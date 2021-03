Saumya Krishna, partenaire, Kearney India a déclaré: «Il est clair que soulever et déplacer le lieu de travail dans les maisons ne fonctionnera tout simplement pas. Surtout pas pour les femmes. Les femmes perdent des opportunités de réseautage, des interactions mondiales et des voies de mentorat et de parrainage, après le COVID. Nous devons repenser les lieux de travail, restructurer les formes d’interaction et de communication. Sinon, nous faisons un pas en avant pour le travail et deux pas en arrière pour les femmes au travail. »

Santé mentale et conseil: 44% des femmes et des hommes disent qu’une plus grande concentration sur la santé mentale et le conseil est nécessaire, en particulier lorsque le monde virtuel est aux commandes.

