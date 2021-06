Les femmes noires font face à plus d’obstacles pour se présenter aux élections

En 2017, plus de 30 femmes afro-américaines éminentes ont écrit une lettre ouverte au président du Comité national démocrate de l’époque, Tom Perez, appelant le parti à tenir pour acquis l’activisme politique et le leadership des femmes noires.

« Nous avons montré comment les femmes noires dirigent, mais la direction du Parti, de Washington aux États parties, compte peu ou pas de femmes noires à la tête », indique la lettre. « De plus en plus, les femmes noires se présentent aux élections et remportent les élections – avec peu de le soutien de l’infrastructure du Parti démocrate. »

Plus de quatre ans après la rédaction de la lettre, le maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottom, est désormais vice-président du Comité national démocrate pour l’engagement civique et la protection des électeurs. Kamala Harris est la première femme noire du pays et la première femme vice-présidente sud-asiatique.

Malgré ces gains, les femmes noires continuent d’être sous-représentées dans les bureaux de l’État à travers le pays. Lors de la récente primaire démocrate de Virginie pour le gouverneur, aucune des deux femmes noires en lice n’a remporté la course. (La Virginie n’a également jamais élu une femme noire au Congrès.)

Cela fait plus de 50 ans que Shirley Chisholm – la première femme noire élue au Congrès et la première femme à être candidate d’un grand parti à la présidence des États-Unis – s’est présentée aux élections. Les femmes noires continuent de faire face aux mêmes défis avec lesquels Chisholm a lutté. Les principaux d’entre eux sont le manque de soutien institutionnel, le manque d’accès à l’argent et les forces combinées du racisme et du sexisme.

Suite:Non acheté et non bossé: Shirley Chisholm a ouvert plusieurs pistes

Les difficultés rencontrées par les femmes noires en courant

Au cours de la course primaire démocrate de Virginie, deux femmes noires étaient en lice pour la nomination – l’ancienne Del. Jennifer Carroll Foy et la sénatrice de l’État Jennifer McClellan. Leur défaite face à l’ancien gouverneur Terry McAuliffe – qui était le leader de la course et a surpassé les deux candidats – est le dernier exemple du chemin difficile auquel les femmes noires se présentent pour un poste à travers l’État à travers le pays.

McAuliffe a levé 12 millions de dollars, plus du double des presque 4 millions de dollars levés par Carroll Foy et des près de 2 millions de dollars que McClellan a levés. McAuliffe a gagné avec plus de 60% des voix. Carroll Foy a terminé deuxième avec environ 20 % des voix. McClellan a terminé à la troisième place avec environ 11% des voix.

Nadia E. Brown, professeure agrégée de sciences politiques et d’études afro-américaines à l’Université Purdue, a déclaré qu’un groupe de discussion avec des candidates noires au Texas avait illustré les frustrations qu’elles ressentaient.

Brown a déclaré que certaines femmes avaient parlé des écarts dans la collecte de fonds et des raisons pour lesquelles elles souhaitaient que le Parti démocrate s’implique dans les primaires, en particulier dans les courses où une victoire aux primaires garantit presque une victoire aux élections générales.

« Les femmes noires votent massivement pour le Parti démocrate. Ainsi, le Parti démocrate n’est pas incité à sensibiliser et à faire le travail de cultiver les candidats et les dirigeants, de la même manière qu’il le fait pour d’autres groupes », a déclaré Brown, qui a également écrit le livre. « Sisters in the Statehouse: Black Women and Legislative Decision Making. »

« Il y a des histoires sur des histoires comme celle-ci que j’ai entendues de candidats avec qui j’ai parlé. Ils sont juste très en colère de se sentir pris pour acquis par le Parti démocrate. »

Des organisations comme Emily’s List, une organisation qui s’efforce d’élire des femmes démocrates qui soutiennent le droit à l’avortement, et Higher Heights, une organisation qui aide à élire les femmes noires et mobilise les électrices noires, ont soutenu les femmes noires se présentant aux élections.

Dans la course en Virginie, Carroll Foy a été soutenue à la fois par Higher Heights et Emily’s List tandis que McClellan a été soutenue par NARAL Pro-Choice Virginia PAC et Women of Color Coalition, une organisation politique populaire.

