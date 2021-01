COLUMBIA, SC: Aliyah Boston a enregistré un sommet en carrière de 28 points et 16 rebonds et la 5e Caroline du Sud a ouvert le match de la Conférence du Sud-Est avec sa 13e victoire consécutive contre la Floride, 75-59 jeudi.

Boston, étudiant de deuxième année de 6 pieds 5 pouces, a dominé tout au long de la saison alors que les Gamecocks (6-1) ont remporté leur troisième consécutif depuis la seule défaite de la saison, au 3e rang de l’État de Caroline du Nord, 54-46 le 3 décembre.

Zia Cooke avait 26 points pour les Gamecocks.

La Caroline du Sud n’avait pas joué depuis deux semaines depuis sa victoire 103-41 à domicile sur Temple le 17 décembre. COVID-19[feminine problèmes. Mais la Floride (7-2) a rejoint les Gators qui devaient initialement se rendre en Caroline du Sud le 25 février pour commencer le match de la SEC.

Lavender Briggs a égalé sa carrière avec 23 points pour mener les Gators.

NON. 3 ÉTAT DE CAROLINE DU NORD 84, GEORGIA TECH 75

ATLANTA: Jada Boyd a marqué 26 points, un sommet en carrière, Jakia Brown-Turner en a ajouté 19 et North Carolina State a battu Georgia Tech pour sa neuvième victoire consécutive.

Kayla Jones a terminé avec 16 points et 10 rebonds pour NC State (9-0, 4-0 Atlantic Coast Conference).

Lotta-Maj Lahtinen a marqué un sommet en carrière de 30 points pour mener Georgia Tech (4-2, 2-1), qui a également obtenu 15 points de Lorela Cubaj.

NON. 13 KENTUCKY 75, NO. 10 ARKANSAS 64

LEXINGTON, Ky .: Rhyne Howard a marqué 24 points, dont un clé à 3 points lors d’une course décisive 9-2, et le Kentucky a dominé l’Arkansas dans le premier match de la Conférence du Sud-Est pour les deux équipes.

Le Kentucky (8-1, 1-0) a surmonté un départ lent après une pause de 12 jours.

Howard était 9 sur 17 du terrain et avait quatre 3 points. Elle a marqué 12 points au deuxième quart pour mettre le Kentucky en tête.

Chelsea Dungee avait 20 points, Destiny Slocum 12 et Erynn Barnum et Amber Ramirez 11 chacun pour les Razorbacks (9-2, 0-1), qui avaient remporté leurs six matchs précédents, dont 83-78 bouleversé d’alors-No. 4 Baylor.

NON. 12 ÉTAT MISSISSIPPI 69, GÉORGIE 62

ATHÈNES, Géorgie: Madison Hayes et Jessika Carter ont mené une attaque équilibrée avec 13 points chacun et Mississippi State a réalisé 15 des 21 lancers francs au quatrième quart pour remettre à la Géorgie sa première défaite.

Rickea Jackson a ajouté 11 points pour l’État du Mississippi (6-1).

Jenna Staiti a mené la Géorgie (astérisque) avec 17 points et 10 rebonds, et ses trois tirs bloqués lui donnent 144 dans sa carrière, neuvième sur la liste de l’école. La Géorgie disposait de quatre blocs pour porter son total de leader national à 60.

Que Morrison a ajouté 11 points pour la Géorgie (8-1). Plus tôt cette saison, la Géorgie a remporté sa 1 000e victoire dans l’histoire du programme, rejoignant le Tennessee dans la SEC et 14 autres écoles pour atteindre ce jalon.

NON. 14 MARYLAND 96, ÉTAT PENN 82

UNIVERSITY PARK, Pennsylvanie: Ashley Owusu a eu un record de carrière de 34 points et a récolté huit rebonds, Diamond Miller a ajouté 17 points et le Maryland a battu Penn State pour sa neuvième victoire consécutive dans la série.

Owusu, l’étudiant de première année en titre dans les Big Ten, était 15 sur 22 du sol pour aider le Maryland (6-1, 2-0 Big Ten) à 50%. Elle a récolté 18 points et sept rebonds en première mi-temps, dont cinq points dans une dernière manche de 9-2 pour donner aux Terrapins une avance de 48-39 à la pause.

Freshman Maddie Burke a mené Penn State (3-3, 0-2) avec un meilleur 24 points de la saison.

NEBRASKA 65, NO. 15 NORD-OUEST 63

LINCOLN, Neb .: Sam Haiby a effectué un recul juste avant le buzzer pour quitter le Nebraska après Northwestern.

Haiby a conduit de l’aile droite, s’est transformée en équipe double et son tir au scoop était court, mais elle a attrapé le rebond et l’a recroquevillé avant de se faire prendre par ses coéquipiers.

Haiby a raté près de quatre minutes du quatrième quart après avoir fait face à une crampe à la jambe, mais est revenu pour ne faire que les Nebraskas deux buts sur le terrain dans les trois dernières minutes. Elle a terminé avec 18 points, sur 8 tirs sur 20, huit rebonds et cinq passes.

Isabelle Bourne a récolté 11 points et 10 rebonds, et Ashley Scoggin a également marqué 11 points pour le Nebraska (4-3, 2-2 Big Ten). Lindsey Pulliam a mené Northwestern (4-1, 2-1) avec 19 points.

NON. 16 MICHIGAN 92, WISCONSIN 49

ANN ARBOR, Michigan: Leigha Brown a marqué 26 points, Naz Hillmon avait 22 points et 11 rebonds et le Michigan a croisé le Wisconsin.

Amy Dilk a ajouté 15 points et Akienreh Johnson 13. pour les Wolverines (6-0) dans leur premier match du Big Ten

Les Badgers ont une fiche de 3-3 au total et 0-3 dans le Big Ten.

NON. 20 INDIANA 79, ILLINOIS 56

BLOOMINGTON, Ind.: Mackenzie Holmes a marqué 18 points, Grace Berger en a ajouté 15 et l’Indiana a battu l’Illinois pour sa 11e victoire consécutive dans la série

Indiana (6-2, 4-0 Big Ten) a marqué 23 points au premier quart et a maintenu l’Illinois à 20 points en première période. Holmes a marqué 12 points au premier semestre alors que l’Indiana menait par 22 points.

Kennedi Myles a récolté 15 points et neuf rebonds pour l’Illinois (2-4, 0-3).

