Les femmes noires sont moins susceptibles de subir des chirurgies laparoscopiques des fibromes

Par Amy Norton

Journaliste de la journée de la santé

Pourtant, dans la nouvelle étude, les chercheurs ont découvert que les femmes noires et hispaniques ne recevaient souvent pas ces procédures moins étendues – au lieu de cela, elles subissaient une chirurgie traditionnelle, avec une grande incision abdominale et un séjour à l’hôpital.

Les fibromes utérins sont des excroissances non cancéreuses dans l’utérus. Parfois, ils ne causent aucun problème, mais lorsqu’ils le font – comme des saignements mensuels abondants et des douleurs – un traitement peut être nécessaire.

Les fibromes utérins sont très courants, mais surtout chez les femmes noires, a déclaré la chercheuse Dr Rebecca Schneyer, obstétricienne / gynécologue au Cedars-Sinai Medical Center, à Los Angeles.

Des études montrent qu’environ 80 % des femmes noires auront des fibromes utérins à l’âge de 50 ans, tout comme 70 % des femmes blanches. Mais les femmes noires les développent généralement plus tôt : selon certaines estimations, un quart des femmes noires ont des fibromes à l’âge de 30 ans.

Elles sont également plus susceptibles d’avoir de nombreux ou de gros fibromes, souffrent de symptômes plus intenses et subissent plus souvent une intervention chirurgicale que les femmes blanches.

“C’est une raison de plus pour laquelle nous devrions essayer de réduire les disparités dans les soins”, a déclaré Schneyer.

La chirurgie abdominale traditionnelle pour les fibromes est généralement sans danger. Mais cela provoque plus de douleur et de perte de sang, et a un temps de récupération plus long que les procédures mini-invasives.

Pour la nouvelle étude — récemment publiée dans le Journal de gynécologie mini-invasive – L’équipe de Schneyer a examiné les dossiers de plus de 1 300 femmes qui ont subi une intervention chirurgicale pour des fibromes utérins à Cedars-Sinai ces dernières années.