Les femmes noires devraient commencer le dépistage du cancer du sein plus jeunes, suggère une étude

Le cancer du sein est le deuxième cancer le plus répandu chez les femmes et la deuxième cause de décès par cancer aux Etats-Unis. Même si la maladie est légèrement moins répandue chez les femmes noires que chez les femmes blanches aux États-Unis, les femmes noires sont plus susceptibles de mourir de la maladie.

Le Groupe de travail américain sur les services préventifs (USPSTF) — un groupe d’experts médicaux indépendants qui font des recommandations sur les services cliniques de prévention, tels que les tests de dépistage — recommande aux femmes de commencer le dépistage du cancer du sein à 50 ans. Cependant, le groupe note que les femmes ont le choix de commencer à passer des mammographies plus tôt, à partir de 40 ans.

Désormais, les chercheurs impliqués dans une grande nouvelle étude proposent que les décideurs politiques de la santé et les cliniciens envisagent de dépister le cancer du sein chez les femmes noires plus tôt que chez les autres groupes raciaux et ethniques, à partir de 42 ans. Cette stratégie, selon les chercheurs, pourrait réduire l’écart de mortalité par cancer du sein qui existe entre les femmes noires et blanches.

« La politique universelle actuelle visant à dépister l’ensemble de la population féminine à partir d’un certain âge n’est peut-être ni juste, équitable ni optimale », ont écrit les chercheurs dans l’étude publiée dans la revue JAMA Network Open la semaine dernière.

Une infirmière prépare une patiente pour une mammographie. (Getty Images) (Getty Images)

Bien que les femmes noires reçoivent un diagnostic de cancer du sein à des taux similaires à ceux des autres ethnies, leurs taux de mortalité sont considérablement plus élevés. Par rapport aux femmes blanches, Les femmes noires ont un taux d’incidence inférieur de 4 % du cancer du sein, mais un risque 40 % plus élevé de mourir de la maladie.

L’écart important de mortalité par cancer du sein entre les deux groupes est resté stable depuis 2011 après s’être creusé au cours du passé. trois décennies, selon les chercheurs.

L’étude a porté sur un total de 415 277 décès féminins par cancer du sein aux États-Unis entre 2011 et 2020. L’ensemble de données comprenait des catégories d’âge, de race et d’origine ethnique.

Les chercheurs ont ensuite estimé le risque cumulé sur 10 ans de mourir d’un cancer du sein dans la population générale après avoir atteint l’âge de 50 ans – le moment où l’USPSTF recommande aux femmes de commencer des mammographies biennales. Sur la base des données, les auteurs de l’étude ont conclu que les femmes noires atteignent ce niveau de risque à 42 ans, environ huit ans avant les femmes blanches, et proposent qu’il serait logique de les dépister plus tôt.

« Le message à retenir pour les cliniciens et les décideurs américains en matière de santé est simple. Les cliniciens et les radiologues devraient tenir compte de la race et de l’origine ethnique lorsqu’ils déterminent l’âge auquel le dépistage du cancer du sein doit commencer », Dr Mahdi Fallah, l’un des auteurs de l’étude et chef du groupe de prévention du cancer adapté au risque au Centre allemand de recherche sur le cancer à Heidelberg, Allemagne, a dit à CNN.

Robert A. Smith, vice-président principal de dépistage du cancer à l’American Cancer Society, a déclaré que l’étude était « bien réalisée » et il s’attend à ce qu’elle « génère un débat considérable sur les disparités persistantes dans le risque de décès par cancer du sein entre les femmes noires et blanches ».

Une jeune femme noire se prépare à un examen des seins et à une mammographie. (Getty Images) (Getty Images/iStockphoto)

« Cette étude suggère que nos recommandations actuelles en matière de dépistage par mammographie aux États-Unis (et l’âge auquel les femmes commencent ce dépistage) ne devraient pas être uniformes et devraient plutôt être basées sur le risque de cancer du sein », a déclaré le Dr Rachel Freedman, spécialiste en médecine du sein. oncologue du Dana-Farber Cancer Institute, a déclaré à Yahoo News dans un e-mail.

Elle a noté que les lignes directrices actuelles en matière de dépistage du cancer du sein recommandent déjà que le moment où une femme commence une mammographie de routine soit basé sur son risque de développer un cancer. Cependant, la race et l’origine ethnique ne sont pas des facteurs traditionnels pris en compte dans ces décisions, et elles devraient peut-être l’être.

Smith a déclaré que, comme l’ont noté les auteurs de l’étude, les lignes directrices en matière de dépistage du cancer étaient historiquement basées sur le risque dans la population générale, même si certains groupes peuvent présenter des niveaux de risque différents.

