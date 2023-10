Les femmes paient chaque année des milliards de plus en dépenses de santé personnelles

Les femmes – en particulier les femmes noires, autochtones et latines – représentent près des deux tiers de la main-d’œuvre du pays occupant des emplois mal rémunérés dans des secteurs comme la restauration, la vente au détail et le ménage, selon une étude. rapport du Centre national du droit des femmes. Et ces emplois destinés au public comportaient des risques particulièrement élevés au plus fort de la pandémie de COVID-19.

« Les femmes, les femmes noires en particulier, sont surreprésentées dans ces emplois mal rémunérés et à haut risque », a déclaré Venicia Gray, directrice principale de la santé maternelle et infantile du Partenariat national pour les femmes et les familles, un groupe de recherche et de défense. « Entendre que les hommes paient moins est décourageant. »

Certaines recherches indiquent que les soins dispensés aux femmes dans les cabinets médicaux sont de moindre qualité. Selon le Enquête sur la santé des femmes de la Kaiser Family Foundation 2022, 29 % des femmes âgées de 18 à 64 ans qui ont consulté un prestataire de soins de santé au cours des deux dernières années ont le sentiment que leur médecin a ignoré leurs inquiétudes.

En outre, 15 % ont déclaré qu’un prestataire ne croyait pas qu’ils disaient la vérité, et 19 % ont déclaré que leur médecin avait supposé quelque chose sans le demander.