Les femmes noires et pauvres peuvent décider qui sera le prochain président du Brésil

Cette fois-ci, les machines à voter électroniques n’afficheront que les noms de deux candidats, comme décidé lors du premier tour de l’élection du 2 octobre : l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva du Parti des travailleursLh et l’actuel président et candidat du Parti libéral Parti, Jair Bolsonaro.

Au premier tour, Lula da Silva a recueilli 57,2 millions de voix (48,4 % du total), soit 1,8 million de moins que ce qui était nécessaire pour atteindre le seuil des 50 % de victoire. Bolsonaro a obtenu un peu plus de 51 millions de voix (43,2 % du total), et à une lointaine troisième place est venue la femme la plus en vue à se présenter aux élections : Simone Tebet du parti du Mouvement démocratique brésilien, avec près de 5 millions de voix.

Les sondages avaient prédit que les performances de Bolsonaro seraient inférieures avant le premier tour, mais ils étaient, dans la marge d’erreur, précis dans le pourcentage de votes que Lula da Silva pourrait recevoir. Maintenant, dans cette dernière étape d’un concours profondément polarisé, certains des instituts de recherche qui mènent ces sondages attirent l’attention sur les choix faits par les électrices.

Les femmes représentent 51,1 % de la population brésilienne et représentent 53 % de l’électorat. Autrement dit, il y a plus de 8 millions d’électrices de plus que d’hommes.

Les années précédentes, les experts disent que cette différence aurait moins compté pour les candidats à la présidentielle. Selon l’anthropologue Rosana Pinheiro-Machado, professeur à l’École de géographie de l’University College Dublin en Irlande, le noyau des partisans de Bolsonaro reste les hommes et jusqu’à récemment, les femmes brésiliennes étaient moins engagées dans la politique et votaient souvent simplement comme leurs maris.

“Cela a commencé à changer depuis le printemps féministe en 2015, avec Internet et la vulgarisation du féminisme à la télévision, à la radio, dans les écoles, lorsque la politique est devenue un sujet dont toutes les femmes parlent”, explique Pinheiro-Machado, qui étudie à la fois la croissance de l’extrême droite et du féminisme dans les communautés marginalisées du Brésil.

Le résultat de cette prise de conscience politique croissante chez les femmes, explique Pinheiro-Machado, est une opposition croissante à Bolsonaro de la part des femmes et en particulier des femmes pauvres, suite à la montée de la faim et de la pauvreté pendant sa présidence.

“La résistance à Bolsonaro, ce sont les femmes des quartiers pauvres”, a-t-elle déclaré à CNN.

L’analyse de Pinheiro-Machado est étayée par des données de sondage. Dans un sondage réalisé par l’Institut Datafolha entre le 17 et le 19 octobre, Lula da Silva est en tête parmi les femmes. L’institut a mené plus de 2 900 entretiens en face à face avec des électeurs de plus de 16 ans dans 181 municipalités de toutes les régions du pays. Parmi les personnes interrogées, 51% des femmes ont déclaré avoir l’intention de voter pour l’ancien président, contre 42% qui ont déclaré qu’elles voteraient pour Bolsonaro.

La nécessité d’attirer des électrices – et le mécontentement de Bolsonaro parmi certains groupes de femmes – se reflète dans les campagnes de Bolsonaro et de Lula da Silva, où des femmes éminentes sont mises en lumière afin d’attirer les électeurs.

La campagne de Bolsonaro compte sur la participation de la première dame Michelle Bolsonaro et du pasteur évangélique Damares Alves, qui est l’ancien ministre de la Femme, de la Famille et des Droits de l’homme, et a été récemment élu sénateur. Lula da Silva, à son tour, a le soutien de Simone Tebet et a accru la visibilité de sa femme, la sociologue Rosangela da Silva (connue sous le nom de Janja), qui a joué un rôle actif dans la coordination de l’agenda de la campagne et dans le dialogue avec les partisans.

Même parmi les femmes, la classe et la race diviseront les électeurs

Bien que les données des sondages puissent être erronées, il existe d’autres tendances socio-économiques et culturelles qui peuvent aider à éclairer la façon dont les femmes pourraient voter dimanche.

