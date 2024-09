Les femmes parlementaires prennent l’initiative de définir les politiques au Nebraska. Les défenseurs de cette cause espèrent que d’autres États suivront leur exemple.

LINCOLN, Nebraska — Lorsque le gouverneur du Nebraska, Jim Pillen, a appelé à une récente session législative spéciale Pour faire face à la hausse des impôts fonciers, ce sont en grande partie les femmes qui se sont mobilisées pour faire avancer certaines parties de son projet de loi principal et pour bloquer ses plans impopulaires visant à augmenter les taxes de vente et d’accise pour le financer.

Les femmes occupent un peu plus d’un tiers des sièges législatifs du Nebraska, mais elles ont dominé la plupart des jours de la session extraordinaire. Ceux qui militent pour que davantage de femmes accèdent à des fonctions politiques disent qu’ils espèrent voir ce phénomène se reproduire dans tout le pays, car des questions brûlantes comme l’avortement, les budgets familiaux, les programmes scolaires et la sécurité incitent davantage de femmes à envisager de se présenter aux élections.

La sénatrice républicaine Lou Ann Linehan d’Omaha, présidente de la commission des recettes, a présenté le principal plan de réduction de la taxe foncière de Pillen. Mais si elle n’avait pas cherché à diriger ce puissant comité six ans plus tôt, elle aurait peut-être été laissée à l’écart.

Elle a d’abord résisté à l’idée de se présenter à ce poste, a-t-elle expliqué, car elle n’avait siégé que deux ans et n’avait jamais siégé auparavant au sein de la commission des recettes. C’est la sénatrice américaine Deb Fischer, ancienne législatrice de l’État, qui l’a encouragée à tenter sa chance, en lui faisant remarquer qu’elle avait été élue présidente de la commission des transports des années plus tôt sans grande expérience.

« On entre encore dans des pièces où on est la seule femme. C’est assez fréquent, en fait », a déclaré Linehan.

Les femmes ont toujours été plus réticentes que les hommes à briguer des fonctions politiques, a déclaré Kelly Dittmar, directrice de recherche au Center for American Women and Politics de l’université Rutgers. C’est toujours le cas, a-t-elle déclaré, mais les États ont constaté une augmentation significative du nombre de femmes qui briguent et sont élues à des fonctions publiques au cours des cinq à six dernières années. Depuis 2018, le nombre de femmes siégeant dans les assemblées législatives des États est passé de 1 875 à 2 426 au début de cette année, soit une augmentation de près de 30 %, selon le Center for American Women and Politics.

L’appréhension des femmes à briguer un poste est souvent qualifiée de manque de confiance en soi. Si cela a pu être vrai dans les générations passées, la raison la plus probable aujourd’hui est que les femmes s’appuient sur ce que les chercheurs appellent « la prise de décision intégrée aux relations », a déclaré Dittmar.

« Les femmes ont été beaucoup plus susceptibles de nous dire qu’elles réfléchissaient à l’impact que pourrait avoir une candidature à une élection sur leurs enfants et leurs conjoints et à la façon dont cela pourrait leur prendre du temps, loin des autres responsabilités dont les femmes ont encore le fardeau disproportionné », a déclaré Dittmar.

Les femmes sont également plus susceptibles de prendre en compte les effets du harcèlement et des abus sexistes et sexuels liés à leur travail, que ce soit en ligne ou même de la part de collègues masculins, a-t-elle déclaré.

« Les femmes se demandent : « Est-ce que cela vaut ce que je peux accomplir au bureau ? » », a déclaré Dittmar.

Plusieurs femmes au sein de la législature du Nebraska connaissent bien ce genre de harcèlement. La sénatrice Machaela Cavanaugh, une démocrate d’Omaha, a été stupéfaite plus tôt cette année lorsqu’un collègue masculin a invoqué son nom alors qu’elle était en train de voter. lire un compte rendu graphique de viol sur le parquet de l’Assemblée législative. Le sénateur républicain Steve Halloran a été retrouvé par un enquêteur pour avoir violé la politique de l’organisme en matière de harcèlement sexuel au travail. Mais cette constatation a seulement conduit le conseil d’administration de la législature, dominé par les hommes, à adresser une lettre de réprimande à Halloran – une mesure qui n’a entraîné aucune mesure punitive.

