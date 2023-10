Cape Superwoman” width=”400″ height=”300″/> Essence

Lorsque Tamron Little, 21 ans, a appris qu’elle souffrait d’un mésothéliome péritonéal malin, une forme rare de cancer que l’on retrouve généralement chez les hommes blancs plus âgés, elle a été sous le choc. Little avait été mal diagnostiqué quelques mois plus tôt, initialement avec une tumeur fibrome non cancéreuse, courante chez les jeunes femmes noires et quelque chose qui existe dans sa famille. Maintenant, Little apprenait qu’il ne lui restait que 18 mois à vivre.

Cette nouvelle est arrivée peu de temps après un autre événement majeur de la vie : Little avait accouché de son premier enfant, un petit garçon en bonne santé nommé Caleb, cinq semaines plus tôt.

Elle avait tellement de questions. Verrait-elle son fils avoir deux ans ? Est-ce que quelqu’un d’autre atteint de mésothéliome péritonéal lui ressemblait ? Comment était-elle censée se sentir ? Vers qui pourrait-elle se tourner pour obtenir du soutien ?

Malgré un système de soutien solide pour l’aider, Little succomberait bientôt à la pression à laquelle de nombreuses femmes noires sont confrontées pour prendre soin de tout le monde sauf d’elles-mêmes – connue sous le nom de « complexe de Superwoman ».

« C’est un chemin sombre quand on vous dit que vous avez un cancer. Vous vous sentez choqué et seul », a déclaré Little. «Je n’ai trouvé ma communauté que des années plus tard.»

Aujourd’hui, Little est une survivante du cancer depuis plus de 15 ans et a quatre beaux enfants. Elle sera la première à vous parler de son engagement à aider les autres, en particulier les femmes noires, à survivre au cancer.

C’est pourquoi elle et plusieurs autres femmes noires ont récemment partagé leurs histoires dans le cadre de l’émission Bristol Myers Squibb. La survie aujourd’huiune initiative qui vise à faire progresser notre compréhension collective de ce que signifie vivre avec le cancer aujourd’hui.

Encourager les conversations sur la santé mentale

Tout au long du parcours de Little, elle a trouvé des prestataires qui l’ont aidée à se préparer aux défis physiques du cancer, mais elle n’aurait jamais pu prédire les défis de santé mentale avec lesquels elle allait jongler.

«J’ai vraiment ressenti de la stigmatisation de la part des autres en ce qui concerne la façon dont je devrais ressembler, agir et ressentir», a déclaré Little. « J’ai donc fait face à cette période difficile de la meilleure façon que je connaissais. »

Cela fait une décennie après le début de son parcours que Little a finalement pris le contrôle de sa santé mentale, à laquelle elle continue de donner la priorité aujourd’hui.

« Lorsque vous avez un cancer, c’est un traumatisme pour votre corps et votre esprit. Il m’a fallu un certain temps pour réaliser ce que je vivais, y compris mon instinct de jouer à Superwoman et mon anxiété persistante », a déclaré Little.

Aborder les sentiments de honte

Crystal Champion dit qu’elle aussi a d’abord essayé d’être Superwoman lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer du sein en décembre 2019. Bien qu’elle soit physiothérapeute spécialisée dans la réadaptation contre le cancer, elle a immédiatement ressenti un immense sentiment d’anxiété lorsqu’on l’a interrogée sur son parcours de survie au cancer. Elle a donc gardé son cercle restreint, ne partageant ce qu’elle vivait qu’avec quelques autres. Maintenant, elle aurait aimé laisser entrer plus de monde plus tôt.

« En tant que prestataire de soins de santé qui encadrait d’autres personnes tout au long de leur parcours contre le cancer, je ne m’attendais pas à vivre cette réalité », a déclaré Champion. «Je suis une femme noire célibataire, fière de mon indépendance. Il m’a fallu du temps pour accepter un soutien extérieur à ma famille immédiate. Ma santé mentale a été affectée négativement parce que je n’ai pas demandé plus de soutien plus tôt.

S’attaquer au complexe Superwoman

Depuis près de 20 ans, Eucharia Borden, MSW, LCSW, OSW-C, FAOSW, vice-présidente des programmes et de l’équité en santé chez Family Reach, travailleuse sociale en oncologie, a constaté des symptômes du complexe Superwoman chez les femmes noires vivant avec le cancer.

Tout au long de sa carrière, Borden a travaillé avec de nombreuses femmes noires qui évitaient de partager ce qu’elles vivaient – ​​même auprès de leur propre famille – parce qu’elles ne voulaient pas être un fardeau.

« La peur d’être un fardeau est très préjudiciable parce que nous avons des gens dans nos vies qui veulent être là pour nous, mais nous devons faire le choix de les laisser entrer », a déclaré Borden. « C’est mon travail de les aider à comprendre comment la divulgation peut contribuer à réduire leur détresse émotionnelle et peut-être à accroître le soutien qu’ils reçoivent. »

La boucle est bouclée

Aujourd’hui, Little, Champion et Borden plaident pour que les femmes noires survivantes du cancer ne gardent pas pour elles ce qu’elles vivent. Ils croient que lorsque les gens parlent de leurs expériences personnelles, cela a un impact positif sur leur parcours de survie au cancer et contribue à créer des liens plus significatifs.

Little, Champion et Borden espèrent que leurs histoires inspireront d’autres femmes noires à se débarrasser du poids de leurs capes de Superwoman et à se donner la priorité.

