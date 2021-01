FORT WORTH, Texas: Moon Ursin et NaLyssa Smith ont eu des doubles-doubles et le n ° 7 Baylor a battu le TCU 74-50 samedi, lorsque les deux entraîneurs en chef ont raté le match à cause de coronavirus recherche de contacts.

Avec l’entraîneur-chef adjoint Bill Brock remplaçant Kim Mulkey, Baylor (8-1, 3-0 Big 12) a remporté son 30e match consécutif dans la série contre les Horned Frogs. C’était le premier match pour les Lady Bears depuis des victoires consécutives de 93 points non-conférence la semaine avant Noël.

Ursin a eu des sommets de la saison avec 21 points et 10 rebonds, ainsi que sept passes. Smith avait 18 points et 12 rebonds. DiDi Richards a ajouté 14 points, six rebonds et sept passes pour Baylor.

TCU (5-3, 0-3) a déclaré que l’entraîneur Raegan Pebley avait raté le match en raison d’une période de quarantaine après être entré en contact avec une personne testée positive pour COVID-19[feminine . L’école a déclaré que Pebley avait été testé négatif mais suivait un protocole médical pour l’isoler.

Baylor n’a pas immédiatement dit pourquoi Mulkey était absent, mais les émissions de télévision et de radio ont toutes deux rapporté que Mulkey, comme Pebley, était absent en raison de la recherche des contacts et avait été testé négatif. Un porte-parole de l’école a déclaré que Brock répondrait aux questions après le match.

L’entraîneur-chef associé Hanna Howard a assumé les fonctions d’entraîneur-chef de TCU.

Lauren Heard a récolté 14 points sur 2 tirs sur 15 pour mener TCU, terminant bien en dessous de sa moyenne de 20,1 par match qui était troisième dans le Big 12.

Ursin a frappé deux 3 en marquant les huit premiers points pour les Lady Bears après la mi-temps, les plaçant 43-28.

Les Lady Bears avaient 10 points d’avance à la fin du premier quart-temps, mais n’ont pas progressé de 20 points jusqu’à ce que le vol et le layup de DiJonai Carrington avec 7:41 à gauche le fassent 58-38.

TCU a eu du mal à tirer dès le début et a terminé 26,2% au total (16 sur 61). Les Frogs ont connu plusieurs longues sécheresses de tir, manquant neuf de leurs 10 premiers tirs dans le match, leurs six derniers avant la mi-temps et sept sur huit pour terminer le troisième quart-temps.

GRANDE IMAGE

Baylor: Les Lady Frogs n’ont pas perdu contre TCU depuis le 28 février 1990, lorsque les deux équipes étaient encore dans l’ancienne Conférence du Sud-Ouest. La séquence de victoires actuelle comprend les 18 matchs depuis qu’ils se sont réunis en tant que rivaux de la conférence lorsque TCU a rejoint le Big 12 en 2012.

TCU: Comme Baylor, TCU est entré dans le jeu classé parmi les trois premiers du Big 12 en termes de marge de chiffre d’affaires et d’aide au chiffre d’affaires. Les deux équipes ont réalisé 17 revirements TCU n’a eu que neuf passes, Baylor 17.… Les Frogs étaient 4 sur 9 sur 3 points à la mi-temps, mais n’ont fait que 3 des 21 tirs à l’intérieur de l’arc avant la pause.

SUIVANT

Baylor est à la maison jeudi soir pour son affrontement très attendu contre le n ° 4 UConn.

TCU est de nouveau à la maison mercredi soir pour jouer à Oklahoma State.

___

