Les femmes patronnes n’ont pas besoin de voix basses pour être considérées comme de bonnes dirigeantes : étude

Elizabeth Holmes était tristement suspecté de baisser la voix pour être prise plus au sérieux dans une Silicon Valley dominée par les hommes. Il s’avère que c’était complètement inutile, un étude récente suggère.

L’étude, menée par le conférencier de la Kansas University School of Business Midam Kima demandé aux participants de comparer des échantillons de discours courts de 12 PDG actuels et anciens, dont Jeff Bezos, Tim Cook, Mary Barra et Ginni Rometty.

Les noms et les entreprises des PDG n’ont pas été divulgués aux quelque 200 participants masculins et féminins de l’étude, qui comprenaient des personnes des États-Unis et d’autres pays.

Kim a manipulé l’échantillon de chaque PDG pour créer des versions graves, moyennes et aiguës. Les participants ont écouté les trois niveaux de pitch pour chaque PDG et ont choisi l’échantillon sonore le plus “fiable”, a-t-elle déclaré à CNBC Make It.

Le résultat : les voix masculines basses étaient perçues comme plus dignes de confiance, mais les voix féminines basses ne voyaient aucun changement significatif. “Pour les dirigeants masculins, la tendance a été reconfirmée… mais pour les dirigeantes, cette tendance était beaucoup plus faible”, dit Kim. “Les gens ne se soucient pas trop qu’une femme PDG ait une voix plus basse.”

L’étude, qui n’a pas encore été publiée dans une revue, remet en question une conclusion commune à une pléthore de études plus anciennes que les gens perçoivent systématiquement les voix basses comme plus capables de diriger. La raison pour laquelle ce n’est pas vraiment vrai pour les femmes, dit-elle, a à voir avec des attentes différentes en matière de leadership.

Personnes ont tendance à s’attendre “leadership dominant” des hommes et “leadership communautaire” des femmes, dit Kim. En d’autres termes, les leaders masculins efficaces sont souvent associés à des caractéristiques telles que l’affirmation de soi, le contrôle, l’agressivité et la confiance en soi, tandis que les grandes femmes leaders sont davantage associées au fait de se soucier des autres et d’être serviables, gentilles et sympathiques.

Une voix basse est un “indice auditif” de domination, et les gens n’ont pas tendance à s’attendre à ce trait chez les femmes car ce n’est pas un signe de leadership communautaire, dit Kim.

“Si une voix plus basse, qui est une compétence dominante, vient d’une figure féminine, cela viole les attentes des gens envers les femmes dirigeantes”, ajoute-t-elle.

Kim a également demandé aux participants à l’étude d’évaluer les échantillons de voix du PDG en fonction de leur compétence et de leur intégrité. Les participantes ont déclaré qu’une voix basse aidait les femmes PDG à paraître plus compétentes, mais ne faisait rien pour leur donner l’impression d’être plus intègres.

Les résultats ne signifient pas nécessairement qu’une voix basse blessera les dirigeantes, surtout si c’est votre ton naturel, dit Kim : vous “n’aurez peut-être pas à baisser la voix intentionnellement” pour avoir l’air d’un meilleur leader.

