Les femmes noires sous-représentées parmi les professeurs universitaires titulaires

Les semaines de controverse sur l’échec initial d’une université à offrir un mandat à la journaliste d’investigation Nikole Hannah-Jones ont mis en lumière un problème de longue date : le nombre de femmes noires occupant des postes permanents à travers le pays reste disproportionnellement faible.

La titularisation vise à protéger la liberté académique en empêchant les membres du corps professoral de perdre leur emploi à cause de leur travail, a déclaré Irene Mulvey, présidente de l’Association américaine des professeurs d’université. Les professeurs titulaires ne peuvent être licenciés, sauf pour cause ou de graves problèmes financiers.

Les personnes de couleur dans l’enseignement supérieur ont sonné l’alarme pendant des années que, bien que les corps étudiants se diversifient, les professeurs sont toujours majoritairement blancs. Les experts ont déclaré que le manque de diversité est en partie dû à un processus de demande de titularisation subjectif et à l’incapacité de valoriser le travail des professeurs de couleur.

Les Noirs représentent 13,4% de la population américaine, mais représentaient moins de 6% du corps professoral des collèges publics et privés à but non lucratif de quatre ans aux États-Unis en 2018, selon les données fédérales analysées par l’AAUP.

Bien que moins de la moitié des membres du corps professoral soient titulaires, les professeurs noirs occupaient environ 5 % de ces postes à l’automne 2018. Les femmes noires représentent un peu plus de 2 % des professeurs titulaires.

Pour obtenir la permanence, les professeurs doivent être embauchés par un comité de la faculté de leur département pour une ouverture de voie de permanence concurrentielle. Ensuite, ils ont six ans pour obtenir la distinction de tenure. Ils accumulent un portefeuille de recherche, d’expérience d’enseignement et de service au sein de comités. Les autres professeurs du département pèsent sur leur demande de titularisation, en tenant compte de la manière dont la personne contribue également à la culture du lieu de travail du département. Un comité de permanence envoie ensuite une recommandation à l’administration ou au conseil d’administration de l’école.

« Le processus de titularisation et de promotion est problématique à plusieurs égards », a déclaré LaWanda Ward, professeur adjoint à l’Université d’État de Pennsylvanie qui cherche à être titularisé.

« Le défi pour les femmes noires, ce sont les normes universitaires tacites qui sont toujours en place et qui leur sont préjudiciables », a-t-elle déclaré. « Plus précisément, comment les gens peuvent utiliser des concepts nébuleux comme l’ajustement, la qualité et la collégialité pour les empêcher d’être embauchés, les empêcher d’obtenir la permanence. »

UNE Une étude de 2020 a noté que les femmes noires sont confrontées à un plus large éventail de micro-agressions sur le lieu de travail, voient leur jugement plus souvent remis en question et sont moins susceptibles de dire que leur manager plaide pour des opportunités pour elles que leurs collègues d’autres races et ethnies.

Cela peut entrer en jeu lorsqu’un professeur est considéré pour la titularisation.

La permanence est essentiellement une nomination à vie qui s’accompagne d’une augmentation de salaire,influence et opportunité au sein de l’université. Les critiques du système de titularisation disent qu’il rend difficile le renvoi des professeurs accusés d’inconduite, comme le harcèlement sexuel.

Plus de 70% des membres du corps professoral noirs ont déclaré « ressentir le besoin de travailler plus dur que leurs collègues pour être considérés comme des universitaires légitimes », contre moins de la moitié des professeurs blancs, selon un rapport de 2019 de l’Institut de recherche sur l’enseignement supérieur du Université de Californie, Los Angeles.

Ce sentiment peut être alimenté en partie par un manque de clarté entourant le processus de promotion et de titularisation, selon le rapport.

« Les politiques ne sont pas spécifiques. Vous devez faire un travail rigoureux, ou vous devez faire suffisamment de travail ou un travail à fort impact », a déclaré Kimberly Griffin, professeur d’enseignement supérieur à l’Université du Maryland à College Park qui étudie la diversité du corps professoral. .

« Cela peut être très subjectif », a-t-elle ajouté.

