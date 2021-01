Les femmes n ° 22 du Nord-Ouest dépassent le Wisconsin 80-55

MADISON, Wisconsin: Courtney Shaw et Veronica Burton ont chacune récolté 15 points et neuf rebonds, et la 22e Northwestern a battu le Wisconsin 80-55 mercredi.

Northwestern a pris sa première avance à deux chiffres lors d’une course de 10-0 au deuxième quart. Burton et Laya Hartman ont chacun fait un 3 points lors d’une course de fermeture de 9-0 pour une avance de 23 points à la mi-temps, et les Wildcats ont mené par au moins 20 points pendant toute la seconde période.

Lindsey Pulliam et Sydney Wood ont marqué 14 points chacun pour Northwestern (5-2, 3-2 Big Ten). Shaw était 6 sur 7 sur le terrain pour atteindre un nouveau sommet de carrière dans la notation. Jordan Hamilton a récolté huit passes et Wood a bloqué trois tirs.

Burton et Wood ont chacun eu quatre vols, et Hamilton en a ajouté trois alors que Northwestern a utilisé 17 plats à emporter pour marquer 23 points de roulement.

La recrue Kate Thompson a marqué neuf points pour le Wisconsin (3-5, 0-5). C’était le premier des quatre adversaires classés consécutifs pour les Badgers, dont le 19e Indiana dimanche.

___

Plus de basket-ball féminin AP: https://apnews.com/hub/womens-college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25