Les femmes occupent désormais un tiers des postes de direction dans les 350 plus grandes entreprises du Royaume-Uni

Les femmes occupent désormais plus d’un tiers des postes de direction dans les 350 plus grandes entreprises du Royaume-Uni après une augmentation de 50% en cinq ans, a révélé un nouveau rapport. .

Le rapport final de la revue Hampton-Alexander a révélé que le nombre de femmes dans les conseils d’administration du FTSE est passé à 1026, contre 682 en 2015.

Cela signifie que 34,3% des postes au sein du conseil d’administration du FTSE 350 sont désormais occupés par des femmes, contre 21,9% en octobre 2015 – atteignant l’objectif de l’examen pour au moins un tiers.

Il n’y a pas non plus de conseil d’administration exclusivement masculin, contre 15 en 2015, dans une autre étape importante de la revue, lancée en 2016 dans le but d’augmenter la représentation féminine au sommet de l’entreprise.

Mais le président de la revue, Sir Philip Hampton, a appelé à de nouveaux progrès pour augmenter le nombre de femmes occupant des postes de direction, les hommes dominant toujours fermement les rangs.

Fiona Cannon (à l’extrême gauche à la réception de Bucking Palace avec quatre autres femmes cadres de Lloyds TSB), directrice des activités durables du groupe, Lloyds Banking Group, a salué les résultats de l’examen

Sir Philip a déclaré: «Il y a eu d’excellents progrès pour les femmes chefs d’entreprise au cours des 10 dernières années ou plus, avec des conseils d’administration et des actionnaires déterminés à voir le changement.

«Les progrès ont été les plus forts avec des postes non exécutifs dans les conseils d’administration, mais les années à venir devraient voir beaucoup plus de femmes occuper des postes de direction.

«C’est ce qu’il faut pour soutenir les changements apportés.

Le rapport a montré que seulement 29,4% des postes de direction sont occupés par des femmes dans le FTSE 350 – contre 28,2% en 2019 – alors qu’il existe encore 28 comités exécutifs entièrement masculins.

Le rapport indique que «des progrès significatifs restent à faire sur les postes de direction les plus élevés, tels que celui de PDG, et l’examen reflétera ces résultats afin de tracer une voie à suivre».

Il a également révélé une forte baisse du nombre de planches dites « One & Done » – celles ne comptant qu’une seule femme – passant de 116 en 2015 à seulement 16.

«Toutes les entreprises devraient s’efforcer d’aller au-delà du symbolisme et s’assurer que davantage de femmes occupent les échelons les plus élevés», selon la revue.

Parmi celles qui ont une solide représentation de femmes dirigeantes, la chaîne Next est la plus performante avec 53,8%, suivie de la maison de mode de luxe Burberry avec 50,4% et du géant de la drogue AstraZeneca à la troisième place avec 42,9%.

Le rapport indique également que pour la première fois, deux entreprises de l’indice FTSE 100 ont désormais plus de femmes représentées que d’hommes dans leur conseil d’administration – le groupe de boissons Guinness Diageo avec 60% et Severn Trent Plc avec 55,6%.

Quatre entreprises du FTSE 350 ont des femmes au poste de PDG et de présidente – les assureurs Admiral Group et Direct Line Insurance Group, ainsi que les sociétés de distribution d’eau Pennon Group et Severn Trent.

Mary O’Connor, associée principale par intérim chez KPMG UK, a déclaré: «Il est difficile de croire qu’en 2011, 43% des membres du FTSE 350 avaient encore des conseils entièrement masculins.

Mary O’Connor, associée principale par intérim chez KPMG UK, a salué le résultat du rapport

Liv Garfield, PDG de Severn Trent Plc, prend la parole à la Confédération de l’industrie britannique en 2018. Elle est l’une des 1 026 femmes occupant des postes de direction

« Heureusement, la représentation des femmes dans les conseils d’administration et aux postes de direction s’est considérablement améliorée ces dernières années, cet examen ayant joué un rôle essentiel dans la réalisation de cela.

«Atteindre l’objectif de 33% de la revue au niveau du conseil d’administration marque un grand progrès, mais il est essentiel que nous ayons un solide bassin de talents féminins qui monte dans les rangs.

«Alors que les femmes représentent désormais près d’un tiers des postes de direction plus larges, des barrières structurelles et culturelles existent toujours pour les femmes, ainsi que pour d’autres groupes sous-représentés.

«Nos efforts collectifs pour vraiment éliminer ces barrières et créer une culture de leadership inclusive ne s’arrêtent pas là, c’est là qu’ils s’intensifient.

Fiona Cannon, directrice des activités durables du groupe, Lloyds Banking Group et Hampton-Alexander Review Steering Group, a déclaré: «Lloyds Banking Group a été ravi de soutenir le Hampton-Alexander Review au cours des 5 dernières années.

Susan Davy, PDG de Pennon, l’une des quatre sociétés FTSE à avoir une femme présidente et PDG

Milena Mondini est la PDG d’Admiral, une autre société qui a à la fois une femme PDG et présidente

«Le cadre d’objectifs volontaires, les rapports annuels et la disponibilité des données ont été un réel atout de la revue, comme en témoignent les progrès significatifs dans les entreprises britanniques.

« C’est extrêmement encourageant et j’espère que l’élan créé se poursuivra à ce qui est un point d’inflexion crucial pour l’égalité des sexes. »

La ministre des Femmes, la baronne Berridge, a déclaré: « Je tiens à remercier toutes les entreprises qui ont partagé leurs meilleures méthodes pour retenir et promouvoir les femmes talentueuses dans leur main-d’œuvre.

«Faire en sorte que les femmes occupent des postes de direction peut être vital pour le succès d’une entreprise, et nous voulons en voir davantage dans le cadre de la reprise du COVID-19 au Royaume-Uni.

« Cela a également un bon sens commercial, les entreprises faisant partie des 25% des meilleurs pour la diversité des sexes dans leurs équipes de direction également 25% plus susceptibles d’avoir une rentabilité supérieure à la moyenne. »

Le secrétaire aux affaires, Kwasi Kwarteng, a déclaré: «Les entreprises FTSE ont fait des progrès incroyables ces dernières années, mais nous ne pouvons pas devenir complaisants dans la construction d’une société où chacun a la possibilité de réussir et de réussir.

«Alors que nous cherchons à mieux reconstruire après la pandémie, il est important que les entreprises continuent de se mettre au défi d’utiliser tous les talents de notre main-d’œuvre et d’ouvrir les échelons supérieurs pour davantage de femmes hautement accomplies.