Griffin a déclaré que de nombreux professeurs de couleur en quête de titularisation déclarent se sentir mal accueillis par leurs collègues blancs et incapables de trouver des opportunités de mentorat pour les aider à naviguer dans le processus « vraiment flou ».

Les professeurs des minorités sont souvent invités à participer au travail de diversité, d’équité et d’inclusion de leur université et à encadrer le nombre croissant d’étudiants de couleur. Mais au cours des considérations liées à la permanence, ce travail de service est moins valorisé que la recherche et l’enseignement, a déclaré Griffin.

Les institutions peuvent accorder moins de valeur à la recherche et aux matières enseignées par les femmes noires liées à la race ou à la justice sociale, a déclaré Ward, qui étudie les poursuites pour refus de titularisation déposées par les femmes noires.

« Nous sommes en danger », a-t-elle déclaré. « Il y a certainement plus de précarité pour ceux d’entre nous qui veulent mettre l’accent sur l’équité et l’inclusion et l’enseigner à la prochaine génération. »

Pour Hannah-Jones, la créatrice lauréate du prix Pulitzer du projet 1619 du New York Times Magazine, la permanence avait toujours été offerte pour le poste qu’elle devait occuper à l’Université de Caroline du Nord, Chapel Hill. Le conseil lui a offert le poste sans titularisation cette année.

Bien que cela ait déclenché une conversation sur les inégalités dans le monde universitaire, a déclaré Griffin, ce n’est pas un exemple typique du fonctionnement du processus de titularisation. Ce n’est qu’après qu’Hannah-Jones a retenu les services d’un avocat, que les étudiants ont organisé des manifestations sur le campus et que l’université a fait face à une réaction nationale que les administrateurs d’UNC-Chapel Hill ont voté pour lui offrir son mandat. Hannah-Jones a refusé et a accepté un poste permanent à l’Université Howard.

Normalement, lorsque les professeurs se voient refuser la titularisation, c’est parce que leurs collègues n’ont pas soutenu leur cas, pas le conseil d’administration d’une école, a déclaré Griffin.

Les professeurs dont la titularisation est refusée peuvent faire appel de la décision. Si cela échoue, ils peuvent engager des poursuites judiciaires, mais la plupart des poursuites pour refus d’occupation ne sont « pas très réussies » car il est difficile de trouver des preuves directes de discrimination, a déclaré Ward.

« Le processus de litige est non seulement financièrement prohibitif, mais aussi émotionnellement, psychologiquement », a déclaré Ward. « Certaines femmes noires disent : ‘Vous savez quoi ? Ça ne vaut pas le coup. Cette institution ne veut pas de moi.

Trouver un autre poste menant à la permanence pourrait être difficile pour quelqu’un qui n’a pas l’attention et les références dont dispose Hannah-Jones, a déclaré Griffin.

« Vous perdez votre emploi », a déclaré Griffin. « Quand vous êtes au début de votre carrière et que vous essayez toujours d’établir votre nom, cela peut être vraiment difficile. »

Le fait d’avoir un corps professoral plus diversifié aux plus hauts rangs permettrait aux établissements de mieux servir les corps étudiants de plus en plus diversifiés sur les campus, a déclaré Griffin. La recherche a montré qu’avoir des perspectives diverses conduit à de meilleurs résultats de recherche.

Pendant des décennies, les universités ont vanté leur engagement en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, mais à la suite des manifestations de justice raciale de l’été dernier, les étudiants ont demandé à leurs écoles d’en faire plus.

Griffin a déclaré que les collèges et les universités devraient se concentrer sur le recrutement et la rétention d’un corps étudiant et d’un personnel diversifié en s’attaquant aux stéréotypes, aux préjugés et à la marginalisation auxquels ils sont confrontés. Les pratiques de titularisation et de promotion doivent être réévaluées, a-t-elle déclaré, pour s’assurer qu’elles reconnaissent et récompensent le travail que les universitaires de couleur font en dehors de la salle de classe.

« Ce n’est pas un problème qui va être réglé très rapidement », a déclaré Griffin.