Selon l’Institut Marielle Franco, créé pour étendre l’héritage de la conseillère municipale de Rio de Janeiro assassinée en 2018, les femmes noires constituent le groupe démographique le plus important du pays, représentant plus de 25 % de la population. Ce groupe est principalement composé de descendants d’esclaves (le Brésil avait la population d’esclaves la plus élevée de tous les pays impliqués dans la traite transatlantique des esclaves, selon la base de données sur la traite transatlantique des esclaves, qui a cartographié les données sur le mouvement des esclaves autour du monde). Ce groupe démographique est également extrêmement pauvre – et l’est devenu encore plus pendant la pandémie.

À ce titre, l’anthropologue Pinheiro-Machado souligne que, même s’il est difficile de le dire avec certitude, il est fort probable que ce groupe soutienne Lula da Silva. Le sondage de l’Institut Datafolha a également révélé que Lula da Silva était en tête des personnes aux revenus familiaux les plus bas, 57 % déclarant qu’ils voteraient pour lui, contre 37 % pour Bolsonaro.

De 2003 à 2011, au cours de son mandat présidentiel, Lula da Silva a introduit la Bolsa Familia, un programme gouvernemental de transferts monétaires pour les familles à faible revenu basé sur certaines conditions, telles que garder leurs enfants à l’école et s’assurer qu’ils sont vaccinés. Grâce à ce programme et à d’autres programmes gouvernementaux, Pinheiro-Machado pense avoir changé la vie des femmes de “manière multidimensionnelle”, en permettant l’autonomisation des femmes à différents niveaux, de l’estime de soi à l’amélioration des options disponibles pour leurs filles. Un rapport d’ONU Femmes indique que sur les 50 millions de personnes qui ont bénéficié de la Bolsa Familia, 92 % sont des femmes responsables de leur famille.

Bolsonaro a introduit une prestation mensuelle pour les ménages à faible revenu connue sous le nom d’Auxilio Brasil avec des restrictions sur le profil des familles qui pouvaient y accéder et ce mois-ci a avancé les dates de paiement, ce que certains critiques considèrent comme politiquement motivé.

Pinheiro-Machado ajoute que Bolsonaro continue également de tenir des discours et des postures misogynes, ce qui l’éloigne encore plus de ces électeurs.

Une femme à faible revenu qui était déjà adulte sous le mandat de Lula da Silva aurait le souvenir de tout ce que la Bolsa Familia a fait pour elle : l’autonomie financière qu’elle a acquise, à quel point la santé de la famille s’est améliorée, le fait que ses enfants sont restés à l’école , et le fait que ses enfants pourraient aller à l’université”, a déclaré l’anthropologue à CNN.

Si les femmes noires et pauvres sont plus susceptibles de voter pour Lula da Silva, Pinheiro-Machado pense que la campagne de Bolsonaro comptera sur le soutien de deux autres groupes démographiques.

Le premier est composé de femmes évangéliques tout aussi pauvres et nombreuses noires, mais plus âgées, qui soutiennent Bolsonaro en raison de son programme moral, particulièrement fondé sur la peur du déclin des rôles de genre traditionnels.

Le deuxième groupe est constitué de femmes appartenant à la classe moyenne supérieure du Brésil, qui, selon Pinheiro-Machado, cherchent à suivre un style de vie plus élitiste et conservateur, basé sur des valeurs néolibérales et religieuses.

L’investissement pour lutter contre la violence sexiste s’érode

Alors que le résultat de l’élection comptera pour tous les Brésiliens (le plus grand pays d’Amérique latine est confronté à une série de crises, notamment économiques et environnementales), l’enjeu est de taille pour les femmes.

La première est la question du fémicide. Une femme est victime de fémicide — défini comme le meurtre d’une fille ou d’une femme sur la base de son sexe ou de son genre — toutes les 7 heures, selon l’Annuaire de la sécurité publique brésilienne 2022, qui indique que plus de 1340 femmes ont été tuées pour cette raison en 2021.

Malgré cette statistique tragique, le gouvernement Bolsonaro a récemment réduit de 90 % le budget destiné à lutter contre la violence à l’égard des femmes. Le programme gouvernemental destiné à promouvoir l’égalité des sexes et à lutter contre la violence sexiste a également été supprimé et remplacé par un programme axé sur le “renforcement de la famille” et sur la “défense de la vie dès la conception”.

Il y a également eu des coupes dans les investissements de la Maison brésilienne des femmes (Casa da Mulher Brasileira, une institution publique qui fournit des services aux femmes) et du Centre d’appel des femmes (qui tient un registre des plaintes, fournit des conseils aux victimes de violence et fournit des informations sur les lois et campagnes).

