent, la dernière femme conductrice de métro est aurait démissionné en 2014.

En septembre, le ministère russe du Travail a finalement publié un décret modifiant la règle largement critiquée, réduisant le nombre de professions exclusivement masculines de 456 à une centaine. La conduite en métro faisait partie des coupures.

Le métro de Moscou a déclaré dimanche dans un communiqué qu’il avait «constamment recherché des permis» pour autoriser les femmes exploitantes, et avait lancé des écoles de formation dès qu’il avait reçu le feu vert.

« Cette position dans le métro de Moscou n’est désormais pas associée à un effort physique intense – le transfert des aiguillages, que les conducteurs de train faisaient autrefois, est depuis longtemps automatisé », a-t-il déclaré. « Et la plupart des lignes de métro de Moscou exploitent des trains modernes et confortables, et le service des trains est assuré selon les normes les plus élevées des contrats de cycle de vie. »

Des uniformes spéciaux ont été conçus pour les nouvelles recrues féminines, y compris des vêtements d’été et d’hiver saisonniers, ainsi que des accessoires. La conception aurait pris en compte l’expérience des pilotes masculins et de l’équipe entrante.

Décider quel uniforme appartiendra à l’employé lui-même – les femmes auront le choix de porter un pantalon ou une jupe lors de la conduite du train.

Affirmant son engagement en faveur de l’égalité des sexes dans la clandestinité de la capitale russe, le réseau a déclaré qu’il avait déjà employé plus de 22 000 femmes – 36% de ses 62 000 salariés.

Il a ajouté que les 12 chauffeurs nouvellement qualifiés étaient également les premiers à venir – et 50 autres devraient être embauchés l’année prochaine.