Les femmes noires peuvent préférer les OB noirs par peur de discrimination et mourir pendant la grossesse

La peur de la discrimination et de mourir pendant la grossesse et l’accouchement peut conduire les femmes enceintes noires à préférer consulter un obstétricien noir, suggère une petite étude.

Des chercheurs de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill ont mené une série d’entretiens et de groupes de discussion avec 32 femmes noires âgées de 27 à 34 ans au sujet de leurs expériences passées en matière de soins obstétricaux, ainsi que de leurs points de vue sur le fait d’avoir un obstétricien noir. Les résultats de l’étude ont été présentés mercredi lors de la réunion annuelle de la Society for Maternal-Fetal Medicine à National Harbor, dans le Maryland.

Les femmes qui ont parlé aux chercheurs ont fait part de leur crainte que leur grossesse puisse les tuer.

«J’avais tellement peur parce que je me disais que je pourrais mourir avec cette grossesse. Comme si c’était la première pensée qui m’est venue en tête. Je pourrais très bien mourir simplement parce que je suis tombée enceinte et parce que j’ai décidé d’avoir un enfant », a déclaré une femme lors d’un groupe de discussion au cours de l’étude.

La peur des femmes noires de mourir pendant la grossesse et l’accouchement est le reflet des risques réels. Le taux de mortalité maternelle des femmes noires en 2021 était 2,6 fois plus élevé que celui des femmes blanches, selon données des Centers for Disease Control and Prevention. Un 2022 rapport par le Pew Research Center a également révélé que 71 % des femmes noires âgées de 18 à 49 ans ont déclaré avoir eu au moins une expérience négative avec des prestataires de soins de santé dans le passé.

Les discussions ont également révélé des cas flagrants de stéréotypes raciaux.

Une femme a déclaré lors d’un entretien avec les chercheurs qu’on lui avait dit que « l’avortement est une option, surtout si vous ne connaissez pas le père ». Elle a dit au prestataire qu’elle savait en fait qui était le père de son enfant. « Je suis désolée, suis-je censée être une mère célibataire ? » a-t-elle déclaré aux intervieweurs.

Une autre femme a déclaré qu’une infirmière lui demandait sans cesse si elle avait besoin d’un travailleur social ou de l’aide du gouvernement. « Qu’est-ce qui dans mon profil vous fait poser ces questions, est-ce que ce sont des questions normales ? Ou tu me demandes ça parce que je suis noir ? se souvient la femme en disant.

Les femmes de l’étude ont montré une nette préférence pour les obstétriciens noirs, mais ont noté à quel point cela était difficile à trouver, ont écrit les chercheurs dans le résumé d’étude. Les résultats n’ont pas encore été publiés dans une revue à comité de lecture.

« Donc, parce que j’étais terrifiée et que c’était ma quatrième césarienne, j’en ai parlé à mes médecins parce que mon médecin est une femme blanche et je lui ai dit que j’aimerais vraiment qu’une femme noire soit là-dedans. Parce que vous savez, j’ai juste peur », a déclaré une femme lors d’un groupe de discussion.

L’idée selon laquelle avoir un obstétricien noir pourrait permettre aux patientes noires de se sentir plus en sécurité pendant les soins de grossesse et l’accouchement n’a pas été rigoureusement étudiée, a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Nicole Teal, sous-spécialiste en médecine maternelle et fœtale à l’UC San Diego Health.

Teal, qui est blanche, a déclaré que de nombreuses patientes noires avec lesquelles elle a interagi ont déclaré être mal à l’aise avec leurs soins prénatals et lui ont demandé ce qu’elle faisait pour démanteler la crise de la mortalité maternelle des femmes noires, ce qui « m’a poussée dans cette direction ». dit-elle à propos de ses recherches.

“Il a été démontré que la concordance raciale entre les prestataires et les patients améliore les résultats dans les soins primaires, comme dans la gestion du diabète, de l’hypertension, ainsi que dans la confiance et la satisfaction des patients”, a déclaré Teal, qui a réalisé l’étude lorsqu’elle était boursière en médecine maternelle et fœtale à l’UNC Chapel Hill. , ajoutant qu’elle et ses co-auteurs pensaient qu’il pourrait y avoir un schéma similaire pour les patientes obstétricales.

