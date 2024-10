Les femmes noires courent un risque plus élevé de mourir d’un cancer du sein. Voici pourquoi. – Mosaïque

Cancer du sein Le Dr Coral Omene est oncologue médical au sein du programme d’oncologie du sein du Rutgers Cancer Institute et directeur de la recherche sur les disparités en matière de cancer du sein au RWJBarnabas Health. (Photo gracieuseté de RWJBarnabus Health/Ande Richards)

Chaque année, environ 270 000 femmes sont diagnostiqué un cancer du sein, qui coûte la vie à environ 42 000 personnes chaque année, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Même si beaucoup survivent, les femmes noires meurent du cancer du sein à un taux plus élevé que tout autre groupe, selon le CDC, qui affirme que pour les femmes noires, la probabilité de mourir d’un cancer du sein est élevée. 41% plus élevé que celui de leurs homologues non noirs.

Pour le Mois de sensibilisation au cancer du sein, Mosaic s’est entretenue avec le Dr Coral Omene, oncologue médical au Programme d’oncologie du sein au Rutgers Cancer Institutesur le risque de cancer du sein chez les femmes noires, la détection précoce et la manière dont les disparités en matière de soins de santé peuvent affecter le traitement.

Q : Quand les femmes devraient-elles commencer à passer des mammographies ?

R : Nous avons suivi le Lignes directrices de l’American Cancer Society pour le dépistage du cancer du sein, recommandant traditionnellement des mammographies annuelles à partir de 40 ans.

Certains suggèrent un dépistage tous les deux ans à partir de 40 ou 45 ans, tandis que d’autres recommandent des mammographies annuelles. Je préconise des dépistages annuels à partir de 40 ans, notamment parce que j’ai vu de jeunes patientes dans la vingtaine et la trentaine diagnostiquées avec un cancer du sein.

Q : Le taux de mortalité des femmes noires diagnostiquées avec un cancer du sein est plus élevé, et l’un des facteurs contributifs est la présence d’autres problèmes de santé, comme l’hypertension artérielle ou le diabète. Pouvez-vous expliquer comment ces comorbidités influencent les résultats du cancer du sein ?

R : Si vous regardez les données de survie de cette année, vous verrez que tous les autres groupes ethniques ont des taux de survie plus élevés que les femmes noires. Et on sait aujourd’hui que les raisons sont multifactorielles.

Les comorbidités surviennent en raison des facteurs de stress chroniques inhérents auxquels cette communauté est confrontée : manque d’accès aux soins de santé ou soins de santé retardés s’ils ne disposent pas d’un fournisseur de soins primaires.

Les milieux socio-économiques défavorisés peuvent prédisposer les individus à vivre dans des déserts alimentaires, où l’accès à des aliments nutritifs est limité. Cela se traduit souvent par une consommation plus élevée de restauration rapide, ce qui peut conduire à l’obésité.

Le stress chronique et les mauvaises habitudes alimentaires, dus au manque d’accès à des aliments nutritifs, conduisent à l’obésité. À son tour, l’obésité augmente le risque d’autres problèmes de santé, comme l’hypertension artérielle et le diabète.

Q : Pourquoi l’obésité est-elle un facteur contribuant au cancer ?

R : Bien que l’obésité soit un problème répandu aux États-Unis, elle touche de manière disproportionnée les femmes noires, avec 57 % d’entre elles souffrant d’obésité, contre 30 % des femmes blanches.

L’obésité est un état d’inflammation chronique, qui peut entraîner des altérations génétiques et des changements dans les voies de signalisation favorisant le développement du cancer. La recherche a établi un lien évident entre l’obésité et divers cancers, notamment les cancers du sein, du côlon et de l’endomètre, qui touchent de manière disproportionnée la communauté noire.

Q : Comment le stress contribue-t-il à un risque accru de cancer ?

R : Des études indiquent que les femmes noires subissent souvent des niveaux plus élevés de stress chronique en raison de problèmes systémiques tels que le racisme, la discrimination et les désavantages socio-économiques. Ces facteurs de stress chroniques peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé psychologique et physique.

Le stress peut conduire à des mutations et modifier les voies de signalisation, tandis que l’inflammation chronique – comme celle provoquée par l’obésité – peut déclencher de nombreux problèmes de santé. L’obésité est essentiellement un état d’inflammation prolongé affectant tout le corps.

Q : Qu’est-ce que l’inflammation ?

R : L’inflammation est propre au corps réponse biologique à des conditions nocives ou des stimuli. Par exemple, l’arthrite est une inflammation des articulations. En prenant l’exemple des articulations, la dégénérescence du cartilage au fil du temps, souvent due au vieillissement, peut entraîner une inflammation. Cette inflammation peut entraîner des douleurs et un gonflement.

Q : Quelles mesures préventives les femmes devraient-elles prendre ?

R : Restez au top de votre santé, en vous assurant de consulter votre médecin pour des examens réguliers et de passer vos examens à temps.

