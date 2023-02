Les femmes noires gagnent du terrain sur le marché du travail mais sont toujours confrontées à des obstacles uniques

Un employé travaille à l’usine de fabrication BMW de Greer, en Caroline du Sud, le 19 octobre 2022. Bob Fort | Reuter

Une diminution du taux de chômage des femmes noires est encourageante, mais les experts du travail avertissent que la tendance ne devrait pas créer de fausses notions sur l’équité dans la main-d’œuvre. Le taux de chômage de l’ensemble de la population noire a évité d’augmenter depuis août, atteignant 5,4% en janvier, selon les données désaisonnalisées publiées vendredi par le Bureau of Labor Statistics. La baisse du chômage des Noirs en janvier a été propulsée par les gains réalisés par les femmes noires, dont le taux de chômage excluant les adolescentes est passé de 5,5 % en décembre à 4,7 % en janvier. Les hommes noirs, en comparaison, ont vu le chômage grimper à 5,3% en janvier contre 5,1% en décembre. Le taux de chômage de tous les Noirs et des femmes en particulier est à son plus bas niveau depuis plus d’un an. La dernière fois que le taux de chômage des Noirs était inférieur à 5,5 %, c’était en septembre 2019, tandis que les femmes noires avaient pour la dernière fois un taux de chômage inférieur à 5 % en novembre 2021. Les taux de chômage des travailleurs blancs, asiatiques et hispaniques/latinos ont tous augmenté de décembre à janvier. Pourtant, les travailleurs noirs ont le taux de chômage le plus élevé par rapport aux travailleurs blancs, asiatiques et hispaniques/latinos. “Parfois, quand les gens voient une amélioration, ils la voient comme positive, mais les disparités sont toujours là”, a déclaré Kate Bahn, directrice de la politique du marché du travail et économiste en chef au Washington Center for Equitable Growth. “La convergence, c’est bien, mais ce n’est toujours pas égal.”

Bahn a déclaré que le taux relativement plus élevé peut être attribué spécifiquement au racisme anti-noir. Elle a cité la discrimination à laquelle les Noirs sont confrontés lors de l’embauche et la probabilité accrue de licenciements que subissent les travailleurs noirs comme deux exemples. Bien qu’un marché du travail tendu puisse aider à atténuer certains de ces défis pour les travailleurs noirs, des changements de politique seraient nécessaires pour créer un champ du travail plus juste, a-t-elle déclaré. Les femmes noires ont enregistré des gains plus importants dans les ratios emploi-population, qui montrent le nombre de personnes employées en proportion de la population en général. Alors que les hommes noirs ont enregistré un gain de 0,2 point de pourcentage entre décembre et janvier, les femmes noires ont ajouté 1,1 point de pourcentage. Les deux groupes ont également signalé une augmentation du nombre total de travailleurs actifs. Valerie Wilson, directrice d’un programme axé sur la race, l’ethnicité et l’économie à l’Economic Policy Institute, a déclaré que janvier peut être un mois particulièrement difficile pour tirer des tendances car les données démographiques changent avec la nouvelle année. En regardant les chiffres réels, il y a plus de femmes noires au chômage, même si le pourcentage de chômeurs au sein de la même population est en baisse. Elle a déclaré que les gains d’emploi pourraient être attribués au moins en partie à l’étroitesse du marché du travail global. Le taux de chômage est inférieur aux attentes des analystes à 3,4% pour janvier, le plus bas depuis mai 1969.