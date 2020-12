Aujourd’hui, deux femmes ont été interdites de posséder des chevaux pendant une décennie après que l’une d’elles eut tellement faim qu’elle mangeait un poteau de clôture en bois.

Des images choquantes montrent un ancien cheval de course émacié de 15 ans, appelé Magic, « mâchant un poteau de clôture en bois » – ayant été trouvé gravement insuffisant.

Les inspecteurs de la RSPCA ont ajouté que le champ du West Sussex où les chevaux étaient gardés était « inondé à 75% » et « profondément boueux », et que les arbres et les haies avaient été « dépouillés de leur écorce » par les chevaux.

Les deux femmes, Nybella Stephens, 25 ans, et Gemma Stevens, 36 ans, ont été interdites de posséder des chevaux pendant dix ans et condamnées à payer des amendes de 660 £ chacune, ainsi que des frais de justice de 425 £.

L’affaire a été prouvée en leur absence, les deux accusés n’ayant assisté à aucune de leurs audiences devant le Brighton Magistrates ‘Court.

L’inspecteur de la RSPCA, Cora Peeters, qui s’est rendu sur le terrain à Bognor Regis il y a un an, a déclaré: « Environ 75% du champ était inondé et le reste du champ était recouvert de boue.

On dit que Magic de couleur châtain a traîné ses sauveteurs sur l’herbe dès qu’il a été enlevé du terrain et qu’il avait au moins 100 kg d’insuffisance pondérale lorsqu’il a été retrouvé.

Gauche: la clôture est illustrée montrant l’endroit où le cheval a essayé de le manger (illustré à droite)

« Les haies et les arbres avaient été dépouillés de leur écorce par les chevaux, et je ne pouvais voir aucune forme de mangeoire Ad-Lib ou de foin sur le sol.

«Magic et Lexi étaient extrêmement minces et leurs saillies osseuses étaient clairement visibles.

« Un vétérinaire s’est rendu et a confirmé que les deux chevaux souffraient dans la mesure où ils étaient dans un état émacié. »

Magic (photo) et Lexi ont été saisis par la police et emmenés dans un pensionnat où ils ont depuis pris du poids et se sont bien rétablis.

Magic et Lexi ont été saisis par la police et emmenés dans un internat où ils ont depuis pris du poids et se sont bien rétablis.

Le couple sera relogé par World Horse Welfare dans un proche avenir.