Une nouvelle recherche affirme que nos anciens ancêtres pondaient des œufs; par conséquent, les femmes sont plus évoluées pour avoir des hanches plus larges que les hommes.

L’étude de Barbara Fischer et de ses collègues de l’Université de Vienne indique que la différence de taille entre le bassin des femmes et des hommes est le moyen le plus fiable de différencier les sexes. Pendant des années, on a cru que la raison derrière le bassin plus large chez les femmes était de permettre le passage des bébés à tête large, donc des hanches de procréation. Mais la nouvelle étude dans Nature Ecology and Evolution donne une autre explication que l’accouchement pour le bassin plus large chez les femmes.

Il cite l’exemple des femelles d’opossum de Virginie qui ont également des hanches plus larges malgré la naissance de bébés minuscules, car leur progéniture mesure un millième de la taille de la mère. L’étude fournit la preuve que les grandes hanches ont une histoire évolutive ancienne qui pourrait découler de l’étude des chimpanzés.

Les chimpanzés sont considérés comme nos ancêtres singes les plus proches et leurs femelles ont des hanches plus larges que les mâles, même si les chimpanzés donnent naissance beaucoup plus facilement que les humains, ce qui implique que des bassins plus larges étaient présents depuis le retour. les chercheurs ont découvert que le modèle des différences entre les sexes est le même.

Parler à Courrier quotidien, Fisher dit qu’ils ont analysé les données 3D du bassin pour ces deux espèces et ont constaté qu’ils montrent le même modèle de différences entre les sexes, malgré de grandes différences globales entre les espèces.

Selon elle, la similitude suggère que le bassin plus large chez les femelles était déjà présent dans un ancêtre commun semblable à l’homme que deux espèces partagent et le mode d’accouchement aurait pu être différent pour nos ancêtres.

Les chercheurs suggèrent que de larges hanches existaient déjà chez les premiers mammifères et que son but aurait pu être de pondre de gros œufs par rapport à la taille du corps adulte.

Fischer explique que l’étude montre que le modèle évolutif du bassin sexuellement dimorphe (différent selon les sexes) n’a pas été développé par les humains modernes mais est hérité de nos ancêtres et qu’il pourrait en effet provenir de mammifères précoces ou d’amniotes (d’autres animaux tels que les oiseaux et reptiles), qui ont pondu de gros œufs et ont donné naissance à de gros fœtus.

La recherche affirme que les mécanismes évolutifs qui permettaient des hanches plus larges auraient pu être laissés dans le code humain, et que les mécanismes génétiques et développementaux pour faire évoluer un bassin féminin plus spacieux étaient déjà en place n’avaient pas besoin d’évoluer à nouveau.