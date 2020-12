WACO, Texas: NaLyssa Smith a récolté 21 points et neuf rebonds et les femmes n ° 7 de Baylor ont remporté une victoire de 91-45 contre Texas Tech lors de leur premier match à domicile du Big 12 lundi soir.

DiJonai Carrington a marqué 13 points pour aider les Lady Bears (4-1, 2-0 Big 12) à un avantage de 42-4 au banc.

Baylor a brisé un match nul 47-47 dans la série avec sa 23e victoire consécutive sur les Lady Raiders (3-2, 0-1). Les Lady Bears ont une fiche de 40-8 contre Texas Tech sous l’entraîneur Kim Mulkey.

Vivian Gray était le seul joueur de Texas Tech à deux chiffres avec 18 points. Le transfert principal de l’État d’Oklahoma était de 6 sur 15 depuis le terrain et de 5 sur 7 depuis la ligne.

Trinity Oliver et Hannah Gusters ont marqué 10 points chacun pour Baylor. Gusters avait trois coups bloqués.

Smith a marqué cinq points consécutifs sur une course de 11-1 alors qu’un 29-17 a gonflé à 40-18 à la fin du deuxième quart.

Le point culminant pour les juniors est survenu au troisième quart lorsque Smith a fait un lay-up de ruelle de Moon Ursin, qui a couru sur une balle lâche à quelques mètres du panier et a lancé la passe en tournant. Le coup franc de Smith, qui était 9 sur 10 de la ligne, a mis Baylor en tête 51-30. Ursin a eu sept rebonds et quatre passes.

Le match était déjà hors de portée lorsque les Lady Bears ont marqué les 16 premiers points du quatrième quart pour une avance de 80-36. Baylor a battu Texas Tech 27-9 au dernier quart.

GRANDE IMAGE

Texas Tech: Il est un peu tôt dans la première saison de l’entraîneur Krista Gerlich avec son alma mater pour un match contre l’éternelle championne des Big 12 afin de déterminer où se trouvent les Lady Raiders. Gerlich a également été embauchée tardivement en août après le licenciement de son prédécesseur Marlene Stollings à la suite d’un article de journal détaillant les allégations d’abus dans le programme.

Baylor: Les Lady Bears ont mené le pays dans la défense du pourcentage de but sur le terrain quatre années consécutives et pourraient être sur le point de le faire à nouveau. Les adversaires tiraient 29,6% à l’arrivée, et les Lady Raiders ont terminé à 28%.

SUIVANT

Texas Tech: Le match d’ouverture à domicile du Big 12 contre TCU est prévu samedi.

Baylor: Les Lady Bears doivent jouer contre Southern dans le premier de trois matchs consécutifs à domicile sans conférence mercredi.

___