La sénatrice républicaine Julie Slama a, comme beaucoup de ses collègues féminines, subi une avalanche de commentaires misogynes sur les réseaux sociaux – y compris des menaces de violence sexuelle – au cours des cinq années où elle a exercé ses fonctions. Elle a également été la cible de remarques sexistes de la part d’un collègue masculin lorsque le sénateur démocrate Ernie Chambers a laissé entendre qu’elle avait été nommée à son siège en 2019 en échange de faveurs sexuelles. Elle avait 23 ans à l’époque.

Slama, l’un des législateurs les plus conservateurs du Nebraska, s’est souvent prononcé aux côtés de Cavanaugh et de plusieurs femmes de gauche au sein de l’organisme lors de la session extraordinaire pour aider à bloquer le projet du gouverneur d’augmenter les taxes de vente et d’accise, affirmant que cela équivalait à une augmentation des impôts qui nuirait aux familles de travailleurs.

« Il est tout simplement essentiel d’avoir des femmes dans ces débats car cela représente une perspective différente au Nebraska qui n’a pas toujours été représentée », a déclaré Slama.

Cavanaugh espère accueillir davantage de femmes à l’Assemblée législative du Nebraska l’année prochaine, mais elle a reconnu qu’elle avait eu du mal à convaincre les femmes qu’elle connaissait de se présenter à un poste.

« On dit que lorsque les hommes décident de se présenter à une élection, ils se regardent dans le miroir et décident de se présenter, alors qu’une femme doit se voir poser la question cinq ou six fois avant de l’envisager », a déclaré Cavanagh. « Je pense que les hommes ont souvent tendance à sous-estimer nos capacités, mais le fait que nous soyons tous capables de nous serrer les coudes, même lorsque nous nous battons les uns contre les autres, me semble être ce qui nous donne beaucoup de force pour diriger en ce moment. »

À la fin de la session extraordinaire d’un mois, la législature avait n’a passé qu’une fraction La proposition initiale de Linehan a été modifiée pour réduire de 50 % la réduction des impôts fonciers demandée par Pillen. La capacité des collectivités locales à lever des impôts fonciers a été réduite. La sénatrice Jen Day, une démocrate, a ajouté une mesure visant à accélérer le crédit d’impôt foncier existant afin qu’il soit automatiquement déduit des factures d’impôt des propriétaires.

D’autres femmes de la Chambre prévoient de faire avancer leurs idées en vue de réduire les impôts fonciers lors de la session ordinaire de l’année prochaine. Cela comprend une proposition de la sénatrice Danielle Conrad, une démocrate de Lincoln, visant à imposer des impôts supplémentaires aux ménages dont le revenu annuel est supérieur à 1 million de dollars. Une autre proposition de la sénatrice Kathleen Kauth d’Omaha s’inspirerait de la Proposition 13 de Californie, une loi approuvée par les électeurs en 1978 qui limite les augmentations des impôts fonciers.

« Le budget et les impôts peuvent sembler ennuyeux, mais ce sont des questions essentielles. Ce sont des questions économiques de base », a déclaré Conrad.

Avec des femmes occupant 18 des 49 sièges législatifs, le Nebraska se classe au 19e rang parmi les États pour le nombre de femmes législatrices.

Les efforts républicains pour cibler diversité et inclusion Les programmes pourraient rendre plus difficile pour les femmes – même les femmes conservatrices dans les États dominés par le GOP – de gagner des sièges au gouvernement, a déclaré Meredith Martino, directrice exécutive du groupe de défense Women in Government basé à Washington. Plus tôt cette année, le programme dirigé par les républicains La législature de l’Iowa a été abrogée un exigence explicite que les organes décisionnels de l’État soient équilibrés en termes de genre. Caroline du Sudles trois seules femmes républicaines au Sénat de l’État ont perdu leurs élections primaires cette année.

Les chiffres du Centre pour les femmes et la politique montrent que parmi les femmes législatrices des États du pays, les démocrates sont presque deux fois plus nombreuses que les républicaines.

« Les républicains contrôlent environ les deux tiers des assemblées législatives de ce pays », a déclaré Martino. « Les voix des femmes sont-elles incluses dans les groupes qui détiennent le pouvoir et prennent les décisions ? »

Cinq femmes de l’Assemblée législative du Nebraska, dont Linehan, ne seront pas réélues l’année prochaine en raison de la limitation des mandats. Slama, une jeune mère, a annoncé qu’elle prendrait sa retraite à la fin de cette année. Il est impossible de savoir si les femmes perdront ou gagneront des sièges lors des élections de novembre, mais une douzaine de courses législatives comptent au moins une femme candidate.