Les femmes noires sont confrontées au «racisme systémique» dans les soins de santé à travers les Amériques: ONU

La mortalité maternelle chez les femmes d’origine africaine est « alarmante », à la fois en termes absolus et par rapport aux femmes non noires et non autochtones.

Les femmes noires à travers les Amériques, en particulier aux États-Unis, sont victimes de mauvais traitements en matière de soins de santé en raison du racisme systémique.

Cela conduit à des taux de mortalité extrêmement élevés pendant l’accouchement.

L’étude s’est appuyée sur des données provenant du Brésil, de la Colombie, du Costa Rica, de Cuba, du Panama, du Suriname, de Trinité-et-Tobago, des États-Unis et de l’Uruguay.

Les femmes noires à travers les Amériques – et en particulier aux États-Unis – sont victimes de mauvais traitements en matière de soins de santé en raison du «racisme systémique», entraînant des taux de mortalité élevés lors de l’accouchement, ont averti mercredi les Nations Unies.

Selon un nouveau rapport accablant du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) examinant neuf pays des Amériques.

« Le racisme structurel et le sexisme sont évidents dans les disparités en matière de santé maternelle qui existent à travers les niveaux de revenu et les frontières nationales et régionales », indique le rapport.

Les disparités sont les plus marquées aux États-Unis, où les femmes et les filles afro-américaines non hispaniques sont trois fois plus susceptibles de mourir pendant la grossesse ou dans les six semaines suivant l’accouchement que les femmes blanches non hispaniques du pays.

Les femmes noires sont également 2,5 fois plus susceptibles que les femmes blanches de mourir en couches au Suriname, et 1,6 fois plus susceptibles au Brésil et en Colombie.

La mortalité maternelle élevée chez les femmes noires des Amériques est souvent attribuée à « leur incapacité individuelle à se faire soigner en temps opportun, à de mauvais choix de mode de vie ou à des prédispositions héréditaires », a déclaré l’UNFPA.

Mais l’agence de santé sexuelle et reproductive de l’ONU « réfute catégoriquement ces idées fausses », liant plutôt ces divergences à un « modèle systémique et historique d’abus racistes dans le secteur de la santé » en Amérique du Nord, centrale et du Sud.

La directrice exécutive de l’UNFPA, Natalia Kanem, a déclaré dans un communiqué :

Le fléau du racisme continue pour les femmes et les filles noires des Amériques, dont beaucoup sont des descendantes de victimes de l’esclavage.

« Trop souvent, les femmes et les filles d’ascendance africaine sont maltraitées et maltraitées, leurs besoins ne sont pas pris au sérieux et leurs familles sont brisées par la mort évitable d’un être cher pendant l’accouchement. »

Les femmes et les filles noires de la région « sont désavantagées avant, pendant et après la grossesse », indique le rapport, l’UNFPA soulignant en particulier les préjugés qui persistent dans l’enseignement médical.

Par exemple, les femmes noires en travail sont plus souvent privées d’anesthésie sous le faux prétexte qu’elles sont moins sensibles à la douleur, ou refusent les analgésiques parce qu’elles sont considérées comme plus susceptibles que les femmes blanches de devenir dépendantes, selon le rapport.

Il a également dénoncé les « abus verbaux et physiques » par le personnel de santé.

En conséquence, les femmes noires sont confrontées à des complications accrues pendant la grossesse et à des interventions de santé retardées, « qui entraînent trop souvent la mort », indique le rapport.