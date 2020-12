FAYETTEVILLE, Arkansas: Destiny Slocum a marqué 18 points, Erynn Barnum a eu un double-double sur le banc et le n ° 11 Arkansas a remporté une victoire de 86-52 sur Arkansas-Pine Bluff lundi.

Les Razorbacks ont disputé leur dernier match non-conférence sans la meilleure buteuse Chelsea Dungee (18,9 points par match), qui a mal au genou à la suite d’une collision lors de la victoire de samedi contre Little Rock. Elle devrait jouer lorsque l’Arkansas se rendra au Kentucky pour le premier match de la Southeastern Conference le soir du Nouvel An.

Barnum a marqué 13 points et attrapé 10 rebonds pour les Razorbacks (9-1), qui ont remporté six victoires consécutives, les trois derniers contre leurs rivaux dans l’État Central Arkansas, Little Rock et Pine Bluff. Makayla Daniels avait également 13 points et Marquesha Davis en a ajouté 15.

Kaila Walker a mené les Golden Lions (1-4) avec 15 points et Khadijah Brown en a ajouté 13 avec 10 rebonds.

Slocum et Davis ont combiné pour 15 points alors que les Razorbacks ouvraient une avance de 24-12 après un quart. L’Arkansas a limité Pine Bluff à 2 sur 14 au deuxième quart et a pris une avance de 45-20 à la demie.

Les Lions ont tiré 19% en première mi-temps et 25% pour le match.