Le Dr J’Leise Sosa, obstétricien-gynécologue basé à Buffalo, New York, a déclaré que les résultats de l’étude ne sont « pas du tout surprenants ». De nombreuses femmes noires dont elle s’occupe ont exprimé des sentiments de soulagement en raison de leur identité commune, a-t-elle déclaré.

Sosa, qui est noire, a également des conversations avec ses patientes sur leurs expériences et leurs peurs antérieures, ainsi que sur ce qu’elles attendent avec impatience pendant leur grossesse pour voir « où je pourrais les rencontrer, ce qui est encore médicalement sûr », a-t-elle déclaré : tout en les aidant à se sentir à l’aise.

“Je rencontre souvent la même phrase pour mes patients qui me disent : ‘Je t’ai choisi parce que je te fais confiance, parce que tu es un médecin afro-américain'”, a déclaré Sosa. « J’ai peur des statistiques que j’entends sur les femmes enceintes et je veux être dans un endroit où je me sens en sécurité et entendue, et c’est pourquoi je vous ai contacté. »

Recommandé

Des sentiments de soulagement sont également évidents chez les patients du Dr Joy Cooper, obstétricienne-gynécologue et PDG et co-fondatrice de Culture Care, une start-up de télémédecine qui met en relation les femmes noires avec des médecins noirs. Alors qu’elle travaillait auparavant dans des cliniques, Cooper a déclaré qu’elle appelait la réaction des patients « l’attente d’expirer », un jeu de mots sur le film Black de 1995, à partir des réactions en temps réel des patients découvrant que leur OB-GYN est noir.

“Leurs épaules se détendent, ils s’assoient et c’est comme ‘Je vais être entendu'”, a déclaré Cooper. «Ils le ressentent simplement comme un sentiment. C’est parfois difficile à décrire.

Ne pas être entendu est un autre thème majeur révélé par l’étude.

« Je ne me sentais pas entendu. Je n’avais pas l’impression qu’ils me prenaient au sérieux », a déclaré une femme.

Une autre a parlé de ses inquiétudes avec un prestataire blanc, « mais j’avais l’impression qu’elle ne les écoutait pas, et qu’elle les écartait simplement comme si elle ne me prenait pas au sérieux ».

Sosa a déclaré qu’il y avait des « effets très littéraux et réels » à ne pas prêter attention aux patientes noires enceintes et à ne pas enquêter sur leurs préoccupations, y compris la mort et les maladies graves, qui peuvent entraîner une hospitalisation à long terme entraînant un traumatisme physique et émotionnel. Les caractéristiques du racisme sont toujours ancrées dans le programme médical, a-t-elle ajouté, dans des méthodes telles que le calculateur d’accouchement vaginal après césarienne, qui aide les médecins à déterminer les chances d’une femme ayant déjà eu une césarienne d’avoir un accouchement vaginal réussi.

“Il n’existe aucune preuve indiquant qu’une personne noire, une personne latino-américaine ou un amérindien présente d’une manière ou d’une autre un risque physiologiquement et génétique accru de césarienne”, a-t-elle déclaré. Pourtant, la race est toujours un facteur pris en compte dans le calculateur.

Sosa a déclaré que les hôpitaux doivent également inclure les expériences de discrimination des patients dans les mesures de qualité qui contribuent à répondre à la satisfaction des patients et aux besoins de la communauté.

Teal et Cooper conviennent que le recrutement et la rétention de davantage d’OB-GYN noirs sont également cruciaux.

De nombreuses institutions ne peuvent pas retenir les médecins noirs parce qu’ils sont hostiles aux Noirs, a déclaré Cooper, « que vous travailliez pour le système, que vous receviez vos soins pour le système – et c’est vraiment le problème du racisme en médecine. »

“C’est un aspect que personne ne veut aborder”, a-t-elle ajouté.

Teal a déclaré qu’elle espère que les données de l’étude pousseront les institutions à donner la priorité à la diversification de la main-d’œuvre, ajoutant qu’il est clair que de nombreuses patientes noires préféreraient avoir un obstétricien de la même race.

“Donc, en tant que domaine, nous devons travailler pour augmenter le nombre de prestataires noirs d’OB, et cela inclut les médecins, mais aussi les sages-femmes”, a-t-elle déclaré.