[Key medical devices are failing to diagnose Black patients accurately, research shows]

« De plus en plus, il y a des appels pour adapter les recommandations non seulement aux différences de groupe mais aussi aux différences individuelles, puisque les individus dans les groupes peuvent avoir des variations similaires dans les risques que nous observons entre les groupes », a déclaré Smith dans un e-mail.

Mais Smith et Freedman ont noté que les recommandations de nombreux groupes médicaux en matière de dépistage du cancer du sein diffèrent déjà quelque peu des lignes directrices de l’USPSTF référencées dans l’étude.

Une femme fait un auto-examen des seins à la maison. (Getty Images) (Getty Images)

« L’American Cancer Society recommande que toutes les femmes commencent le dépistage à 45 ans », a déclaré Smith, ajoutant que les femmes devraient également avoir la possibilité de commencer le dépistage plus tôt. La plupart des femmes, a-t-il expliqué, n’attendent pas d’avoir 50 ans pour passer leur première mammographie et commencent plutôt le dépistage au début de la quarantaine.

Smith a également déclaré que son organisation était en train de mettre à jour ses lignes directrices en matière de dépistage du cancer du sein.

« Nous examinons la littérature scientifique pour déterminer dans quelle mesure les directives de dépistage pourraient différer pour les femmes de différents groupes raciaux et ethniques, ainsi que pour d’autres facteurs de risque, de manière à réduire les disparités basées sur le risque et les disparités dans les résultats », a-t-il déclaré.

Bien qu’un dépistage précoce puisse être bénéfique pour les femmes de toutes les ethnies, certains experts doutent que le dépistage précoce pour les Noirs américains ait un impact considérable sur les disparités actuelles des taux de mortalité, car ces disparités, disent-ils, sont plus fortement corrélées à des facteurs tels que les facteurs socio-économiques. des différences et des différences dans l’accès aux soins de santé, que les recommandations antérieures en matière de dépistage ne peuvent pas aborder.

[Black people are more likely to die from certain cancers, new study finds]

Selon les experts, des facteurs biologiques contribuent également à la disparité du taux de mortalité par cancer du sein entre les femmes noires et blanches. Selon la Fondation pour la recherche sur le cancer du sein, « Les femmes noires sont touchées de manière disproportionnée par des sous-types plus agressifs, tels que le cancer du sein triple négatif (CSTN) et le cancer du sein inflammatoire. » Ils sont également plus susceptibles d’être diagnostiqués à un âge plus précoce et lorsque la maladie a atteint un stade avancé.

Un échographiste effectue une échographie sur le corps d’une femme. (Getty Images) (Getty Images)

Freedman a déclaré que le dépistage précoce peut avoir un certain impact sur la réduction de l’écart de mortalité par cancer du sein, car il peut détecter les cancers plus tôt, mais plusieurs facteurs entrent en ligne de compte dans l’issue à long terme d’une femme atteinte de la maladie. Certains d’entre eux incluent « les caractéristiques de la tumeur, la biologie de la tumeur, les traitements reçus, les obstacles aux soins, le manque d’accès à des soins de haute qualité et les degrés de pauvreté disproportionnés chez les femmes noires par rapport aux femmes blanches », a-t-elle déclaré.

« Le dépistage est un élément important mais certainement pas le seul », a expliqué Freedman. « Dans certains endroits où les taux de dépistage sont élevés selon la race et l’origine ethnique, vous constaterez toujours des différences de mortalité. »

Même si Freedman pense que les résultats de l’étude sont intrigants et devraient être suivis par d’autres études, ils ne suffisent pas à modifier les pratiques de dépistage actuelles, a-t-elle déclaré à Yahoo News.

Les chercheurs qui ont mené l’étude ont reconnu que plusieurs facteurs, y compris ceux mis en évidence par Freedman, contribuent à la disparité du taux de mortalité par cancer du sein entre les femmes noires et les femmes d’autres ethnies. Mais même si ces questions sont complexes, les auteurs proposent cette stratégie de test précoce comme une étape simple qui pourrait potentiellement faire la différence.

« Rendre tout trop complexe peut conduire à ne rien faire », ont déclaré les chercheurs. « On peut essayer de partir d’une première étape scientifique (comme le dépistage adapté à la race et à l’origine ethnique) et évaluer et construire des étapes plus complexes en cours de route et réévaluer. Sinon, la disparité raciale et ethnique des débuts de la Colombie-Britannique [breast cancer] la mortalité pourrait continuer, voire s’accroître à nouveau.