Les femmes ont tendance à être de meilleures investisseurs que les hommes, mais évitent de prendre des risques (PDG)

« Les femmes font de meilleurs investisseurs que les hommes », a déclaré Tengler, et sont souvent moins axées sur les indices de référence, disposées à faire davantage de recherches et ouvertes à changer d’avis.

Cette réaction a inspiré Tengler à écrire son livre « Le guide des femmes pour investir avec succès », publié pour la première fois en 2014 et récemment mis à jour avec une deuxième édition.

Leur réponse commune était généralement quelque chose comme : « Oh, c’est mon mari qui s’en charge », selon Tengler.

Tengler, qui est gestionnaire de portefeuille depuis plus de 40 ans, a déclaré avoir remarqué que les femmes de toutes les professions – des chefs d’entreprise aux médecins en passant par la reine du rodéo – reculeraient lorsqu’elle leur dirait ce qu’elle fait dans la vie.

« Le plus grand risque pour les portefeuilles féminins est que nous ne prenons pas suffisamment de risques », a déclaré Nancy Tengler, PDG et directrice des investissements de Laffler Tengler Investments à Scottsdale, en Arizona.

Les femmes investisseurs ont tendance à obtenir des rendements positifs et à surpasser les hommes de 40 points de base, selon une étude de Fidelity Investments, basée sur une analyse des performances annuelles de 5,2 millions de comptes. Cependant, l’entreprise a également constaté que les femmes ont tendance à conserver trop d’argent liquide et ont souvent le sentiment qu’elles ont besoin d’en savoir plus avant d’investir.

Selon Tengler, il existe des raisons pour lesquelles les femmes devraient rester activement impliquées dans la gestion des finances de leur foyer. L’âge moyen du premier divorce d’une femme est de 30 ans, tandis que l’âge moyen d’une veuve est de 59 ans.

Tengler en a fait l’expérience lorsqu’elle est devenue veuve à 59 ans.

Les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’être confrontées à des « difficultés financières » à la retraite, selon une étude récente d’Edward Jones et AgeWave.

« Les femmes sont moins préparées au départ à la retraite », a déclaré Lena Haas, responsable des conseils et solutions en matière de gestion de patrimoine chez Edward Jones. « Les femmes sont plus fréquemment confrontées à des difficultés et elles sont moins armées pour procéder à des ajustements dans le domaine financier. »

Pour les femmes qui vivent ces événements qui changent leur vie, cela peut être encore plus difficile si elles se familiarisent avec leur portefeuille d’investissement pour la première fois, a déclaré Tengler.

Pour commencer dès maintenant, Tengler propose quelques conseils.