« Une partie de la raison pour laquelle Emily’s List a été fondée dans les années 80 était que les institutions du Parti démocrate hésitaient à soutenir les femmes candidates parce qu’elles ne pensaient pas que cela pourrait gagner », a déclaré la porte-parole d’Emily’s List, Kristen Hernandez.

« Notre objectif est de prendre certains de ces risques entre guillemets sur des candidats qui ne sont généralement pas considérés comme un choix gagnant par des institutions plus traditionnelles. »

Les femmes noires sont des électeurs démocrates fidèles

Les femmes noires ont toujours voté pour les candidats démocrates et dans des proportions plus élevées que de nombreux autres groupes. Ils sont également le bloc de vote le plus fidèle des démocrates.

Selon l’analyse des électeurs de l’élection présidentielle de 2020, les femmes noires ont voté pour le président Joe Biden avec une marge de 93%, contre 47% des femmes blanches qui ont voté pour Biden. Lors de l’élection présidentielle de 2016, les femmes noires ont voté pour le candidat démocrate avec une marge de 94%.

«Lors des élections de 2020, les femmes dans tous les domaines ont vraiment continué à être en minorité contre les hommes en termes de proportion de femmes qui ont voté et en nombre brut également. C’était vrai pour toutes les races et ethnies », a déclaré Claire Gothreau, associée de recherche au Center of American Women in Politics. « Mais les femmes noires, en particulier, nous avons constaté une augmentation assez importante du taux de participation en 2020. »

Le seul groupe de femmes qui a voté dans une proportion plus élevée que les femmes noires était les femmes blanches, a déclaré Gothreau.

« Dans différents groupes raciaux et ethniques, les femmes noires se rapprochent en quelque sorte des niveaux de participation des femmes blanches, ce qui est assez remarquable pour moi car, de toute évidence, les femmes blanches ne sont pas confrontées au même type d’obstacles systémiques au vote », a ajouté Gothreau.

Il y a plus de travail à faire

Un nombre record de femmes noires a servi au début du 117e Congrès, selon un rapport conjoint du Higher Heights Leadership Fund et du Center for American Women in Politics. Toutes les femmes noires siégeant au début du 117e Congrès – 26 pour être exact, plus deux déléguées sans droit de vote – sont des démocrates.

Cependant, la représentante Marcia Fudge, D-Ohio, a été choisie par le président Joe Biden comme secrétaire du logement et du développement urbain. Et avec l’ascension de la sénatrice californienne Kamala Harris au poste de vice-président, le Sénat se retrouve désormais sans représentation féminine noire. Harris était la deuxième femme noire élue au Sénat. La sénatrice de l’Illinois Carol Moseley-Braun a été la première femme noire élue au Sénat en 1992. Elle a exercé un mandat unique, de 1993 à 1999.

«Vous pouvez simplement regarder le Sénat et voir qu’il y a un besoin de croissance en ce qui concerne sa diversité, qu’il s’agisse de la diversité des genres, de la diversité raciale. Elle n’est pas arrivée à ressembler à l’Amérique », a déclaré Melanie Campbell, présidente de la National Coalition on Black Civic Participation et animatrice de la Black Women’s Roundtable.

Sur les 13 femmes noires qui se sont présentées au Sénat l’année dernière, une seule est devenue la candidate d’un grand parti : Marquita Bradshaw était la candidate du Parti démocrate au siège du Sénat du Tennessee. Elle a perdu contre le républicain Bill Hagerty.

«Je suis entré dans la course parce que quand je n’arrêtais pas de regarder qui se présentait au Sénat américain, il n’y avait aucun problème sur la page Web de qui que ce soit qui parlait réellement de mes expériences en tant que femme noire qui a grandi dans le sud de Memphis pour subir le racisme et l’injustice environnementaux, » Bradshaw a déclaré à USA TODAY dans une récente interview.

«Je voulais voir plus d’une plate-forme de justice sociale et ce n’était pas là. Et je savais à l’époque que c’était plus que moi, à travers le Tennessee. Cela rencontrait des problèmes de pollution.

Lorsqu’elle a déposé sa candidature au Sénat, Bradshaw avait 2 $ dans son compte personnel.