Pour justifier les changements, le gouvernement Bolsonaro affirme qu’il fournit plus de ressources à la région par le biais de plans budgétaires. Ces plans ne sont cependant pas inscrits au budget officiel comme des ressources spécifiquement destinées à ce secteur ou à la lutte contre les violences basées sur le genre, comme l’indique un rapport de l’Institut d’études socio-économiques (Inesc).

Liliane Machado, chercheuse dans le domaine des études féministes et de genre et professeure à la Faculté de communication de l’Université de Brasilia, rappelle qu’Alves a été appelée au Sénat en 2020 pour expliquer les coupes et explique que le ministère public du Brésil enquête pourquoi elles ont été faites.

“Après tout, la violence contre les femmes n’a pas diminué, au contraire, une augmentation a été enregistrée pendant la pandémie, et il faut de plus en plus de politiques politiques pour mettre fin à cette violence.” Machado dit à CNN.

La philosophe brésilienne Djamila Ribeiro, chercheuse renommée sur le féminisme noir et décolonial au Brésil, estime que le gouvernement actuel a non seulement introduit des politiques qui ont fait reculer la lutte contre la violence sexiste, mais aussi la lutte contre la pauvreté et les inégalités, avec des coupes dans les programmes sociaux. qui autonomisent économiquement les femmes.

“Toutes ces politiques touchent les femmes, que ce soit dans l’économie, la santé, le logement, l’éducation, on ne pense pas au genre en dehors de ces débats”, dit-elle.

Le rapport d’Inesc soutient le point de vue de Ribeiro, montrant que les politiques en faveur des femmes – et les ressources qui leur sont allouées – au cours des trois premières années du gouvernement Bolsonaro n’ont pas suffisamment abordé la violence sexiste dans le pays.

En utilisant les données du budget public fédéral publiées par le Sénat brésilien, Inesc a également constaté qu’en 2022, le gouvernement Bolsonaro a alloué le moins de ressources à ce jour à la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

Lula da Silva s’est engagé à changer cela dans son plan gouvernemental, qui comprend des propositions visant à donner la priorité à l’inégalité entre les sexes en se concentrant sur la lutte contre la faim et le chômage et en promouvant l’équité salariale.

L’ancien président propose la création du ministère de la Femme, la restauration d’un programme spécifique de lutte contre la violence sexiste et le renforcement des lois Fémicide et Maria da Penha – qui visent à protéger les femmes contre la violence domestique et familiale.

Il a également proposé de créer un programme de logement destiné aux femmes, principalement des mères célibataires, des femmes noires et périphériques, et d’étendre le réseau de garderies, de centres pour personnes âgées et d’écoles à temps plein dans le pays.

Bolsonaro, à son tour, n’a pas présenté de propositions spécifiques pour les femmes dans sa prochaine administration, mais s’est engagé à continuer de verser les paiements mensuels Auxilio Brasil aux familles à faible revenu et a parlé de l’importance d’insérer les jeunes et les femmes sur le marché du travail et d’investir en entrepreneuriat pour divers groupes, y compris les femmes. Tout changement pour les femmes est lié à celui pour les familles, le plan gouvernemental indiquant que “le gouvernement Bolsonaro considère la famille comme la cellule ou la base de la société”.

Pourtant, une victoire de Lula da Silva ne se traduit pas automatiquement par des gains pour les femmes.

L’existence d’une population d’extrême droite profondément enracinée et le fait que le parti et les alliés de Bolsonaro aient remporté 14 des 27 sièges au Sénat disputés en 2022 (donnant au parti du président actuel une pluralité au sein de la chambre législative) est susceptible de rendre possible tout Lula l’administration da Silva en 2023 plus difficile en remettant en cause les plans d’investissement massif dans l’environnement ; et des programmes pour les femmes et la lutte contre d’autres agendas progressistes. Il sera également limité par l’état de l’économie nationale.

Pourtant, il y a un certain optimisme quant à l’avenir des politiques d’équité et de genre au Brésil. Les élections législatives, qui ont eu lieu en même temps que le premier tour de l’élection présidentielle au début du mois, ont abouti à l’élection d’un nombre record de femmes autochtones, noires et trans au Congrès national.

“Pour la première fois dans l’histoire du pays, nous avons réussi à élire des personnes issues de groupes qui, il y a quelques années, auraient été inimaginables à élire”, a déclaré Ribeiro à CNN. “Je regarde le contexte dans cette perspective d’espoir… [there are] des gens que nous connaissons seront au pouvoir, se battront pour nous et donneront un mandat au peuple. »