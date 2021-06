Les femmes musulmanes françaises repoussent la politique du hijab. ‘C’est mon choix. C’est ma vie.’

Ce n’était, pour de nombreux observateurs, qu’une simple affiche de campagne. Deux femmes et deux hommes, habillés en tenue décontractée, souriaient devant ce qui ressemblait à un parc. Au-dessus de leur tête, en caractères gras mais joyeux, lisez les mots « Différents, mais unis pour vous ! » en français.

Mais la candidate de gauche, Sara Zemmahi, portait un foulard – une décision qui est devenue décidément peu ordinaire dans la politique française.

Zemmahi, une femme musulmane de 26 ans et technicienne de laboratoire, se présentait dimanche aux élections locales à Montpellier avec le soutien du parti du président français Emmanuel Macron, République en marche. Le parti a retiré son soutien à l’affiche en mai ; son secrétaire général, Stanislas Guerini, mentionné ses valeurs n’étaient « pas compatibles » avec « le port de symboles religieux ostentatoires » sur un document de campagne.

La controverse était la dernière à ramener la question du foulard dans la conversation en France, dont la laïcité impose depuis des années des restrictions sur l’endroit et le moment où les femmes musulmanes peuvent porter des couvre-chefs et des couvre-visages. En avril, le Sénat français a voté pour interdire aux filles de moins de 18 ans de porter le foulard en public – une décision qui ne deviendra probablement pas une loi car elle manque de soutien politique au sein de la chambre basse de l’Assemblée législative et est largement considérée comme inconstitutionnelle. Un autre amendement empêcherait les mères qui portent le hijab d’accompagner leurs enfants lors des voyages scolaires.

En 2010, le gouvernement a adopté une loi interdisant les couvre-visages complets, y compris la burqa et le niqab, en public, citant des préoccupations concernant la sécurité et les inégalités. En 2004, la France a adopté une loi interdisant les symboles religieux manifestes – tels que les couvre-chefs – dans les écoles publiques.

« Ce n’est pas nouveau », a déclaré Rim-Sarah Alouane, juriste française et experte en liberté religieuse. « Il est intéressant de voir que de plus en plus de musulmans sont constamment accusés de ne pas s’assimiler, de ne pas participer à la société. Ce n’est pas vrai. Plus ils participent à la société et à la vie démocratique, plus cela devient un problème.

Zemmahi et les trois candidats sur son ticket se présentent en tant qu’indépendants. « Nous n’abandonnons pas », a-t-elle déclaré à Reuters. « C’est mon quartier, je suis né ici. Le foulard n’était pas un problème pour nous quatre.

C’est une voix claire mais rare dans le débat. Les analystes ont noté que lorsque la question émerge dans la politique française, les voix des femmes musulmanes sont généralement manifestement absentes de la conversation.

Alors que l’histoire de Zemmahi a retenu l’attention nationale, les femmes musulmanes de toute la France – enseignantes, écrivaines, entrepreneurs, mères – sont confrontées chaque jour à des défis autour de leur foulard.

Neuf d’entre eux ont raconté leur histoire au Washington Post. Bien que beaucoup en France puissent le voir comme un symbole de soumission, pour ces femmes, le hijab est un symbole de force et d’engagement envers leur culture et leur religion.

Les traductions ont été éditées pour plus de clarté et de concision.