« Quand j’ai décidé de me présenter, je n’avais pas grand-chose sur mon compte personnel, mais j’ai regardé les luttes que j’ai rencontrées dans le passé et je voulais une voix pour les travailleurs, les femmes qui travaillent et les personnes qui vivent encore pollution à travers notre état », a déclaré Bradshaw. « Il y a plus de 68 014 pollueurs enregistrés dans l’État du Tennessee. Et ces communautés méritent d’avoir une voix à Washington, DC «

Plus pour le prix

Les défenseurs qui veulent voir une augmentation de la représentation des femmes noires au pouvoir disent que les femmes noires sont un bon investissement.

« Nous avons en fait des données pour montrer pourquoi les femmes noires sont le meilleur retour sur investissement dans leur leadership », a déclaré Glynda Carr, présidente et chef de la direction de Higher Heights. Nous avons vu à maintes reprises des femmes noires gagner des élections dans des courses très compétitives, dans des courses de haut niveau sans soutien institutionnel précoce, avec moins d’argent que leur adversaire, et quand même gagner.

« Et qui sont ces gens ? Ayanna Pressley. Cori Bush. Lucy McBath au début. Franchement, très tôt Stacey Abrams qui était dans une primaire très compétitive.

Abrams, de Géorgie, est peut-être la femme noire la plus connue à se présenter au poste de gouverneur. Elle a perdu la course de 2018 contre le républicain Brian Kemp lors d’une élection serrée. Mais sa perte l’a amenée à créer Fair Fight, qui a permis de jeter les bases pour permettre aux démocrates de Géorgie Raphael Warnock et Jon Osoff de remporter leurs courses au Sénat en janvier.

Carr, comme de nombreux défenseurs qui réclament une plus grande représentation des femmes noires au pouvoir, affirme que les dirigeants démocrates devraient montrer leur soutien aux femmes noires dès les premiers stades de leurs campagnes :

« Il existe des données indiquant qu’il s’agit en fait du type de dirigeants dans lesquels nous devrions investir dès le début, mais franchement, ce sont les types de dirigeants que nos institutions devraient recruter pour se présenter aux élections. »

Que se passe-t-il ensuite

Malgré la perte de Carroll Foy et McClellan en Virginie, les défenseurs sont optimistes.

Les électeurs de Virginie auront toujours la possibilité d’élire une femme noire à un poste à l’échelle de l’État pour la première fois dans l’histoire du Commonwealth en novembre. Le candidat républicain au poste de lieutenant-gouverneur Winsome Sears et le candidat démocrate au poste de lieutenant-gouverneur Hala Ayala, qui s’identifie comme afro-latina, sont tous deux sur le bulletin de vote.

« Nous allons continuer à voir la Virginie continuer à avoir plus de femmes noires qui se présentent à des postes à l’échelle de l’État et qui gagnent », a déclaré Carr.

Hernandez a déclaré: «Les deux Jennifer ont un avenir politique vraiment brillant devant elles, que ce soit dans le bureau du gouverneur ou ailleurs. Nous sommes ravis de continuer à travailler avec eux et de voir où ils vont.

Cependant, les femmes noires n’attendent pas l’approbation institutionnelle pour se présenter aux élections, qu’elles soient gouverneur ou supérieur.

Mercredi, la représentante démocrate de Floride Val Demings a annoncé sa candidature au siège du Sénat détenu par le républicain Marco Rubio. En Caroline du Nord, deux femmes noires se présentent pour le siège du Sénat américain laissé vacant par le républicain Richard Burr – l’ancienne juge en chef de la Cour suprême de l’État Cheri Beasley et l’ancienne sénatrice de l’État Erica Smith. La sénatrice de l’État démocrate de Caroline du Sud, Mia McLeod, a annoncé sa candidature au poste de gouverneur.

« La question n’est pas : « Les femmes noires peuvent-elles se présenter aux élections ? », parce qu’elles vous montrent qu’elles peuvent se présenter aux élections », a déclaré Bradshaw, qui envisage de se présenter à nouveau aux élections au Tennessee. « Quelle devrait être la question est de tenir le grands donateurs responsables qu’ils financent également les femmes noires comme ils le font pour nos homologues blancs. »

Comme Campbell l’a dit à USA TODAY, « Pourquoi pas une femme noire présidente ? »